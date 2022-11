Allerheiligen: Alle Spiele im Überblick Trotz des Feiertags ruht der Amateurfußball nicht +++ Kracher im Verbandspokal: Pfeddersheim erwartet Wormatia Worms

Rheinhessen. Heute ist Feiertag, also Zeit zum Ruhen, doch nicht im Amateurfußball. Es steht die Englische Woche in der Verbands- und Bezirksliga sowie der A-,B- und C-Klasse an! Ebenfalls kommt es heute zum Kracher im Viertelfinale des Verbandspokals zwischen Pfeddersheim und Regionalligist Wormatia Worms. Was Allerheiligen sonst noch so zu bieten hat lest ihr hier.