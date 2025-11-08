»Allerfeinste Sahne«! Rekord-Gallmaier lässt Schalding jubeln

Gegen den SV Kirchanschöring war die komplette Bandbreite gefragt. Und der SV Schalding-Heining lieferte ab. Die erste Halbzeit war laut Teammanager Jürgen Fuchs insgesamt "allerfeinste Sahne". Nach Wiederanpfiff - gerade in Unterzahl - überzeugte die Köck-Truppe mit Fleiß, Leidenschaft und Willen. Viele gute Zutaten, die für einen rundum gelungenen Samstag gesorgt haben. Denn das Team um Torschütze Markus Gallmaier, der mit nun 101 Toren der beste Torjäger in der Geschichte der ersten SVS-Mannschaft ist, gewann mit 1:0.

Jürgen Fuchs und sein Kirchanschöringer Pendant sind sich in der Analyse dahingehend einig, dass jeweils eine Halbzeit an ein Team geht. "Vor der Pause war Schalding besser, die Führung war deshalb verdient. Sie sind extrem vorne drauf gegangen, womit wir gar nicht zurecht gekommen sind", blickt SV-Vertreter Manfred Abfalter zurück. "Nach Wiederanpfiff haben wir auf ein Tor gespielt. Wir hatten zig Chancen. Ein Ball war sogar hinter der Linie unserer Meinung nach. Der Schiedsrichter hat ihn dennoch nicht gegeben."

Der SV Schalding-Heining hatte mehr Glück bzw. eben jenen Markus Gallmaier, der kurz vor dem Ende der ersten 45 Minuten das tat, was er sehr gut kann. "Bis dahin haben wir richtig, richtig guten Fußball gespielt. Einziges Manko: Wir haben die Chancen nicht gemacht", berichtet SVSler Jürgen Fuchs. "Gerade in Unterzahl hat dann der Gegner mehr Druck gemacht. Da lag der Ausgleich in der Luft. Aber wir haben gewerkelt, gewerkelt und gewerkelt. Unglaublich, was wir gearbeitet haben..."

Von den Spielanteilen her war die Partie also ausgeglichen. Wäre deshalb ein Unentschieden gerecht gewesen? "Nein", ist Fuchs überzeugt. "Durch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, haben wir uns den Sieg verdient." Manfred Abfalter zeigt sich insgesamt nüchtern-pragmatisch: "Wenn du kein Tor machst, holst du keinen Punkt." Kirchanschöring spielte keinesfalls schlecht, konnte aber nicht so viel anbieten wie der SV Schalding-Heining...