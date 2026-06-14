– Foto: TV Stetten

Die Saison in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall ist beendet, und der TV Stetten krönt sich zum Meister. Mit einem Offensivspektakel und einem bemerkenswerten Teamgeist sicherte sich die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A. Trainer Christopher Alhaus blickt emotional, aber gefasst auf den Erfolg, die ausgelassenen Feierlichkeiten und die kommenden Herausforderungen zurück.

Der Jubel nach dem Schlusspfiff kannte keine Grenzen. Die Erleichterung und der Stolz über das Erreichte entluden sich in einer langen Nacht. „Natürlich wurde viel gefeiert nach der Meisterschaft“, berichtet Trainer Christopher Alhaus gegenüber FuPa über die Stunden nach dem Triumph. Die Unterstützung der Anhänger spielte dabei eine zentrale Rolle: „Die Feier begann direkt nach Abpfiff in Plüderhausen mit unseren ca. 200 mitgereisten Fans und ging dann bei uns auf dem Sportgelände bis in die Früh weiter.“

Die Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die Souveränität, mit der sich der Meister gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. Mit einem Vorsprung von drei Zählern wurde der schärfste Verfolger SV Hegnach auf Distanz gehalten:

Von Spiel zu Spiel zum Wiederaufstieg

Dabei war der Titelgewinn das Ergebnis einer klaren Philosophie. Als Christopher Alhaus das Amt gemeinsam mit Simon Becker antrat, war die Motivation hoch, doch der Druck wurde bewusst minimiert. „Als ich vor der Saison das Traineramt in Stetten mit meinem Co-Trainer übernommen habe, war natürlich mein Wunsch und auch Ziel der direkte Wiederaufstieg, und ich wusste auch, dass wir eine Top-Mannschaft haben“, gesteht der Coach. Die Strategie der kleinen Schritte erwies sich als goldrichtig: „Allerdings haben wir von Anfang an nie vom Aufstieg gesprochen, sondern nur von Spiel zu Spiel geschaut. Das war mit ein Schlüssel zum Erfolg.“

Trainingsfleiß und Solidarität im gesamten Verein

Neben der taktischen Disziplin gaben vor allem weitere Faktoren den Ausschlag im engen Titelrennen. Der Zusammenhalt ging dabei weit über die erste Auswahl hinaus. „Wie vorher schon erwähnt, hat bei uns keiner vom Aufstieg gesprochen, das war ein Punkt“, analysiert Christopher Alhaus rückblickend. „Dazu kam, dass wir eine konstant hohe Trainingsbeteiligung hatten, einen super Teamgeist, eine super Stimmung und alle an einem Strang gezogen und am Ziel gearbeitet haben. Was auch noch hervorzuheben ist, war die super Unterstützung unserer zweiten Mannschaft über die ganze Saison.“

Eine historische Offensivgewalt und gesteigerte Stabilität

Auf dem Platz schlug sich diese Harmonie in beeindruckenden Statistiken nieder. Besonders der Angriff der Stettener verzückte, doch erst das Gleichgewicht im Kader ebnete den Weg zur Meisterschaft. „Natürlich muss man da unsere Offensive mit 128 Toren erwähnen, wir hatten vier Spieler mit zusammen 80 Toren“, hebt Christopher Alhaus hervor. Doch der Erfolg basierte auf einem Fundament: „Aber auch unsere Defensive, die sich in der Rückrunde noch einmal gesteigert hat, hatte einen sehr großen Anteil an der Meisterschaft. Insgesamt hat es bei uns in allen Mannschaftsteilen sehr gut harmoniert.“

Der Lohn führt nach Budapest

Nach den Strapazen einer langen Saison und dem Erreichen des großen Ziels steht nun die Belohnung für die Spieler an. Das sportliche Recht für den Aufstieg in die Kreisliga A wird ohne Zögern wahrgenommen. „Natürlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, stellt Christopher Alhaus klar. Zuvor geht es für das Team jedoch auf eine gemeinsame Reise, um den Erfolg gebührend zu zelebrieren: „Die Jungs werden Ende Juni vier Tage nach Budapest fliegen und die Meisterschaft noch mal richtig feiern.“

Kontinuität im Kader und gezielte Verstärkungen

Es laufen ungeachtet der anstehenden Urlaube bereits die Weichenstellungen für die Zukunft. Das Gesicht der Mannschaft wird sich kaum verändern, was für das eingespielte Gefüge spricht. „Der Kader bleibt bis auf zwei Spieler, die ihre Karriere beenden werden, komplett zusammen“, erklärt Christopher Alhaus den aktuellen Stand der Planungen. Dennoch sieht das Trainerteam punktuellen Handlungsbedarf: „Gespräche mit Neuzugängen sind im Moment am Laufen, und wir wollen versuchen, den Kader noch etwas breiter aufzustellen.“

Mit Realismus und Zuversicht in das neue Abenteuer

Die Vorfreude auf die Kreisliga A ist groß, doch der Trainer bewahrt trotz des Erfolgs einen kühlen Kopf. Für die neue Spielzeit 2026/2027 gilt ein pragmatischer Ansatz. „In erster Linie steht für uns nächste Saison das Ziel Nichtabstieg im Vordergrund“, betont Christopher Alhaus. Der Fokus liegt ganz auf der Anpassung an das höhere Niveau: „Wir wollen uns in der Liga stabilisieren und Konstanz reinbringen. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir das schaffen werden.“