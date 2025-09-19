Ali Meybodi greift beim SV Kurdistan Düren an. – Foto: Boris Hempel

„Aller guten Dinge sind drei“ – Meybodi bei Kurdistan Düren Von Deutz nach Düren: Ali Meybodi mit neuer Aufgabe Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Kurdistan Ali Meybodi

Ali Meybodi ist zurück im Trainer-Geschäft – und das schneller als erwartet. Nur wenige Tage nach seinem Rücktritt beim Bezirksligisten Deutz 05 hat der 49-Jährige einen neuen Verein gefunden. Ab sofort steht er beim Landesligisten SV Kurdistan Düren an der Seitenlinie und tritt damit die Nachfolge von Firat Koyun an, der sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen nach nur zwei Spielen niedergelegt hat.

Der Kontakt von Ali Meybodi sei zu seinem neuen Klub schon länger gewachsen: "Mit dem sportlichen Leiter Ayhan Gündogdu habe ich vor zwölf oder 13 Jahren schon mal zusammengearbeitet. Wir hatten weiterhin Kontakt. Vor zwei Jahren gab es schon Gespräche in Richtung Düren und vor einem Jahr auch nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Diesmal hat es gepasst, auch zeitlich.“ Der Vorjahres-Dritte ist mit jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet. Doch Meybodi muss zunächst ankommen und Mannschaft sowie Verein kennenlernen. "Natürlich steht jetzt ganz schnell die erste Aufgabe vor der Brust. So viel Zeit hat man also nicht. Die Jungs müssen mich kennenlernen, ich muss die Jungs kennenlernen, wir müssen uns einspielen und schauen, dass wir eine Sprache sprechen. Sie müssen meine Philosophie verstehen und sich dann in diese Richtung entwickeln", erklärt der 49-Jährige.

Gündogdu: "Ein guter Trainer und Mensch" Sportleiter Ayhan Gündogdu freut sich auf die erneute Zusammenarbeit: „Mit Ali Meybodi haben wir einen erfahrenen Mann für die Seitenlinie geangelt. Der Kontakt, die Freundschaft, das Vertrauen besteht seit zwölf Jahren. Ich habe direkt an Ali gedacht, weil ich mit einem Trainer meines Vertrauens zusammenarbeiten möchte und mit ihm schon zusammen eine Geschichte geschrieben habe.“