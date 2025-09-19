„Aller guten Dinge sind drei“ – Meybodi bei Kurdistan Düren

Ali Meybodi ist zurück im Trainer-Geschäft – und das schneller als erwartet. Nur wenige Tage nach seinem Rücktritt beim Bezirksligisten Deutz 05 hat der 49-Jährige einen neuen Verein gefunden. Ab sofort steht er beim Landesligisten SV Kurdistan Düren an der Seitenlinie und tritt damit die Nachfolge von Firat Koyun an, der sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen nach nur zwei Spielen niedergelegt hat.
Der Kontakt von Ali Meybodi sei zu seinem neuen Klub schon länger gewachsen: "Mit dem sportlichen Leiter Ayhan Gündogdu habe ich vor zwölf oder 13 Jahren schon mal zusammengearbeitet. Wir hatten weiterhin Kontakt. Vor zwei Jahren gab es schon Gespräche in Richtung Düren und vor einem Jahr auch nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Diesmal hat es gepasst, auch zeitlich.“
Der Vorjahres-Dritte ist mit jeweils einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet. Doch Meybodi muss zunächst ankommen und Mannschaft sowie Verein kennenlernen. "Natürlich steht jetzt ganz schnell die erste Aufgabe vor der Brust. So viel Zeit hat man also nicht. Die Jungs müssen mich kennenlernen, ich muss die Jungs kennenlernen, wir müssen uns einspielen und schauen, dass wir eine Sprache sprechen. Sie müssen meine Philosophie verstehen und sich dann in diese Richtung entwickeln", erklärt der 49-Jährige.
Sportleiter Ayhan Gündogdu freut sich auf die erneute Zusammenarbeit: „Mit Ali Meybodi haben wir einen erfahrenen Mann für die Seitenlinie geangelt. Der Kontakt, die Freundschaft, das Vertrauen besteht seit zwölf Jahren. Ich habe direkt an Ali gedacht, weil ich mit einem Trainer meines Vertrauens zusammenarbeiten möchte und mit ihm schon zusammen eine Geschichte geschrieben habe.“
Gündogdu ist sich sicher, mit Meybodi den richtigen Mann gefunden zu haben: "Ich weiß ganz genau, was Ali für ein Trainer ist und was er für eine Arbeit leistet. Er wird eine gute Arbeit leisten – ein guter Trainer und Mensch."
Am Sonntag steht für Ilunga, Naki, Frugaborsi und Co. die Reise zu Germania Teveren an. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wirtz weist die exakt gleiche Bilanz wie Kurdistan auf. Im Vorjahr konnten die Gastgeber beide Partien für sich entscheiden, und Meybodi wird alles dafür tun, um die weiße Weste zu behalten.