Aller guten Dinge sind drei für Birkenfeld

Die Birkenfelder (rot-schwarz) wollen im dritten Anlauf endlich hoch in die Landesliga Mittelbaden. – Foto: Alex Kölmel

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Aller guten Dinge sind drei. Nach den beiden Vizemeisterschaften geht der diesjährige Titel nur über Birkenfeld. Anton Fink und Raphael Krämer konnten nicht nur das Team zusammenhalten, sondern auch mit M. Kraus & A. Kovacevic deutlich verstärken. Für uns sind die Erlacher ganz klar der Meisterschaftskandidat Nummer 1.

Die Transfers sprechen für sich. D. Calo, A. Bah, B. Karagöz oder S. Vladul sind nur einige hochkarätige und Verbandsligaerfahrene Transfers die der TSV Grunbach getätigt hat. Man wird sich ein Kopf-an -Kopf-Rennen mit den Birkenfeldern bis zum Schluss liefern.

FC Fatihspor Pforzheim:

Der FC Fatihspor Pforzheim geht nun in die 16. Kreisliga Saison in Folge. Das Team von Markus Brasch konnte sich sehr gut auf dem Transfermarkt verstärken, darunter auch mit dem Verbandsligaerfahrenen T. Rusinovci. Für uns ist das Team ein heißer Kandidat um ganz oben anzuklopfen.

1.FC Ispringen:

Auch die Ispringer wird man wieder weit oben in der Tabelle finden. Sollte Kapitän N. Hinsa seine herausragenden 55 Scorerpunkte aus der vergangenen Saison bestätigen können, ist für den langjährigen Landesligisten sogar noch mehr drin.

FV Öschelbronn:

Der amtierende Kreispokalsieger möchte ebenfalls ein Wörtchen mitreden und oben mitspielen. Der Kader konnte weitestgehend zusammengehalten und mit D. Korzuch sowie S. Aksöz nochmals deutlich verstärkt werden. Wir rechnen mit einer Top-5-Platzierung der Öschelbronner.

TuS Bilfingen:

Der TSV belegte in der vergangenen Saison einen Mittelfeldplatz in der Kreisliga Pforzheim. Der Kader blieb weitestgehend zusammen. Das Team von Kapitän N. Meissenburg peilt einen einstelligen Tabellenplatz an. Einziger spielerischer Wermutstropfen: Jonah Carbone-Reinle steht künftig nur noch an der Seitenlinie und nicht mehr als Spieler zur Verfügung.

SV Königsbach:

In den letzten zwei Spielzeiten konnte man jeweils die Runde auf Platz 5 abschließen, also im oberen Mittelfeld. Mit einer ähnlichen Platzierung rechnen wir auch wieder in dieser Saison.

1.FC Nußbaum:

Der 1. FC Nußbaum spielte in der letzten Saison eine bockstarke Rückrunde und konnte somit eindrucksvoll dem sicheren Abstieg, wie es im Winter danach aussah, aus dem Wege gehen. In dieser Saison möchte Neu-Trainer Adrian Schreiber sicherlich die letztjährige Rückrunde bestätigen. Das Potenzial im Kader ist dafür vorhanden.

FC Germania Singen:

Die Germanen hatten in der vergangenen Saison sechs Punkte Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz in die Kreisklasse Pforzheim. Wie bereits bekannt ist, gilt das zweite Jahr nach dem Aufstieg oftmals als das schwierigste. Deshalb hat der Klassenerhalt für Singen klare Priorität. Wir sehen die Germanen allerdings sogar noch einen Tick höher und trauen ihnen einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu.

FSV Buckenberg:

In den vergangenen Kreisligasaisons sprang für den FSV Buckenberg meist ein Tabellenplatz zwischen 8 und 14 heraus. In diesem Bereich sehen wir die Buckenberger auch in dieser Runde. Im Optimalfall ist sogar ein einstelliger Tabellenplatz möglich.

SV Büchenbronn:

Auch für die Büchenbronner kann es nur um den gesicherten Klassenerhalt gehen. Sollte man an die Heimstärke ,,Im Schlägle‘‘ erneut anknüpfen können, wird das Ziel definitiv erreicht.

1.FC Dietlingen:

Eine bockstarke Runde in der vergangenen Saison krönte der 1. FC Dietlingen mit der Meisterschaft in der Kreisklasse A2 Pforzheim. Für das Trainerteam rund um D. Mayer geht es in der neuen Liga zunächst ausschließlich um den Klassenerhalt. Mit R. Locher besitzt man zudem einen waschechten Torjäger im Team, der die nötigen Treffer für den Ligaverbleib erzielen soll.

1.FC Kieselbronn:

Am Ende der vergangenen Runde hatte man den längeren Atem als die Enzberger und konnte sich als Meister der Kreisklasse A1 Pforzheim die Rückkehr in Pforzheims höchste Spielklasse sichern. Auf die Scorerqualitäten von L. Oppermann und N. Stumpp wird es in dieser Saison umso mehr ankommen, damit man den direkten Wiederabstieg vermeiden kann.

FC Viktoria Enzberg:

In einem mehr als dramatischen Relegationsspiel gegen den 1. FC Calmbach konnten die Enzberger die direkte Rückkehr in die Kreisliga Pforzheim klarmachen. Wir sehen die Enzberger im unteren Mittelfeld wie in den Kreisligajahren zuvor.

FC Alemannia Wilferdingen:

In der vergangenen Saison sind die Wilferdinger nur knapp dem Abstieg entgangen. Auch in dieser Runde dürfte der Klassenerhalt eine schwierige Aufgabe werden. Die bisherigen Testspielergebnisse machen dabei nicht unbedingt Mut, teilweise setzte es deutliche Niederlagen gegen unterklassige Mannschaften. Für Wilferdingen wird es daher von Beginn an darum gehen, möglichst schnell Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

GU-Türk. SV Pforzheim:

Der letztjährige Verbandsligist muss sich aktuell mit einem drohenden Insolvenzverfahren auseinandersetzen und möchte trotzdem sein Startrecht in der Kreisliga Pforzheim wahrnehmen. Wir haben allerdings große Zweifel, ob der Spielbetrieb über die gesamte Saison aufrechterhalten werden kann. Sollte es tatsächlich zu einem vorzeitigen Rückzug kommen, wäre die sportliche Situation ohnehin zweitrangig. So oder so sehen wir den GU-Türk. SV Pforzheim als Abstiegskandidaten Nummer 1.

Getippte Abschlusstabelle