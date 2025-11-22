Aller guten Dinge sind drei

Bereits zum dritten Mal in dieser Runde stehen sich Türkspor Eppingen (schwarz) und St.Leon (rot) gegenüber. – Foto: Berthold Gebhard

Es stehen die letzten beiden Heimspiele für die beiden Sinsheimer Landesliga-Vertreter an. Wie so oft, gilt auch dann – es ist etwas drin. Aber nur, wenn selbst ein richtig guter Tag ansteht und gleichzeitig der Konkurrent vielleicht etwas ins Straucheln gerät. Für die SG Kirchardt bedeutet der Herbst nämlich das Pfeifen aus dem letzten Loch was die Kaderstärke betrifft. Bereits vergangene Woche hat SG-Trainer Denis Schwager davon gesprochen, sich irgendwie in die Winterpause zu retten und dann neue Kräfte zu sammeln. Am Sonntag stehen die Chancen auf einen Dreier zumindest laut Tabellenkonstellation alles andere als schlecht. Mit dem FC Türkspor Mannheim kommt ein Kontrahent, der nur unwesentlich höher rangiert. Anpfiff im Kettendwald ist um 15.30 Uhr. Höher als Türkspor Eppingen ist derzeit jeder andere Landesligist platziert. Folglich geht der Aufsteiger in jede einzelne Partie als Außenseiter. So auch am Sonntag gegen den VfB St.Leon (Anpfiff, 14.15 Uhr). Kurioserweise stehen sich beide Teams bereits zum dritten Mal seit Ende Juli in einem Pflichtspiel gegenüber. Die bisherigen Duelle waren stets eine klare Angelegenheit, Türkspor verlor mit 2:5 im Pokal und mit 1:7 in der Liga.

Die Ergebnisse sind zwar nicht da, aber die Spielweise seiner Mannschaft in den vergangenen Partien stimmt Mehmet Öztürk zuversichtlich. "Beim 1:1 gegen Türkspor Mannheim war es schon gut und nun gegen Lobbach war es zusätzlich spielerisch ein Schritt nach vorne", sagt Türkspor Eppingens Trainer zum 1:3 vom Sonntag. Dabei war deutlich mehr drin, wie er versichert: "Es war eine ziemlich bittere Niederlage, weil wir richtig starke Sachen gemacht und sehr vermeidbare Gegentore zum 0:1 und 0:2 kassiert haben." Unterm Strich standen dennoch null Punkte und zum Ende der Vorrunde ziert der Aufsteiger das Tabellenende mit elf Punkten Rückstand zu einem Nichtabstiegsrang und neun Zählern Abstand zur Relegation.