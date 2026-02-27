 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Aller guten Dinge drei beim SC Waldgirmes gegen Pohlheim?

Teaser HL: +++ Für den Fußball-Hessenligisten geht es mal wieder gegen einen alten Bekannten. Einen Bekannten, der durchaus Euphorie auslösen kann. Nun fehlt beim SCW erstmal der Cheftrainer +++

von Redaktion · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser
Cheftrainer für zwei Spiele: Aus beruflichen Gründen fehlt Mario Schappert (r.) dem Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes, sein „Co“ Roger Reitschmidt übernimmt. © Steffen Bär
Wetzlar. Heimsiege! Nichts anderes haben die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes und VfB Marburg am Samstag zum Restrundenauftakt vor. Die Lahnauer begrüßen um 15.30 Uhr Neuling FC Turabdin Babylon Pohlheim. Bereits eine Stunde früher empfängt der VfB Marburg auf dem Kunstrasenplatz am Gaßmann-Stadion Aufsteiger CSC 03 Kassel.

