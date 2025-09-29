Aller Ehren wert – Murnau II holt sich gegen Lenggries einen Punkt

Murnau – Einem Mitfavoriten auf den Aufstieg ein Remis abzutrotzen, ist aller Ehren wert. Vor allem aus Sicht der bisher wenig erfolgreichen Murnauer Reserve . Im Bestreben, dem Tabellenkeller der Kreisliga zu entfliehen, hilft das 2:2 vom Samstag zwar nur sehr bedingt, der Lenggrieser SC ist eben aber auch alles andere als Laufkundschaft. Weiß auch TSV-Coach Stephan Bierling , der die Partie als „gerechtes Unentschieden“ bewertet.

Die Drachen machten es den Isarwinklern alles andere als einfach. Sie machten die Gestaltungsräume auf den Außenbahnen dicht, verhinderten so die gefürchteten Tempoläufe der Lenggrieser. Julius Detke kümmerte sich sehr aufmerksam um Jakob Gerg, den gefährlichsten Lückenreißer aufseiten der Gäste. Auch die zweiten Bälle landeten zumeist in den Reihen der Murnauer. Das fand freilich Bierlings Zustimmung. „Wir haben Lenggries nicht viel angeboten.“

Von der Ersten waren unter anderem Konstantin Ott und Murat Höbekkaya abgestellt worden. Ein durchaus belebender Umstand für die Heimelf. „Sie haben Qualität reingebracht und viele Situationen kreiert“, urteilt der Coach. So auch die Situation, die zum Strafstoß führte: Höbekkaya lief parallel zur Sechzehnerlinie, wo er von Maxi Angermeier zu Fall gebracht wurde. Josef Bierling überwand Maxi Kleim vom Punkt zum 1:0 (35.).

Der erste Abschnitt ging nach Punkten klar an Murnau. Einziges Manko: „Der letzte Pass ist zu selten angekommen.“ Und so stand es zur Pause aus heiterem Himmel plötzlich 1:1. Michael Schnaderbeck fasste einen abgewehrten Eckball aus dem Rückraum perfekt ab, traf mit dem linken Schlappen in die rechte Torecke. „Er schließt klasse ab, trifft ihn perfekt“, bekennt Bierling.

Später Ausgleich ist verdient

Nach Seitenwechsel waren es zunächst die Gäste, die der Partie ihren Stempel aufdrückten. Bierling monierte „weniger Zugriff in der Mitte“, weswegen der TSV rund eine Viertelstunde „richtig geschwommen“ habe. In diese Phase fiel auch das 1:2. Ein indirekter Freistoß im Strafraum, resultierend aus einem Missverständnis, führte zu einem Einwurf. Der LSC führte ohne Verzug aus, flankte den Ball in den Strafraum, wo ihn Michael Gerg einnickte. „Da haben wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigt“, bedauert der Coach.

Doch Aufgeben gehört nicht zur Murnauer Mentalität. Die TSV-Kicker schüttelten sich und kamen spät, aber verdient zum Ausgleich. Davide Adamo tankte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch, und irgendwie landete seine Ablage in den Rückraum durch viele Beine bei Höbekkaya, der den 2:2-Endstand markierte.