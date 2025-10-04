Allendorf will nachlegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga steht Allendorf gegen Braunfels vor einem Heimspiel und will nachlegen. Auch Beilstein (gegen Medenbach) und Frohnhausen (gegen Burg II) kicken daheim +++
Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West will der SSV Sechshelden vor den Wochen der Wahrheit bei Heuchelheim II nachlegen. Auch die SG Seelbach/Scheld reist zu einer Reserve, tritt bei Burgsolms II an. Heimspiele haben der SSV Allendorf (gegen Braunfels), der TuSpo Beilstein (gegen Medenbach) und der SSV Frohnhausen (gegen Burg II).