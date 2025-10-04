 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Der SSV Allendorf mit (v. li.) Tom Moos, Luca Lomberg und Kerem Erdem will Sonntag daheim dem FSV Braunfels in der Fußball-Kreisoberliga West ein Bein stellen. © Isabel Althof
Allendorf will nachlegen

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga steht Allendorf gegen Braunfels vor einem Heimspiel und will nachlegen. Auch Beilstein (gegen Medenbach) und Frohnhausen (gegen Burg II) kicken daheim +++

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West will der SSV Sechshelden vor den Wochen der Wahrheit bei Heuchelheim II nachlegen. Auch die SG Seelbach/Scheld reist zu einer Reserve, tritt bei Burgsolms II an. Heimspiele haben der SSV Allendorf (gegen Braunfels), der TuSpo Beilstein (gegen Medenbach) und der SSV Frohnhausen (gegen Burg II).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

