Allendorf leidet, hält aber Vorsprung

Arslan Rashid (Mitte) legt gegen Keeper Pascal Spiller und den FC Merkenbach das 2:0 nach. Jeremy Hermann (r.) kann nicht mehr eingreifen. Die "Wacker"-Elf trotzte dem SSV dennoch noch ein 2:2 ab. (© Henrik Schneider)

DILLENBURG - In der Fußball-A-Liga Dillenburg trennten sich am Samstag der FC Merkenbach und der SSV Allendorf im Gipfeltreffen 2:2. Siege am Sonntag feierten die SG Roth/Simmersbach (5:0 gegen Niederroßbach), SV Oberscheld (3:1 gegen Seelbach/Scheld), SG Eschenburg II (4:0 in Langenaubach) und die SG Aartal (3:0 in Fleisbach gegen Sinn/Hörbach). 2:2 trennten sich im Westerwald-Derby die SG Ambach und der TuSpo Beilstein II.