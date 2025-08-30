Allendorf freut sich auf das Derby gegen Sechshelden

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Die Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West bricht am Samstagnachmittag in ihren fünften Spieltag auf. Das Haigerer Derby zwischen dem SSV Allendorf und dem SSV Sechshelden verspricht einiges, sehen sich die Gastgeber nach einem mäßigen Saisonstart inzwischen doch auf einem guten Weg.