Ligavorschau
Kerem Erdem (l.) kickte in der vergangenen Saison noch für den SSV Sechshelden. Nun spielt er für den SSV Allendorf. In dieser Szene behauptet er den Ball gegen die Medenbacher Noah Rumpf und Yannick Schmittner (r.). © Lorenz Pietzsch
Allendorf freut sich auf das Derby gegen Sechshelden

Teaser KOL WEST: +++ Die Vorschau auf die Spiele der Fußball-Kreisoberliga West: Der SSV Allendorf empfängt am Samstag im SSV Sechshelden ein drittes Schwergewicht in Folge +++

Dillenburg. Die Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West bricht am Samstagnachmittag in ihren fünften Spieltag auf. Das Haigerer Derby zwischen dem SSV Allendorf und dem SSV Sechshelden verspricht einiges, sehen sich die Gastgeber nach einem mäßigen Saisonstart inzwischen doch auf einem guten Weg.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

