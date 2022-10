– Foto: FC Thüringen Weida

Allen Widrigkeiten zum Trotz Die Vorzeichen waren nicht perfekt und trotzdem setzte sich der FC Thüringen Weida gegen die SG Glücksbrunn Schweina durch.

Spielbericht von Volker Georgius (FC Thüringen Weida)

Mit einer beeindruckenden Leistung entführte die stark ersatzgeschächte Weidaer Mannschaft drei Punkte von Aufsteiger Schweina und brachte damit den Glücksbrunnern die zweite Heimniederlage bei. Trainer Christian Gerold, der Hendrik Penzel vertrat, musste die gesamte Mannschaft umstellen. Hinten fehlten mit Dörlitz, Hartmann, Roy und Paulick fast alle Abwehrspieler. So rückte Dominic Schmidt neben Kai Schumann in die Innenverteidigung, Bruder Dustin und Tsvetan Mihov verteidigten außen. Auch nach vorn gab es Umstellungen, da der Torschützenbeste Tim Urban ebenso fehlte, wie die jungen Pascal Kache und Max Schmidt. Im 4-4-2- System bildeten Julius Grabs und Nick Pohland die Doppelspitze. Das Spiel begann für Weida optimal. In der 5. Minute setzte Ronny Kolnisko Kapitän Grabs in Szene, der mit einem unhaltbaren Scharfschuss Torwart Pfestorf keine Chance ließ. Weida führte und hatte Pech, als Grabs knapp innerhalb des Strafraumes von den Beinen geholt wurde, der Pfiff aber ausblieb. Christoph Haase im Weidaer Tor hielt Schüsse von Lienert und Arnold. Schweina drängte nun auf den Ausgleich, angeführt vom starken Torschützenbesten der Landesliga, dem 20- jährigen Moritz Dittmann. Nach einem gefährlichen Angriff des Gastgebers konnte Dominic Schmidt retten. In der 45. Minute fand Dittmann ein Loch in der Weidaer Abwehrkette und glich zum 1:1-Halbzeitstand aus. Aber Weida steckte den Ausgleich weg, Kolnisko wurde von Keeper Pfestorf gestoppt. Dann setzte sich Grabs im Strafraum durch und Nick Pohland erzielte die erneute Weidaer Führung. Pfestorf wehrte einen Schuss von Eichberger ab, Kolnisko traf im Nachsetzen, aber aus Abseitsposition. Bei einem Kolnisko-Freistoß hatten die Bad Liebensteiner Glück, die aber nun vehement auf den Ausgleich drängten. Zweimal verhinderte Christoph Haase mit sensationellen Paraden auf der Linie das 2:2. Nach Verletzung vom Schweinaer Torwart gab es 4 Minuten Nachspielzeit und in der letzten davon gelang dem eingewechselten Max Wetzel das umjubelte 3:1 für Weida. Ein Weidaer Sieg, der den Zusammenhalt des Teams dokumentierte, denn die Widrigkeiten durch den Ausfall von mehreren Stammspielern wurden weggesteckt. Der FC Thüringen liegt nun gemeinsam mit dem starken Aufsteiger Saalfeld auf Platz 2. Der Lohn für eine engagierte und sehr starke Leistung. Am kommenden Samstag findet dann das ,,kleine Derby‘‘ gegen TSV Gera-Westvororte statt.