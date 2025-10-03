"Allein der Name macht uns schon heiss"

Den beiden Juniorinnen-Teams des 1. FC Saarbrücken steht ein intensives Wochenende ins Haus. Trainer Tobias Grimm fährt am Samstag mit der U19 zum FC Schalke 04, die U17 empfängt am Sonntag um 13 Uhr die SG Andernach 99 auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Luisenthal (Rotstaystr.). Das Spiel in Gelsenkirchen ist auf dem Kunstrasenplatz Nr. 6 am Parkstadion (Ernst-Kuzorra-Weg). Sarah Müller aus dem Trainerteam sagt zum Spiel am Samstag: "Da macht allein schon der Name Schalke was aus, so dass wir da schon vorher heisst laufen und uns total auf diese Begegnung freuen. Wir werden die stärkeren U17-Spielerinnen und einige U19-Akteurinnen mitnehmen, die schon bei den Aktiven spielen dürften. Wir gehen davon aus, dass unser Team in der Zusammensetzung stark genug ist, dort gewinnen zu können". Zum Spiel gegen Andernach 20 Stunden später meint sie "Hier werden wir Spielerinnen einsetzen, die für die U19-Spiele noch etwas Zeit und Spielpraxis brauchen, also aus dem jüngeren Jahrgang. Es werden auch einige U15-Spielerinnen dabei sein, die schon im älteren Kahrgang spielen sollen. Mit Hannah Dietrich und Lea Becker kommen zwei wichtige Spielerinnen zurück, die uns Rückhalt geben könnten". Bei der U19 ist das FCS-Team Siebter, in der Regionalliga Südwest führt das Malstatter Team die Tabelle an.