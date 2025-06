Alle Zweifel beseitigt – Goldwasen bleibt Bezirksliga-Bühne

Der Dauerregen sorgte für Wasserballverhältnisse, mit dem die Gäste vom Scheuelberg in den ersten zehn Minuten besser zurecht kamen. Doch Lorch ließ sich nicht beirren und legte alsbald sämtliche Nervosität ab. In dem Wissen, dass allein das Zählbare den Ausschlag gibt, kam durch Tom Heinrich und Luca Röhricht die erste große Torchance der Hausherren zustande. Doch Heinrichs Schuss wurde vom Keeper abgewehrt, der Nachschuss von Röhricht ging am Kasten vorbei.