Alle Zugänge und Abgänge der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

1. FC Hirschkamp

Trainer: Bahjat Amine, Joussef Ramadan

Zugänge: Galed Mohamad (DJK Adler Oberhausen), Orhan Uytas (), Mehmet Kafli (Sportfreunde Bulmke), Mirac Bayram (DJK Arminia Klosterhardt), Sertan Erdogan (TSV Safakspor Oberhausen), Ferdi Kocoglu (SG Osterfeld), Ahmed Oweis (Sportfreunde Königshardt), Enes Bayram (SV Genc Osman Duisburg), Adnan Laroshi (Rheinland Hamborn), Berkay Miyanyedi (FC Sterkrade 72), Okan Al (SC Buschhausen 1912)

Abgänge: Burak Taspinar (), Simon Deffke (), Yasin Akca (), Tugay Özcan (), Can Sahin ()



Blau-Weiß Fuhlenbrock

Trainer: Adrian Reiss

Zugänge: Karl Kukuczka (Schacht 11 Bottrop II), Philip Kaczmar (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Niklas Balsliemke-Louven (SuS 21 Oberhausen)

Abgänge: Tom Rene Nocon (Grün-Weiß Holten), Elyes Tebourski (Fortuna Bottrop), Emre Kilic (Fortuna Bottrop), Fynn Henkel (Fortuna Bottrop), Lars Bradering (TSV Michelbach II)



BV Osterfeld 1919

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Celil Kuzu (FSV Duisburg), Haluk Türkeri (FSV Duisburg), Halil-Ibrahim Cobanoglu (FSV Duisburg), Alperen Bozkurt Sipahi (FSV Duisburg), Savas Aksoy (FSV Duisburg), Kerem Kadir Sengül (FSV Duisburg), Abdül Samet Kilic (FSV Duisburg)



DJK Arminia Klosterhardt II

Trainer: Andreas Bovenz

Zugänge: keine

Abgänge: Thimo Warnke (1. FC Mülheim-Styrum), Muris Kesko (Sportfreunde Königshardt), Timur Gümüs (DJK Arminia Klosterhardt III), Onur Ibrahim Gümüs (DJK Arminia Lirich 1920), Emir Senguen (Sportfreunde Königshardt)



FC Sterkrade 72

Trainer: Alexander Forger

Zugänge: Enrico Cuccu (SuS 21 Oberhausen II)

Abgänge: Murat Berbero (Rhenania Bottrop), Jannis Heins (SpVgg Sterkrade 06/07), Ian Kohlgruber (SpVgg Sterkrade 06/07), Nabil Hamkar (SC 1920 Oberhausen), Ensar Yildiz (1. FC Mülheim-Styrum), Devin Malik (Spvgg Sterkrade-Nord II), Marvin Stanczyk (SC 1920 Oberhausen), Berkay Miyanyedi (1. FC Hirschkamp)



FC Welheim II

Trainer: Alattin Senyüz

Zugänge: Nabil Walid Mawas (FC Welheim), Mert Ata (FC Welheim), Ramazan Akyüz (FC Welheim)

Abgänge: keine



FC Welheim

Trainer: Ramazan Karakus

Zugänge: Ali Al Hakim (VfB Bottrop), Sabri Kayali (SV Horst-Emscher 08 III), Özgür Erdogan (Rhenania Bottrop U23 II), Hussein Aliu (SG Osterfeld)

Abgänge: Nassim Ahkim (Dostlukspor Bottrop), Marvin Burow (Rhenania Bottrop), Nabil Walid Mawas (FC Welheim II), Mert Ata (FC Welheim II), Ramazan Akyüz (FC Welheim II), Faruk Dibekci (Unbekannt )



Glück-Auf Sterkrade

Trainer: Marco Allekotte, Toni Collura

Zugänge: Emin Tosun (SG Osterfeld), Berke Bayram (SV Adler Osterfeld), Nat-Lemuel Aboagye (DJK Arminia Lirich 1920), Alie Mansaray (Türkgücü Velbert)

Abgänge: Sipan Ali (SC Frintrop 05/21)



SC Buschhausen 1912 II

Trainer: Marco Sedzik

Zugänge: Marco Sedzik (DJK Vierlinden), Joel Pohl (SC Buschhausen 1912), Carsten Scholz (SC Buschhausen 1912), Christian Schäumer (Rückkehr nach Pause), Janik Hoffmeister (Reaktiviert)

Abgänge: Jens Tackenberg (Adler Ellinghorst), Emanuel Feldhoff (Karriereende), Bartek Olejarz (), Sven Posberg (VfL Grafenwald), Fabian Huysmann (Pausiert), Philipp Joshua Sprock (), Martin Schick (SC Buschhausen 1912)



SC Buschhausen 1912

Trainer: Marcus Behnert

Zugänge: Andre Frensch (SpVgg Sterkrade 06/07), Mohamad Ghazaly (VfR 08 Oberhausen), Sadik Sahan (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Artur Veselov (DJK Arminia Klosterhardt), Yevhenii Belmach (SpVgg Sterkrade 06/07), Nico Goronzy (FSV Duisburg), Samet Can Kuruoglu (TSV Safakspor Oberhausen), Finn Szary (BV Osterfeld 1919)

Abgänge: Adrian Marcinkowski (Adler Ellinghorst), Ekin Yolasan (Schwarz-Weiß Alstaden), Jens Tackenberg (Adler Ellinghorst), Joel Pohl (SC Buschhausen 1912 II), Carsten Scholz (SC Buschhausen 1912 II), Sascha Hufmann (SC Buschhausen 1912), Sven Buil (Karriereende), Tom Kaczmarek (Rhenania Bottrop), Amanuel Haile (Fortuna Bottrop), Damiano Schirru (Post SV Oberhausen), Kevin Corvers (Spvgg Sterkrade-Nord), Kevin Marzotko (Spvgg Sterkrade-Nord II), Okan Al (unbekannt), Okan Al (1. FC Hirschkamp)



Sportfreunde Königshardt II

Trainer: Daniel Förster

Zugänge: keine

Abgänge: Timo Schmidt (Grün-Weiß Holten), Paskal Fischbach (Grün-Weiß Holten), Lukas Radschun (Grün-Weiß Holten), Moritz Berndsen (Grün-Weiß Holten), Marc-Andre Schweiger (Grün-Weiß Holten), Florian Hansmann (Grün-Weiß Holten), Kevin Loege (Grün-Weiß Holten), Amin Abdulahi (Grün-Weiß Holten), Yannis Kahlke (Grün-Weiß Holten), Ciaràn Burke (Grün-Weiß Holten), Tom Weiß (Grün-Weiß Holten), Steffen Zimmermann (Grün-Weiß Holten), Steffen Kobe (Grün-Weiß Holten), Leon Hölz (Grün-Weiß Holten), Leon Alex Gustav Bialas (Grün-Weiß Holten), Maik Kusenberg (Glück-Auf Sterkrade III), Robin Balzer (Grün-Weiß Holten)



Spvgg Sterkrade-Nord II

Trainer: Dustin Vogt

Zugänge: Kevin Marzotko (SC Buschhausen 1912), Elias Aaron Peukert (Fortuna Bottrop II), Sven Konarski (Schwarz-Weiß Alstaden), Devin Malik (FC Sterkrade 72), Batuhan Aktas (Spvgg Sterkrade-Nord)

Abgänge: Pierre Henscheid (SV Adler Osterfeld), Marc Tobias Scheffler (Grün-Weiß Holten)



SV Adler Osterfeld

Trainer: Christoph Tapinos

Zugänge: Tom Kicza (VfR Mehrhoog), Tolga Korkmaz (DJK Arminia Lirich 1920), Emmanuel Nwabuego (MTV Union Hamborn), Jonis Youssef (Schacht 11 Bottrop II), Pierre Henscheid (Spvgg Sterkrade-Nord II), Philipp Herrmann (PSV Wesel II)

Abgänge: Mohamed-Ali Al Naboush (), Berke Bayram (), Mikail Ocak (DJK Adler Oberhausen), Justin Adelsbach (), Pierre Prokein (SV Adler Osterfeld II), Berke Bayram (Glück-Auf Sterkrade III), Leonal Nkansah (), Berke Bayram (Glück-Auf Sterkrade), Mohamed-Ali Al Naboush (1. FC Mülheim-Styrum), Julian Krasniqi (SC 1920 Oberhausen)



SV Sarajevo Oberhausen

Trainer: Erol Kücükarslan

Zugänge: keine

Abgänge: Milos Ristic (KSC Tesla 07)



TB Oberhausen 1889

Trainer: Daniel Coers

Zugänge: Danny Finn Hoffmann (Sportfreunde Hamborn 07 II), Justin Oliver Kohl (VfR 08 Oberhausen II), Niko Rigo Grundmann (Nach Verletzung zurück ), Nejat Berbero (Rückkehrer mit TB Oberhausen Wurzeln)

Abgänge: Tim Coers (Ruhestand )



TSV Safakspor Oberhausen

Trainer: Tuncay Aksoy

Zugänge: Cüneyt Türk (Spvgg Meiderich 06/95), Mehmet Can Ekelik (SV Genc Osman Duisburg), Berat Aktürk (Rheinland Hamborn II), Dogukan Kara (TuSpo Saarn 1908 II), Cihad Saral (Spvgg Meiderich 06/95), Erdal Yaprak (Spvgg Sterkrade-Nord II)

Abgänge: Sertan Erdogan (1. FC Hirschkamp), Reda Khatir (TSV Mommenheim), Samet Can Kuruoglu (SC Buschhausen 1912), Berkan Kücükarslan (FSV Duisburg)



VfR 08 Oberhausen

Trainer: Paul Schendzielorz

Zugänge: Fabio Saporito (Schwarz-Weiß Alstaden), Timo Mrozek (Schwarz-Weiß Alstaden), Can Luca Gad (Schwarz-Weiß Alstaden), Jannik Haferkamp (Schwarz-Weiß Alstaden), Dustin Masek (Schwarz-Weiß Alstaden), Eray Aslan (VfR 08 Oberhausen II), Mathias Henkemeyer (VfR 08 Oberhausen II), Gino Schlipper (VfR 08 Oberhausen II), Hendrik Tews (VfR 08 Oberhausen II), Enes Aslan (VfR 08 Oberhausen II), Sebastian Stollen (Schwarz-Weiß Alstaden)

Abgänge: Manuel Knobloch (DJK Adler Oberhausen), Mohamad Ghazaly (SC Buschhausen 1912)



VfR 08 Oberhausen II

Trainer: Andre Finger, Mirco Remmerde

Zugänge: Harun Bartal (FC Bosporus Oberhausen II)

Abgänge: Eray Aslan (VfR 08 Oberhausen), Nico Depczynski (Karriereende ), Dindar Seerwan Khalel Al Kheder (Pausiert), Mathias Henkemeyer (VfR 08 Oberhausen), Lukas Krause (Karriereende ), Gino Schlipper (VfR 08 Oberhausen), Hendrik Tews (VfR 08 Oberhausen), Enes Aslan (VfR 08 Oberhausen), Justin Oliver Kohl (TB Oberhausen 1889), Burak Düzmen (Ziel unbekannt ), Samy Rohm (Ziel unbekannt)