"Alle ziehen gut mit und da gilt es einfach weiterzumachen" Der Trainer des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball im FuPa-Interview von Matthias Kloos · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Daniel Jungwirth – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Daniel Jungwirth (44) ist seit dieser Saison neuer Trainer bei den Spatzen. FuPa sprach mit ihm unter anderem über die bisherige Vorbereitung und den Saisonauftakt gegen die Stuttgarter Kickers.

FuPa: Nach dem großen Umbruch mit vielen Neuzugängen: Wie weit ist die Mannschaft schon in den Abläufen, und wo sehen Sie noch den größten Abstimmungsbedarf?



Daniel Jungwirth: Nach dem großen Umbruch muss man natürlich sagen, dass das alles eine gewisse Zeit braucht. Wir haben dafür aber wirklich schon relativ schnell zueinander gefunden.







Der Kader hat einen Altersdurchschnitt von aktuell 25,4 Jahren. Viele junge Spieler gepaart mit einigen erfahrenen Kräften. Ist es wichtig das vor allem auch die älteren Spieler Johannes Reichert, Dennis Chessa, Lucas Röser und Marcel Seegert vorangehen?



Ja, natürlich ist es wichtig, dass die erfahrenen genannten Spieler vorangehen. Eine gute Mischung eines Teams ist immer in der Zusammenstellung extrem wichtig, dass wir irgendwo auch eine jugendliche Frechheit integriert bekommen. Aber in gewissen Spielsituationen/ Saisonphasen ist es ganz wichtig, die Erfahrenen in der Kabine und auf dem Platz zu haben.







Viele Neuzugänge kamen erst in den letzten Wochen zum SSV. Wie haben Sie vor allem auch das Trainingslager in Oberstaufen genutzt, um aus den vielen neuen Spielern möglichst schnell eine Einheit zu formen?



Wir haben das Trainingslager einfach dahingehend genutzt, dass wir ein noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen sind. Wir haben von Anfang an dafür gesorgt, dass die Jungs versuchen unsere Philosophie umzusetzen und haben auch den Kader danach zusammengestellt. Im Trainingslager konnten wir nun die nächsten Schritte gehen, um noch mehr im Detail zu arbeiten. Je länger die Spieler natürlich zusammen sind, desto mehr verstehen sie was wir von ihnen wollen und das gilt es jetzt weiterhin zu verfeinern.





Die bisherigen Testspiele wurden allesamt gewonnen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus diesen Partien, ohne die Ergebnisse zu hoch zu bewerten?



Teilweise hat es schon sehr gut ausgeschaut und war nach unseren Vorstellungen. Natürlich dürfen wir die Ergebnisse nicht so hoch hängen. Trotzdem war es für uns wichtig, dass wir immer sehr dominant auftreten, unsere Prinzipien umsetzen und da sind wir auf einem sehr guten Weg.





Am Sonntag war die erfolgreiche die Saisoneröffnung im Donaustadion gegen den FC Bayern München II. Welche Bedeutung hatte dieses Spiel für Sie?



Das wir die Saisoneröffnung so gut gestalten konnten, war uns schon wichtig. Gerade weil es das erste große Aufeinandertreffen mit den vielen neuen Spielern vor unseren eigenen Fans war. Wie so oft im Leben zählt der erste Eindruck, der manifestiert sich und deswegen war es für uns wichtig, dass wir da schon mal uns von der besten Seite zeigen.





Gleich am ersten Spieltag wartet das Derby bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Ist ein solches Auftaktspiel für eine neu zusammengestellte Mannschaft genau der richtige Prüfstein?



Das sehen wir dann danach. Im Endeffekt nehme ich es immer so, wie es im Leben kommt. Für die Regionalliga Südwest ist das natürlich ein super Auftakt, der mit Spannung verfolgt wird. Wir müssen gegen jeden spielen, wann und wo ist uns dann auch egal. Alle ziehen gut mit und da gilt es einfach weiterzumachen.





Seit Ihrem Wechsel zu den Spatzen sind nun auch schon einige Wochen vergangen. Wie heimisch fühlen Sie sich in Ulm?



Ich fühle mich wirklich schon heimisch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Weg nach München nicht mehr allzu weit ist. Ich habe mir schön öfters gemeinsam mit meiner Freundin die Stadt angeschaut. Eine wunderschöne, tolle Altstadt, wo die Menschen das Leben bei tollem Wetter draußen verbringen, ähnlich wie in München. Deswegen fühle ich mich da sehr wohl.

Die Menschen im Verein haben uns alle Neuen sehr offen und herzlich empfangen. Man merkt das es Miteinander ist und deswegen war es die richtige Entscheidung nach Ulm zu gehen.





Wie haben Sie den Schwörmontag zusammen mit dem Team erlebt?



Ich habe das ganz bewusst so gehalten, dass die Jungs den Schwörmontag alleine verbringen. Der Trainer muss nicht immer überall dabei sein und so wie ich es mitbekommen habe, war die Stimmung sehr gut. Es war ein tolles Erlebnis, die Stadt gleich mal von Anfang an so kennenzulernen.