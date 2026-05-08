 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Alle Würfel gefallen: Trio spielt sich für die Relegation warm

26. Spieltag: Mitterdorf muss in Schönthal Farbe bekennen +++ Meister Ränkam eröffnet's mit Heimspiel gegen Abstiegs-Relegant Untertraubenbach

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Tankt die SpVgg Mitterdorf (in Schwarz) nochmal Selbstvertrauen für die anstehende Relegation?
Tankt die SpVgg Mitterdorf (in Schwarz) nochmal Selbstvertrauen für die anstehende Relegation? – Foto: Lisa Schmaderer

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
SG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
Eschlkam
U`traubenb.

Vorzeitig waren in der Kreisliga Ost sämtliche Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg gefallen. Dementsprechend geht es am letzten Spieltag nur noch um die goldene Ananas. Für die SpVgg Mitterdorf, die SG Regental und den FC Untertraubenbach heißt es Einspielen auf die bevorstehende Relegation. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnet Meister FC Ränkam den Schluss-Spieltag. Zu Gast ist Untertraubenbach.

Heute, 18:15 Uhr
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
18:15live

Hinspiel: 8:1. Liga-Champion FC Ränkam (1., 60) erwartet bereits am Freitagabend den Abstiegs-Releganten FC Untertraubenbach (13., 18). Zuletzt war die Maximalausbeute für den FCU drin, der beim 1. FC Rötz klar die Punkte mitnehmen konnte. Ränkam sicherte sich am vergangenen Spieltag ebenfalls den Dreier gegen die angereiste SG Waldmünchen/Geigant.

Morgen, 15:15 Uhr
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
15:15

Hinspiel: 3:1. Bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 42) gibt am Samstag die SpVgg Eschlkam (11., 29) ihr Stelldichein. Vom vergangenen Wochenende nahmen die Hausherren der Partie einen Punkt im 3:3-Remis beim FC Chamerau mit, während sich Eschlkam gegen die SG Schönthal-Premeischl geschlagen geben musste.

Morgen, 15:15 Uhr
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
15:15

Hinspiel: 2:3. Der FC Chamerau (10., 34) tritt am 26. Spieltag bei der SG Schloßberg (6., 37) an. Die Heimelf konnte sich am vergangenen Wochenende bei der SG Zandt I/Vilzing II nicht durchsetzen und ging somit leer aus. Dagegen schnappte sich Chamerau einen Punkt im Remis gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn.

Morgen, 15:15 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
15:15

Hinspiel: 2:2. Heimabschluss für die 1. SG Regental (12., 20) vor der Relegation! Zu Gast ist die SG Zandt I/Vilzing II (2., 49), die aufgrund der (noch) bestehenden Spielgemeinschaft kein Aufstiegsrecht zur Bezirksliga hat. Während sich die SG zuletzt den Dreier gegen die SG Schloßberg sichern konnte, ging die SG Regental mit einem 3:3 und somit einem Zähler bei der SG Michelsdorf/Cham II vom Platz.



Morgen, 15:15 Uhr
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
15:15

Hinspiel: 3:1. Die SG Michelsdorf/Cham II (8., 34) ist am finalen Spieltag bei der SG Waldmünchen/Geigant (7., 37) zugegen. Die Hausherren der Begegnung sicherten sich vor Wochenfrist gegen die 1. SG Regental einen Zähler. Waldmünchen/Geigant konnte sich am zurückliegenden Wochenende nicht bei Meister FC Ränkam behaupten und ging leer aus.

Morgen, 15:15 Uhr
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
15:15

Hinspiel: 2:1. Der 1. FC Miltach (5., 40) empfängt am Samstag den abgestiegenen 1. FC Rötz (14., 8). Der Gast gab sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den FC Untertraubenbach geschlagen. Dagegen sicherten sich Gastgeber der Partie am vergangenen Spieltag die volle Punktausbeute bei der SpVgg Mitterdorf.

Morgen, 15:15 Uhr
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
15:15

Hinspiel: 2:6. Eben angesprochene SpVgg Mitterdorf (3., 48) spielt sich auswärts bei der SG Schönthal-Premeischl (9., 34) für die anstehende Bezirksliga-Relegation warm. Die SpVgg konnte sich zuletzt gegen den 1. FC Miltach nicht durchsetzen, während sich Schönthal-Premeischl bei der SpVgg Eschlkam klar die Maximalausbeute einholen konnte.