Alle Würfel gefallen: Trio spielt sich für die Relegation warm

Tankt die SpVgg Mitterdorf (in Schwarz) nochmal Selbstvertrauen für die anstehende Relegation? – Foto: Lisa Schmaderer

Vorzeitig waren in der Kreisliga Ost sämtliche Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg gefallen. Dementsprechend geht es am letzten Spieltag nur noch um die goldene Ananas. Für die SpVgg Mitterdorf, die SG Regental und den FC Untertraubenbach heißt es Einspielen auf die bevorstehende Relegation. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnet Meister FC Ränkam den Schluss-Spieltag. Zu Gast ist Untertraubenbach.



Hinspiel: 8:1. Liga-Champion FC Ränkam (1., 60) erwartet bereits am Freitagabend den Abstiegs-Releganten FC Untertraubenbach (13., 18). Zuletzt war die Maximalausbeute für den FCU drin, der beim 1. FC Rötz klar die Punkte mitnehmen konnte. Ränkam sicherte sich am vergangenen Spieltag ebenfalls den Dreier gegen die angereiste SG Waldmünchen/Geigant.







Hinspiel: 3:1. Bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 42) gibt am Samstag die SpVgg Eschlkam (11., 29) ihr Stelldichein. Vom vergangenen Wochenende nahmen die Hausherren der Partie einen Punkt im 3:3-Remis beim FC Chamerau mit, während sich Eschlkam gegen die SG Schönthal-Premeischl geschlagen geben musste.





Morgen, 15:15 Uhr SG Schloßberg 09 Schloßberg FC Chamerau FC Chamerau 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:3. Der FC Chamerau (10., 34) tritt am 26. Spieltag bei der SG Schloßberg (6., 37) an. Die Heimelf konnte sich am vergangenen Wochenende bei der SG Zandt I/Vilzing II nicht durchsetzen und ging somit leer aus. Dagegen schnappte sich Chamerau einen Punkt im Remis gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn.







Hinspiel: 2:2. Heimabschluss für die 1. SG Regental (12., 20) vor der Relegation! Zu Gast ist die SG Zandt I/Vilzing II (2., 49), die aufgrund der (noch) bestehenden Spielgemeinschaft kein Aufstiegsrecht zur Bezirksliga hat. Während sich die SG zuletzt den Dreier gegen die SG Schloßberg sichern konnte, ging die SG Regental mit einem 3:3 und somit einem Zähler bei der SG Michelsdorf/Cham II vom Platz.













Hinspiel: 3:1. Die SG Michelsdorf/Cham II (8., 34) ist am finalen Spieltag bei der SG Waldmünchen/Geigant (7., 37) zugegen. Die Hausherren der Begegnung sicherten sich vor Wochenfrist gegen die 1. SG Regental einen Zähler. Waldmünchen/Geigant konnte sich am zurückliegenden Wochenende nicht bei Meister FC Ränkam behaupten und ging leer aus.







Hinspiel: 2:1. Der 1. FC Miltach (5., 40) empfängt am Samstag den abgestiegenen 1. FC Rötz (14., 8). Der Gast gab sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den FC Untertraubenbach geschlagen. Dagegen sicherten sich Gastgeber der Partie am vergangenen Spieltag die volle Punktausbeute bei der SpVgg Mitterdorf.







Hinspiel: 2:6. Eben angesprochene SpVgg Mitterdorf (3., 48) spielt sich auswärts bei der SG Schönthal-Premeischl (9., 34) für die anstehende Bezirksliga-Relegation warm. Die SpVgg konnte sich zuletzt gegen den 1. FC Miltach nicht durchsetzen, während sich Schönthal-Premeischl bei der SpVgg Eschlkam klar die Maximalausbeute einholen konnte.