Alle wollen „Fritzi“ helfen

Unterhaching – Er lässt sich nicht unterkriegen, doch die Familie, Freunde und Gäste sorgen sich sehr um die Gesundheit von Fritz Maurer. Der Kurvenwirt aus Siegertsbrunn, der einfach „Fritzi“ genannt wird, ist zum zweiten Mal an Krebs erkrankt.

Das Schicksal von ihrem Fan Fritzi hat auch die die Profis der SpVgg Unterhaching tief berührt. Trainer Sandro Wagner rief im Internet mit einem emotionalen Video zur Registrierung auf. Nun möchte die Spielvereinigung eine weitere Möglichkeit nutzen: Das Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Schweinfurt 05 stellen die Unterhachinger unter das Motto: „SpVgg Unterhaching für Fritzi“, um größtmögliche Aufmerksamkeit für die Registrierung als potenzieller Stammzellspender:in bei der DKMS zu gewinnen.

Der Siegertsbrunner Kurvenwirt ist bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Dieses Mal kann nur noch eine Stammzellspende helfen. Trotz großer Registrierungsaktion in seinem Heimatort und vielen Onlineaufrufen konnte bis heute kein passender genetischer Zwilling gefunden werden. Daher hat der Verein unter dem Motto „SpVgg Unterhaching für Fritzi“ zusammen mit der DKMS Deutschland eine Registrierungsaktion ins Leben gerufen und geht mit bestem Beispiel voran. Der gesamte Kader hat sich bereits im Sommer registriert. In der letzten Woche zogen die neu hinzu gekommenen Spieler nach. Zum Heimspiel gegen Schweinfurt 05 können sich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren am DKMS-Stand neben dem Fanshop am Haupteingang registrieren. Je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist die Chance, dass Fritzi und auch alle anderen Patienten und Patientinnen ihrren genetischen Zwilling und damit ihren Lebensretter finden. Wer nicht vor Ort sein kann, kann sich unter www.dkms.de/fritzi ganz einfach online registrieren.

Mit ihrem Engagement rund um das Heimspiel wollen die Unterhachinger Ihre Reichweite nutzen und ihre Gemeinschaft dazu aufrufen, etwas Gutes zu tun. „Anderen zu helfen hat einen großen Stellenwert in der Vereinsphilosophie der Spielvereinigung. Der Fritzi ist einer von uns – da heißt’s zamhoidn!“, betont Haching-Boss Manfred Schwabl, der Fritzi in dieser Woche zusammen mit Rena Schwabl, Botschafterin von „Haching schaut hin“ und seine Schwiegertochter, sowie seinem Sohn Markus Schwabl im Stadion empfangen wird und ihm die volle Unterstützung zugesichert hat.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. Um die Registrierungen zu finanzieren, wird es einen Losverkauf geben. „Als Dank für eure Unterstützung gibt es tolle Preise zu gewinnen. Für Fritzi müssen wir auch neben dem Platz Vollgas geben!“, lautet der Aufruf von Rena Schwabl.