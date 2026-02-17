Alle Wintertestspiele der Regionalligisten aus Württemberg

In dieser Woche kehrt die Regionalliga Südwest in den Spielbetrieb zurück. An der Spitze und im Keller geht es eng zu. Die Mannschaften aus Württemberg haben sich in den letzten Wochen intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet. FuPa wirft daher einen Rückblick auf die absolvierten Testspiele.
Stuttgarter Kickers 4:3 Young Boys Reutlingen
Stuttgarter Kickers 6:1 1. CfR Pforzheim
Stuttgarter Kickers 3:2 Spvgg Unterhaching
FC Bayern München II 1:3 Stuttgarter Kickers
1. FC Nürnberg II 4:4 Stuttgarter Kickers
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:7 SGV Freiberg
VfR Aalen 1:3 SGV Freiberg
FC Bayern München II 0:0 SGV Freiberg
FK Decic Tuzi 3:2 SGV Freiberg
SGV Freiberg 1:1 FC Qizilqum
SGV Freiberg 1:0 Epicentr Kamyanets-Podilskyi
VfR Mannheim 6:4 SGV Freiberg
SG Sonnenhof Großaspach 7:0 FC Nöttingen
VfR Heilbronn 2:12 SG Sonnenhof Großaspach
FC 08 Villingen 4:2 SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof Großaspach 2:1 Schachtar Donezk
SG Sonnenhof Großaspach 2:3 1. CfR Pforzheim
FC Augsburg II 2:4 SG Sonnenhof Großaspach
TSG Backnang 3:5 TSG Balingen
TSG Balingen 2:2 1. FC Normannia Gmünd
TSG Balingen 3:1 1. CfR Pforzheim
TSG Tübingen 0:5 TSG Balingen
SSV Reutlingen 0:3 TSG Balingen
Young Boys Reutlingen 2:1 TSG Balingen
TSG Balingen 0:4 FV Illertissen
---
Das ist der 21. Spieltag der Regionalliga Südwest
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSG Balingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Schott Mainz
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Bahlinger SC
So., 22.02.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II