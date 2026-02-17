 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Alle Wintertestspiele der Regionalligisten aus Württemberg

Die Übersicht vor dem Ligastart.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

In dieser Woche kehrt die Regionalliga Südwest in den Spielbetrieb zurück. An der Spitze und im Keller geht es eng zu. Die Mannschaften aus Württemberg haben sich in den letzten Wochen intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet. FuPa wirft daher einen Rückblick auf die absolvierten Testspiele.

Stuttgarter Kickers

Stuttgarter Kickers 4:3 Young Boys Reutlingen

Stuttgarter Kickers 6:1 1. CfR Pforzheim

Stuttgarter Kickers 3:2 Spvgg Unterhaching

FC Bayern München II 1:3 Stuttgarter Kickers

1. FC Nürnberg II 4:4 Stuttgarter Kickers

SGV Freiberg

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:7 SGV Freiberg

VfR Aalen 1:3 SGV Freiberg

FC Bayern München II 0:0 SGV Freiberg

FK Decic Tuzi 3:2 SGV Freiberg

SGV Freiberg 1:1 FC Qizilqum

SGV Freiberg 1:0 Epicentr Kamyanets-Podilskyi

VfR Mannheim 6:4 SGV Freiberg

SG Sonnenhof Großaspach

SG Sonnenhof Großaspach 7:0 FC Nöttingen

VfR Heilbronn 2:12 SG Sonnenhof Großaspach

FC 08 Villingen 4:2 SG Sonnenhof Großaspach

SG Sonnenhof Großaspach 2:1 Schachtar Donezk

SG Sonnenhof Großaspach 2:3 1. CfR Pforzheim

FC Augsburg II 2:4 SG Sonnenhof Großaspach

TSG Balingen

TSG Backnang 3:5 TSG Balingen

TSG Balingen 2:2 1. FC Normannia Gmünd

TSG Balingen 3:1 1. CfR Pforzheim

TSG Tübingen 0:5 TSG Balingen

SSV Reutlingen 0:3 TSG Balingen

Young Boys Reutlingen 2:1 TSG Balingen

TSG Balingen 0:4 FV Illertissen

---

Das ist der 21. Spieltag der Regionalliga Südwest
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSG Balingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Schott Mainz
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Bahlinger SC
So., 22.02.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II