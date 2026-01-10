Alle Winter-Transfers der Oberliga Niedersachsen im Überblick

Die Wintertransferperiode bringt auch in der Oberliga Niedersachsen Bewegung in die Kader. Die folgende Übersicht zeigt sämtliche Winter-Transfers der Liga und gibt einen kompakten Überblick über Zu- und Abgänge aller Teams.
1. FC Germania Egestorf-Langreder
Trainer: Boris Besovic
Zugänge: Ruwen Albrecht (VfL Sportfreunde Lotte)
Abgänge: Leo Klipphahn (STK Eilvese)
BSV Schwarz-Weiß Rehden
Trainer: Kristian Arambasic
Zugänge: keine
Abgänge: Nick Kaperkon (SC SF Niedersachsen Vechta), Riad Stublla (SC RW Maaslingen)
Eintracht Braunschweig II
Trainer: Ken Reichel
Zugänge: Bjarne Thoelke (Vereinslos)
Abgänge: Gabriel Michalek (VFC Plauen), Marcel Reim (SV Arminia Vechelde)
FC Verden 04
Trainer: Bastian Reiners
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Saul (Studium), Elias-Helmut Deblitz (TSV Dörverden), Maximilian Hüster (Germania Walsrode)
Heeslinger SC
Trainer: Malte Bösch
Zugänge: Philipp Eggersglüß (SV Atlas Delmenhorst), Lasse Schumacher (JFV A/O/B/H/H)
Abgänge: Justin Sauermilch (SV BW Bornreihe), Wolfgang Pesch (SC Freital II)
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Trainer: Tarek Gibbah
Zugänge: Samir Rabbi (TV Jahn Schneverdingen), Anton Beer (JFV A/O/B/H/H)
Abgänge: Shabane Sanni (Concordia Hamburg), Tom Bütefür (Ziel unbekannt), Haris Zlomusica (TuS Harsefeld), Leo Grams (SV Eddelstorf), Tom Bütefür (TuS Fleestedt), Deniz Öker (TSV Bardowick), Tobias Guthardt (TSV Adendorf)
MTV Wolfenbüttel
Trainer: Deniz Dogan, Michael Nietz
Zugänge: Janosch-Paul Bauer (MTV Wolfenbüttel II)
Abgänge: Antonio Diana (BSC Acosta)
SC Spelle-Venhaus
Trainer: Henry Hupe
Zugänge: Jip Kemna (Vereinslos), Adrian Lenz (SV Meppen)
Abgänge: Niklas Harms-Ensink (SV Vorwärts Nordhorn), Tjark Höpfner (Ziel unbekannt (Studienbedingt nach Hamburg)), Abdullah Amr Mostafa Abdelghani (SV Holthausen Biene), Elias Strotmann (Karriereende), Tjark Höpfner (USC Paloma)
SV Atlas Delmenhorst
Trainer: Key Riebau
Zugänge: Mats Kaiser (Pausiert)
Abgänge: Philipp Eggersglüß (Heeslinger SC), Joel Schallschmidt (Ziel unbekannt)
SV Holthausen Biene
Trainer: Emiel ten Donkelaar
Zugänge: Abdullah Amr Mostafa Abdelghani (SC Spelle-Venhaus), Colin Decker (SV Meppen II)
Abgänge: Moris Werner (SV Olympia Laxten)
SV Meppen II
Trainer: Carsten Stammermann
Zugänge: keine
Abgänge: Martin Raming-Freesen (TuS Haren 1920), Colin Decker (SV Holthausen Biene), Nathan Van der Graaf (Pausiert)
SV Wilhelmshaven
Trainer: Frank Löning
Zugänge: Stephan Brehmer (BFC Preussen), Max Wichmann (Wilhelmshavener SC Frisia), Jordy Biakala (SV Hansa Friesoythe)
Abgänge: Fardin Azizi (Arman FC), Arlind Januzi (Wilhelmshavener SC Frisia)
TSV Wetschen
Trainer: Björn-Dieter Wnuck
Zugänge: Björn-Dieter Wnuck ()
Abgänge: keine
TuS Bersenbrück
Trainer: Andy Steinmann
Zugänge: Hakim Traoré (Vereinslos (Zuletzt BSV Rehden))
Abgänge: keine
Lupo Martini Wolfsburg
Trainer: Kevin Schulze
Zugänge: keine
Abgänge: Arlind Sadiku (1. FC Wunstorf), Filip Pavlovic (Vereinslos)
VfV Borussia 06 Hildesheim
Trainer: Ridha Kitar
Zugänge: keine
Abgänge: keine