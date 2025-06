Alle Wege führen nach Brühl

Der 25-Jährige ist variabel im Mittelfeld einsetzbar und bringt mit 1,83m Körpergröße eine starke Präsenz mit ein, welche die Stabilität der Schlossstädter in der kommenden Saison weiter gewährleisten wird.

Sein persönliches Ziel ist es, eine wichtige Rolle im Team einzunehmen und einen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison beisteuern zu können: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Bezirksliga und will der Mannschaft mit harter Arbeit und Teamgeist zum Erfolg verhelfen", so Johannes Leske.

Herzlich willkommen in Brühl und auf eine erfolgreiche Saison!