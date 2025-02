Alle Wechsel in der Winterpause auf einen Blick

Die zweite Meisterschaftshälfte verspricht viel Spannung - ganz vorne und hinten. Rapperswil hofft sicher die aufstiegswillige Konkurrenz noch zu bedrängen. Und dann stellt sich die Frage ob der bisher so enttäuschende Absteiger Baden die Kurve kriegt. Im Kader ist einiges gegangen - die Testspiel-Resultate vor dem Start waren allerdings sehr durchzogen. Muss man sich Soegen machen dass der FCB sogar in die 1. Liga durchgereicht wird?

1. Liga, Gruppe 2: Dietikon wechselt in Offensive aus

Mit Leader GC II und Dietikon sind nur zwei Teams aus der Region Zürich in dieser Gruppe. Gerade die Limmattaler sind aber immer wieder für eine Überraschung am Transfer-Wühltisch gut. Ob einer der Winterzuzüge zum grossen Knipser mutiert?

Beim FC Thalwil ist Captain Endogan Adili zurückgetreten. Dafür konnte ein grosses Sturm-Talent von Wädenswil auf den Etzliberg gelotst werden. Bei der ausserkantonalen Konkurrenz fällt vor allem das wilde Hin und Her in Emmenbrücke und Muri auf.

2. Liga interregional, Gruppe 3: Thalwil angelt sich Zweitliga-Torjäger - Umbau in Muri

YF Juventus war wiederholt sehr eifrig auf dem Transfermarkt. Ob dies für die Qualifikation der Aufstiegsspiele reicht? Aus dem FVRZ verfolgen mit Tuggen und Wettswil zumindest zwei weitere Vereine das selbe Ziel. Gespannt darf man auch sein was beim FC Linth 04 nach der jüngsten Trainer-Saga im personellen Bereich abgeht.

1. Liga, Gruppe 3: YF greift mit neuem Personal an

Uster besiegte Aufsteiger Seefeld in der Hinrunde. – Foto: Shot by Shen

2. Liga interregional, Gruppe 4: Auf- und Abrüsten in der Munotstadt

Im anschliessenden Spiel zwischen Unterstrass und Urdorf ging es dann hektischer hin und her. – Foto: Reto Schlatter

2. Liga, Gruppe 1: Reger Austausch zwischen Oerlikon und YF Juventus II

Eine Völkerwanderung von Oerlikon in den Juchhof zu YF Juventus II. Es wird spannend sein, wie sich dies auswirken wird. Ansonsten? Wädenswil verliert seinen jungen Knipser. Beim Aufstiegsfavoriten gibt es wiederholt einen neuen Trainer - und wie jedes halbes frisches Personal. Und in Adliswil scheint Ex-Profi Shani Tarashaj nach nur wenigen Einsätzen seine Schuhe wieder an den Nagel zu hängen.

2. Liga, Gruppe 1 - alle Zu- und Abgänge