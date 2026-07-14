– Foto: Uli Mentrup

Nach zehntägiger Pause sind die Oberliga-Fußballer des SC Spelle-Venhaus am Montag in den zweiten Teil der Sommervorbereitung eingestiegen. „Alle haben einen sehr guten Eindruck gemacht“, erklärte Trainer Henry Hupe nach einer „Einheit mit hoher Intensität. Es war ein guter Wiedereinstieg.“

Vier Spieler fehlten noch: Der verletzte Luca Tersteeg, Jan-Luca Ahillen, der noch Urlaub macht, sowie Adrian Lenz und Steffen Schepers. Hupe war zufrieden, dass seine Fußballer in ihrer Freizeit auch die abgesprochenen sportlichen Hausaufgaben erledigt haben. „Alle waren fleißig“, lautet das Resümee nach kurzer Überprüfung.

Diese Woche geht es für die Spieler gleich wieder in die Vollen: Denn bis Samstag stehen noch zwei Trainingseinheiten und zwei Testspiele auf dem Plan. Freitag um 19 Uhr erwartet der SCSV Preußen Münster II. Am Samstag um 14 Uhr treten die Emsländer beim TuS Hiltrup an. Beide Kontrahenten spielen in der Oberliga Westfalen.