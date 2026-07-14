Nach zehntägiger Pause sind die Oberliga-Fußballer des SC Spelle-Venhaus am Montag in den zweiten Teil der Sommervorbereitung eingestiegen. „Alle haben einen sehr guten Eindruck gemacht“, erklärte Trainer Henry Hupe nach einer „Einheit mit hoher Intensität. Es war ein guter Wiedereinstieg.“
Vier Spieler fehlten noch: Der verletzte Luca Tersteeg, Jan-Luca Ahillen, der noch Urlaub macht, sowie Adrian Lenz und Steffen Schepers. Hupe war zufrieden, dass seine Fußballer in ihrer Freizeit auch die abgesprochenen sportlichen Hausaufgaben erledigt haben. „Alle waren fleißig“, lautet das Resümee nach kurzer Überprüfung.
Diese Woche geht es für die Spieler gleich wieder in die Vollen: Denn bis Samstag stehen noch zwei Trainingseinheiten und zwei Testspiele auf dem Plan. Freitag um 19 Uhr erwartet der SCSV Preußen Münster II. Am Samstag um 14 Uhr treten die Emsländer beim TuS Hiltrup an. Beide Kontrahenten spielen in der Oberliga Westfalen.
Vor dem Pflichtspielprogramm, das am ersten Wochenende im August beginnt, finden noch zwei weitere Testspiele statt. Auf die Partie in Hiltrup folgen wieder Begegnungen im Getränke Hoffmann Stadion: Am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr, gegen den Westfalenligisten GW Nottuln und am Samstag, 25. Juli, um 14 Uhr gegen den westfälischen Oberligaaufsteiger RW Maaslingen.
Danach folgen die ersten beiden Pflichtaufgaben vor heimischem Publikum: Am Sonntag, 2. August, erwartet der SCSV um 15 Uhr den Heeslinger SC im Viertelfinale des Niedersachsenpokals. Von der Qualifikationsrunde befreite ihn ein Freilos. Am Sonntag, 9. August, spielen die Schwarz-Weißen um 15 Uhr zum Punktspielauftakt gegen VfV Borussia 06 Hildesheim.