Alle Vertreter im Einsatz: Die Testspiele der Verbandsligisten

Alle Mannschaften der Verbandsliga waren an den vergangenen Tagen im Einsatz. Während der SC Bernburg am Freitagabend mit 3:1 bei Union Schönebeck siegte und so am Sonntag im Finale um den Sparkassen-Cup im Salzlandkreis spielt, waren die übrigen 15 Vertreter aus Sachsen-Anhalts Oberhaus in Testspielen gefordert. Wir blicken auf alle Partien seit Donnerstagabend - von torreichen Siegen bis Niederlagen.
Stanley Agwu hatte für den BSV Halle-Ammendorf am Donnerstagabend zur schnellen Führung getroffen (3.). Am Ende musste sich der Tabellendritte der vergangenen Verbandsliga-Saison allerdings dem Meister und Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels mit 1:3 geschlagen geben.
Im ersten Teil des Doppeleinsatzes am Wochenende hat die SG Reppichau einen torreichen Erfolg eingefahren. Gegen den Landesklasse-Vertreter 1. SV Sennewitz siegte der Verbandsliga-Neuling am Donnerstagabend mit 7:2. Am Sonnabend standen die Reppichauer erneut auf dem Rasen.
Obwohl Danny Wagner die Partie mit einem Doppelschlag zwischenzeitlich gedreht hatte, musste sich der VfB Merseburg am Freitagabend geschlagen geben. Beim Landesligisten VfB Gräfenhainichen unterlag die Elf von Neu-Trainer Manoel Arnhold mit 2:4.
Zweimal intern getestet hat am Samstag der SV Fortuna Magdeburg im Rahmen seiner Saisoneröffnung. Im ersten Teil trafen Doppelpacker Fabian Karow und Ali Maarouf nach Rückstand zum 3:1-Erfolg über die A-Junioren.
Im zweiten 45-minütigen Test des Tages gewann die Elf von Trainer Dirk Hannemann mit 2:0 gegen die Zweitvertretung. Illya Kovkrak und Gino Klause netzten gegen die hauseigene Landesliga-Mannschaft.
Nach der 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfL Halle 96 gab es für den VfB Sangerhausen am Sonnabend erneut viele Gegentreffer. Beim amtierenden Vizemeister der Thüringenliga, dem SV Arnstadt, unterlagen die Rosenstädter mit 1:6. Einzig Jan Stöhr konnte für etwas Ergebniskosmetik sorgen.
Im zweiten Auftritt der Vorbereitung hat der SV Eintracht Emseloh einem Oberligisten Paroli geboten. Mit 2:2 trennten sich die Emseloher am Samstag von der SG Union Sandersdorf. Paul Eichel und Maikleint Petraj sorgten nach zweifachem Rückstand jeweils für die Ausgleichstreffer.
Im Duell Landes- gegen Verbandsliga hat sich der Haldensleber SC am Sonnabend mit 4:1 beim Oscherslebener SC durchgesetzt. Mit Fin Sengewald und Jannes Prokop trafen dabei zwei 19-Jährige für den HSC. Die weiteren Tore für das Team von Marco Wagner erzielten Max Stadler und Pascal Thieke.
Nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand ist der SV Dessau 05 am Sonnabend noch zu einem 4:4-Unentschieden gegen den Leipziger SC gekommen. Der 19-jährige Jannik Görsch erzielte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich für die Muldestädter. Diese sind am Sonntag gleich wieder im Einsatz: Dann geht es gegen den Landesliga-Aufsteiger Burger BC.
Ohne Sieger hat sich der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Landesligisten 1. FC Zeitz getrennt. Die Führung der Hausherren aus Durchgang eins egalisierte August Prokein nach dem Seitenwechsel.
Mit 4:0 hat der VfB Ottersleben am Sonnabend beim Landekslasse-Vertreter Osterweddinger SV gewonnen. Nach einem Eigentor zur Pausenführung erhöhten Pepe Altenkirch, Joe Joycen Lehmann und Paul Wolter in der zweiten Halbzeit.
Tim Franczak und Philipp Heller trafen am Samstag zum 2:0-Erfolg des Verbandsliga-Aufsteigers CFC Germania 03 gegen den Landesklasse-Vertreter Zörbiger FC.
Auch im zweiten Test der Vorbereitung ging der 1. FC Bitterfeld-Wolfen als Sieger vom Platz. Am Sonnabend gewann die Mannschaft von Lucian Mihu mit 3:1 gegen den Landesligisten SG Blau-Weiß Brachstedt.
Im Duell der letztjährigen Ligakontrahenten fuhr der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag einen klaren Sieg ein. Gegen den Verbandsliga-Absteiger SG Rot-Weiß Thalheim stand am Ende ein 8:1-Erfolg auf der Anzeigetafel. Dreierpacker Max Erdmann, Doppelpacker Niklas Neuhaus sowie Moritz Mäde, Kevin Neuhaus und Tankred Leimert trafen für die Zorbauer.
Nach dem torreichen Erfolg am Donnerstag ging der zweite Teil des Doppeleinsatzes am Wochenende für die SG Reppichau torreich verloren. Trotz eines Doppelpacks von Yehor Petrov unterlag der Aufsteiger am Sonnabend dem Sachsenligisten SG Taucha mit 4:5.
Knapp geschlagen geben musste sich der FSV Barleben am Sonnabend. Beim Testspiel in Gutenswegen unterlag die Mannschaft von Christoph Grabinski und Max Schönijahn der SG Barockstadt Fulda II mit 0:1. Die Zweitvertretung des Regionalligisten geht in der Verbandsliga Hessen an den Start.
Nach vier Siegen in den bisherigen vier Testspielen musste sich der SV 1890 Westerhausen am Samstagabend zum ersten Mal in der laufenden Vorbereitung geschlagen geben. Beim niedersächsischen Landesligisten MTV Gifhorn unterlag die Elf von Garrit Golombek mit 1:3.
Nach dem torreichen Remis am Sonnabend gegen den Leipziger SC testet der SV Dessau 05 am Sonntag erneut. Dann ist der Landesliga-Aufsteiger Burger BC - mit Christian Beck in seinen Reihen - im Schillerpark zu Gast.