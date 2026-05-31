 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Alle ungeschlagenen Teams in Nordhessen 2025/2026

Mannschaften, die im Ligabetrieb diese Saison nicht verloren haben

von Jan Gundlach · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga C
Frauen-KOL Kassel
Kreisliga B Werra-M.

Die Rückrunde ist zu Ende und einige Teams haben jede Niederlage vermieden. In diesem Ranking präsentiert euch FuPa die Herren- und Frauenmannschaften aus Nordhessen, die in ihrer Liga in dieser Saison ungeschlagen geblieben sind.

HERREN:

Frankenberg

Kreisliga A Frankenberg

SG Rennertehausen/Battenfeld

Hofgeismar-Wolfhagen

Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen

TSV Zierenberg 1864

Kassel

Kreisliga C Kassel

VfB Viktoria Bettenhausen

Schwalm-Eder

Kreisliga B1 Schwalm-Eder

SG Bartenwetzer II

Werra-Meißner

Kreisliga B Werra-Meißner

FC Hebenshausen

Kreisliga C1 Werra-Meißner

ESV Walburg

Frauen:

Hofgeismar-Wolfhagen

Frauen-Kreisoberliga Kassel

TSV Jahn Calden

Werra-Meißner

Frauen-Kreisoberliga Fulda Nord

FSG Stölzinger Wölfe