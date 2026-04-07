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Alle ungeschlagenen Teams in Nordhessen 2025/2026
Mannschaften, die im Ligabetrieb diese Saison bisher nicht verloren haben
Die Rückrunde neigt sich dem Ende und einige Teams haben bisher jede Niederlage vermieden. In diesem Ranking präsentiert euch FuPa die Herren- und Frauenmannschaften aus Nordhessen, die in ihrer Liga in dieser Saison bisher ungeschlagen geblieben sind.