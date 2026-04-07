 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Alle ungeschlagenen Teams in Nordhessen 2025/2026

Mannschaften, die im Ligabetrieb diese Saison bisher nicht verloren haben

von Jan Gundlach · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

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Kreisliga A
KOL Schwalm-Eder
Kreisliga B1
KOL Kassel
Kreisliga C

Die Rückrunde neigt sich dem Ende und einige Teams haben bisher jede Niederlage vermieden. In diesem Ranking präsentiert euch FuPa die Herren- und Frauenmannschaften aus Nordhessen, die in ihrer Liga in dieser Saison bisher ungeschlagen geblieben sind.

HERREN:

Frankenberg

Kreisliga A Frankenberg

SG Rennertehausen/Battenfeld

Hofgeismar-Wolfhagen

Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen

TSV Zierenberg 1864

Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen

TSG Hofgeismar

Kassel

Kreisoberliga Kassel

SV Türkgücü Kassel

Kreisliga C Kassel

VfB Viktoria Bettenhausen

Schwalm-Eder

Kreisoberliga Schwalm-Eder

FC Domstadt Fritzlar

Kreisliga B1 Schwalm-Eder

SG Bartenwetzer II

Werra-Meißner

Kreisliga B Werra-Meißner

FC Hebenshausen

Kreisliga C1 Werra-Meißner

ESV Walburg

Frauen:

Hofgeismar-Wolfhagen

Frauen-Kreisoberliga Kassel

TSV Jahn Calden

Schwalm-Eder

Frauen-Kreisoberliga Kassel

SC Edermünde

Werra-Meißner

Frauen-Kreisoberliga Fulda Nord

FSG Stölzinger Wölfe