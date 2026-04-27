Alle Trümpfe bei Mitterdorf – Rötz sagt leise Servus

Der 1. FC Rötz (in Rot) muss den Gang in die Kreisklasse antreten. – Foto: Heiko Gietlhuber

In der Kreisliga Ost sind im Abstiegskampf alle Würfel gefallen. Nach einer klaren Derby-Niederlage in Geigant steht der 1. FC Rötz als Absteiger in die Kreisklasse fest. Über die Relegation wollen die SG Regental und der FC Untertraubenbach den Klassenerhalt eintüten. „Oben“ hat die Mitterdorf vor den letzten zwei Spieltagen alle Trümpfe in der Hand, was den Kampf um Relegationsplatz zwei angeht. Die gegen Untertraubenbach siegreiche SpVgg liegt nun zwei Punkte vor der SG Zandt/Vilzing II, die bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn nicht über ein 1:1 hinauskam. Heißt auch: Die WiWa als Tabellenvierter hat sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.



Knapp geschlagen geben musste sich der 1. FC Miltach vor 100 Zuschauern gegen die SG Schönthal-Premeischl. In Führung gingen die Gäste durch Jonas Zeiser in der elften Minute, doch Christian Moosburger sorgte in der 24. Minute für Ausgleich. Der Siegestreffer fiel in der 83. Minute durch Timo Ziereis für die SG Schönthal-Premeischl. Schiedsrichter: Sebastian Söldner, Christian Wendl, Philipp Karl







In einem Remis trennten sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die SG Zandt/Vilzing II vor 130 Besuchern am vergangenen Wochenende. In der 16. Minute landete Lutz Hastreiter die Gäste in Führung, doch Laurenz Berthold sorgte in der 31. Minute für das 1:1 für die SpVgg. Schiedsrichter: Andreas Fleißer, Franz Bucher, Georg Dietlinger







Ganz klar daheim sicherte sich die SG Schloßberg am 24. Sonntag den Dreier. Zu Gast war die SG Michelsdorf/Cham II, die vor 150 Zuschauern keine Chance verwerten konnten. Bereits in der zweiten Spielminute netzte Christoph Dendorfer für die Hausherren ein, Samuel Burgfeld erhöhte in der 20. Minute, das 3:0 erzielte Christoph Dendorfer in der 40. Minute. Eine weitere Chance verwertete Samuel Burgfeld in der 66. Minute für die SG Schloßberg, was ihnen die Maximalausbeute sicherte. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Sebastian Karl







Die 1. SG Regental und Meister FC Ränkam trennten sich am Sonntag vor 150 Zuschauern 3:3-Unentschieden. Bereits in der zwölften Minute brachte Bastian Lugauer die Gastgeber in Führung, Veit Mangelkramer erhöhte in der 16. Minute und durch einen weiteren Treffer von Bastian Lugauer stand es in der 17. Minute 3:0. Dann kamen auch die Gäste zum Abschluss, Joseph Altmann landete in der 29. Minute einen Anschlusstreffer, Maximilian Roider verkürzte in der 32. Minute und Johannes Baier sorgte in der 80. Minute für Ausleich, was ein 3:3 Remis mit sich brachte. Schiedsrichter: Werner Gabler, Robert Frank, Mario Pottgießer













Die SG Waldmünchen/Geigant sicherte sich klar den Derby-Dreier vor 200 Schaulustigen gegen den 1. FC Rötz. Besar Mustafaj landete zwei Buden in Folge (3., 6.), Elias Wolf erhöhte in der 34. Minute und ein weiterer Treffer von Besar Mustafaj (45.) brachte den Halbzeitstand von 4:0 mit sich. In der 55. Minute konnte Dominik Grätsch einen Anschlusstreffer landen, doch Besar Mustafaj konnte in der 65. Minute noch eine Chance verwerten und Julian Klauk besiegelte in der 86. Minute mit dem sechsten Treffer für die SG Waldmünchen/Geigant den Heimdreier. Schiedsrichter: Marco Gruber, Ludwig Feldbauer, Konrad Heuberger







130 Fans durften am Sonntag für den SpVgg Mitterdorf jubeln. Der angereiste FC Untertraubenbach musste sich klar geschlagen geben. Den ersten Treffer für die Hausherren landete Stefan Schmid in der 22. Minute und Vladimir Kovacevic brachte es in der 40. Minute auf 2:0 Halbzeitstand. Marco Wild verkürzte in der 61. Minute für die Gäste, doch Vladimir Kovacevic besiegelte in der 80. Minute den Heimsieg für die SpVgg. Schiedsrichter: Anthony Teichert, Christian Brand, Christian Gawinowski







Eine Heimniederlage musste die SpVgg Eschlkam vor 130 Zuschauern gegen den FC Chamerau einstecken. Die Gäste gingen durch Josef Staudner in der 26. Minute in Front, Guiseppe Papaccino erhöhte in der 36. Minute, was einen Halbzeitstand von 2:0 für den FC Chamerau mit sich brachte. In der 64. Minute netzte Jonas Berzl für die Gäste ein und Leon Irrgang (90.+1.), sowie Michael Achatz (90.+3.) nutzten die Nachspielzeit um mit einem 5:0 die Punkte mitzunehmen. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Franz Hutter, Martin Wurm