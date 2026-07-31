Alle Transfers und Saisonziele in der Kreisliga A Main-Taunus

Zwei Aufstiegsaspiranten auf dem Platz: Im Rückspiel der Saison 25/26 unterlag der SV 09 Hofheim (weiß) dem FC Eddersheim III (rot) mit 4:6. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Pure Dominanz – das war es, was die SG Hoechst nach ihrem Rückzug aus der Gruppenliga in der A-Liga-Saison 25/26 verkörperte. Da der Koloss, der bereits vor Saisonbeginn von der Mehrzahl der Ligakonkurrenten als Favorit gehandelt wurde, ungeschlagen den Sprung in die Kreisoberliga geschafft hat, sind im Meisterschaftsrennen der Spielzeit 26/27 ausgeglichenere Kräfteverhältnisse zu erwarten. Exemplarisch ordnet Mathewes Asmeron, Trainer des FC Germania Weilbach II, ein: "Es ist schwierig, eine Mannschaft als Favoriten zu nennen. Ich erwarte die Liga als sehr ausgeglichen." Dennoch stehen unter den A-Ligisten zwei Teams besonders hoch im Kurs, die sich bereits in der Spielzeit 25/26 bis zum letzten Spieltag ein Fernduell um den direkten Aufstiegsplatz zwei lieferten, sich am Ende aber der SG Kelkheim geschlagen geben mussten. Auch ein Aufsteiger ist bei vielen Teams hoch im Kurs.