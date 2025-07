Alle Transfers und Saisonziele in der Kreisliga A Main-Taunus

Main-Taunus. Tradition pur, starke Aufsteiger und ein ambitioniertes Teilnehmerfeld. Angesichts der diesjährigen Besetzung drängt sich der Eindruck auf, dass die Kreisliga A Main-Taunus in der Spitze an Niveau gewonnen hat. In der vergangenen Saison entwickelte sich der Kampf um die Aufstiegsränge durch die Dominanz von Meister SC Eschborn und Vize BSC Schwalbach früh zum Langweiler, während dafür bis kurz vor Saisonschluss zwischen Platz drei und den Abstiegsrängen nur wenige Punkte Differenz lagen. Diese Saison dürfte die Spitzengruppe wohl ausgeglichener und größer werden. Schließlich melden mehrere Teams Ambitionen an. Viele Augen dürften im Kreis auf die Performance der SG Hoechst gerichtet sein. Der Traditionsverein aus dem Stadtpark hatte als Tabellenführer der Gruppenliga angekündigt, sich aus dem überregionalen Fußball zurückziehen zu wollen, schloss am Ende auf dem dritten Platz ab und wagt nun mit runderneuertem Kader den Neuanfang auf Kreisebene - und wird vom Großteil der Vereine gleich mal zum Meisterfavorit Nummer eins abgestempelt.