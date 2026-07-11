Alle Transfers und Saisonziele in der A-Liga Rheingau-Taunus

Rheingau-Taunus. In der Fußball-A-Liga Rheingau-Taunus zeichnet sich vor dem Saisonstart ein enges Rennen um die Spitzenplätze ab. Einen klaren Topfavoriten gibt es aus Sicht der Vereine nicht, dennoch fallen zwei Namen besonders häufig: die Reserve der SG Orlen und der SV Neuhof. Beide werden von vielen Konkurrenten als heißeste Anwärter auf die Meisterschaft gehandelt. Dahinter hoffen zahlreiche Teams, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen oder mit einer gelungenen Saison selbst ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Andere wollen sich zunächst in der Liga etablieren oder legen ihren Fokus auf den Neuaufbau der Mannschaft.