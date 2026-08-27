Alle Transfers im Überblick: BVTA Fürstenfeldbruck holt neun neue Spieler

– Foto: Robert Bauer

Von der A- bis zur C-Klasse: Der BVTA Fürstenfeldbruck verstärkt sich mit neun Zugängen – mehr als jeder andere Verein im Landkreis. Auch der TSV Fürstenfeldbruck West bringt sieben neue Gesichter.

Die umfangreichsten Veränderungen melden die beiden Brucker Vereine. Der TSV Fürstenfeldbruck West verstärkt sich mit sieben Spielern. Der BVTA Fürstenfeldbruck verzeichnet sogar neun Zugänge.

Am Wochenende starten auch die Ligen von der A- bis zur C-Klasse in den Spielbetrieb. Auf dem Platz werden dann zahlreiche neue Gesichter zu sehen sein. Das Transferkarussell hat sich wieder mächtig gedreht – ein Überblick.

Abgänge: Dominik Gehre (VSST Günzlhofen), Jonas Fischer und Paul Fischer (VfL Egenburg).

Zugänge: Sallieu Fullah und Evan Osman (beide FC Anadolu), Shpresim Dragusha (reaktiviert), Olti Dragusha (SC Unterpfaffenhofen), Erjon Dragusha und Atis Deva (beide FC Puchheim), Fereydoun Firuzkouhi (ASV Biburg).

Abgänge: Ebubekir Yalcin und Abass Ouro-Bodi (beide FC Emmering), Okan Celebi (SC Fürstenfeldbruck), Tobias Masuch (SV Althegnenberg), Muzzafer Gür (TSV Gernlinden).

Zugänge: Abdullahi Ahmed (Hertha München), Sayid Mahamud (Kirchheim), Jay-Jay Foday Jibril Kamara (Schleißheim), Deniz Dursun (FC Fürstenried), Elhadji Dieng (AEG Dachau), Hasan Mohamed (FC Wacker München), Ahmet Ünal, Mehmet Aksoy und Melih Aksoy (alle SV Germering).

Abgänge: Collis Ojo und Emmanuel Ojo (beide SC Fürstenfeldbruck).

Zugänge: Arben Kabashi (vereinslos), Gabriel Gaeb (eigene Jugend).

Abgänge: Korbinian Heiß (pausiert).

Zugänge: Dominik Bock (SC Fürstenfeldbruck).

Abgänge: Nick Lachenschmid (VSST Günzlhofen), Damilola Oladele (SG Heitersheim), Nico Klotz (SV Adelzhausen), Yusuf Aminu (SC Fürstenfeldbruck), Nejib Chedli (SV Mammendorf).

Abgänge: Dominik Mayer (SG Overath).

A-Klasse 2

Den größten Umbau gibt es bei der Maisacher Reserve. Sechs Spieler kommen hinzu oder kehren zurück, neun beenden ihre Laufbahn, pausieren oder verlassen den Verein. Auch Unterpfaffenhofen II verstärkt sich mit fünf Spielern.

Zugänge: Valentin Scholz (SC Schöngeising), Florian Schmid (SV Haspelmoor).

Zugänge: Laurens Tittel, Tim Seitz und Benjamin Otzmann (alle eigene Jugend), Koyate Abou (SG Puchheim/Biburg).

Abgänge: Andreas Strunz (Karriereende), Metehan Aksoy (pausiert).

Zugänge: Pascal Illmer (reaktiviert), Andreas Bartl (unbekannt), Muzzafer Gür (TSV FFB West).

Zugänge: Sebastian Schilling (eigene Jugend).

Abgänge: Arya Jahangiri Mehr (FC Aich).

Zugänge: Manfred Klein (vereinslos), Markus Walch, Fabian Feigl, Andreas Altherr, Sebastian Kipka und Salif Sissoko (alle reaktiviert).

Abgänge: Benedikt Meindl, Tobias Sauer und Valentin Klingler (Karriereende), Alexander Wagner, Luca Ciftci, Johannes Schmid und Lukas Ilic (pausiert), Tobias Busl (Auslandssemester), Lennart Schneeberg (Ziel unbekannt).

Zugänge: Sethrik Schierl (Geltendorf), Marcel Bösinger (Odelzhausen).

Abgänge: Florian Lang (SG Weihmichl).

Abgänge: Jean Okouagbe (SV Türkspor).

Abgänge: Marius Keller (Unterbruck).

Abgänge: Rico Lampl (Karriereende).

Zugänge: Maximilian Folberth (FC Freiham), Gani Bralic (SV Planegg-Krailling), Chris Adolf, Moritz Kaiser und Christoph Kaiser (alle TSV Allach).

Abgänge: Erastus Lwanga (Gersthofen).

B-Klasse 1

Der Großteil der Transferbewegungen entfällt auf den FC Emmering II. Sieben Spieler stoßen zur Mannschaft, vier verlassen sie. Die SG Puchheim/Biburg und der SV Germering II verzeichnen dagegen bislang ausschließlich Abgänge.

Zugänge: Anton Stölb und Dario Bodendiek (beide nach Pause), Ebubekir Yalcin (TSV FFB West), Orkun Balci (Studium), Lukas Huber (SC Maisach), Rafael Doriat und Maximilian Ostermeier (beide eigene Jugend).

Abgänge: Osman Bangura (SC Oberweikertshofen), Noah Kara (TSV FFB West), Domenic Trinkl und Marcel Ströbl (beide wegen Umzugs).

Abgänge: Ahmet Ünal, Mehmet Aksoy und Melih Aksoy (alle BVTA Fürstenfeldbruck).

Zugänge: Luca Marinelli (SV Sulzemoos).

Abgänge: Koyate Abou (TSV Alling), Kamil Brzezinski (Gräveneck), Maros Knapik (TV Stockdorf), Karim Mazroue (unbekannt), Dimitar Zlatkov (pausiert).

Abgänge: Luc Heitmair (SC Oberweikertshofen).

B-Klasse 2

Der VSST Günzlhofen setzt auf einen weitreichenden Neustart. Sieben Spieler und der neue Trainer Markus Rupprecht kommen hinzu. Bei den übrigen Landkreis-Teams bleibt es deutlich ruhiger.

Zugänge: Michael Sattler (Odelzhausen), Nick Lachenschmid (SV Puch), Maurice Ressler und Paul Pittner (beide SC Oberweikertshofen), Alisan Kaya (TKSV Donauwörth), Dominik Gehre (SV Althegnenberg), Marco Stankovic (FC Emmering).

Abgänge: Vitus Daschner (FC Emmering).

Zugänge: Alexander Bork (SV Mammendorf), Tobias Hollinger.

Zugänge: Nejib Chedli (SV Puch), Florian Ahmetaj (SC Schöngeising).

Abgänge: Alexander Bork (FC Landsberied), Daniel Schieb (SV Haspelmoor).

Abgänge: Valentin Scholz (FC Aich).

Zugänge: Nico Spindler (eigene Jugend), Maxim Burzlaff (SC Schöngeising).

Abgänge: Elias Lindemann (TSV Ebersberg II).

C-Klasse 1

Zwei Landkreis-Teams stocken ihre Kader auf. Der SV Althegnenberg II verzeichnet sieben Zugänge, darunter vier Spieler aus der eigenen Jugend und zwei Reaktivierte. Vier neue Spieler kommen zum SV Haspelmoor II.

Zugänge: Felix Mittelhammer und Jannick Vrsic (beide reaktiviert), Jakob Paul, Maurice Flieger, Julian Christoph und Tobias Sedlmeier (alle eigene Jugend), Tobias Masuch (TSV FFB West).

Abgänge: Giovanni Longo (Karriereende).

Zugänge: Tom Sachse (Laimering-Rieden), Norbert Wagner (TSV Merching), Daniel Schieb (SV Mammendorf), Kilian Sollinger (eigene Jugend).

Abgänge: Florian Schmid (FC Aich).

C-Klasse 2

In der C-Klasse 2 ist das Transfergeschehen ausgesprochen überschaubar. Für die Landkreis-Mannschaften werden lediglich drei Spielerwechsel geführt.

Zugänge: Noah Kara (FC Emmering).

Abgänge: Nikola Jovanovic und Luka Durdevic (beide SV Türkspor).