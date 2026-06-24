Alle Transfers der Landesliga Südwest: Völlmerk in die Regionalliga

Zugänge: Robert Prohaska (Ramsberg), Adnan Latic (ESV Treuchtlingen)

Abgänge: Marco Jäger (Kalbensteinberg), Noah Schneider (VfB Eichstätt), Jörn Hohe (Ammerthal), Robin Renner (Großschwarzenlohe), Andre Tietze (TSV Buch), Kenan Husejnovic (FSV Pfaffenhofen), Anoirdin Amidou (SC Feucht), Kamalou Tchagouni (SC Feucht), Dragan Lazarevic (SC Feucht), Matthew Timmerman (USA), Emirhan Hos (unbekannt), Philipp Meier (Stopfenheim), Niklas Schmied (SC Feucht), Noah Leitel (SV Alesheim)

Trainer: Dominik Bobinger

Zugänge: Timo Zausinger (Wörnitzstein), Lucas Möller (SpVgg Joshofen-Bergheim), Vincent Burkhardt (Ehekirchen), Samuel Biehler (VfB Eichstätt), Ben Zinsmeister (TSV Nördlingen), Marco Herde (VfB Eichstätt), Julian Bichle (FC Stätzling)

Abgänge: Markus Lohner (VfB Eichstätt), Sandro Scherl (Wörnitzstein), Laurin Bischofberger (pausiert), Marcel Mayr (Schretzheim)

Trainer: Selcuk Sen

Zugänge: Yunus Paca (FC Sonthofen), Paul Schmid (SSV Jahn Regensburg), Kyron Okonkwo (FV Illertissen)

Abgänge: Henry Seitz (Neu-Ulm), Adrian Keckeisen (TSV Kottern), Luis Göppel (FC Kempten), Fabian Kroh (FC Sonthofen), Dzavid Zatega (unbekannt), Moritz Henkel (FC Sonthofen), Niklas Haag (Mietingen)

Trainer: Florian Fischer

Zugänge: Daniel Koller (Rinnenthal), Maximilian Hecker (Aystetten), Luca Kreisel (Herbertshofen), Jakob Schaller (Ehekirchen), Dominik Isufi (Aystetten), Nabil Tcha-Zodi (Oberweikertshofen), Benedikt Steinbacher (Diedorf), Christian Tögel (Stätzling)

Abgänge: Dominic Robinson (Hollenbach), Nico Baumeister (FC Affing), Laurin Völlmerk (Stuttgarter Kickers), David Burghart (Weilach), Samuel Thang (Meitingen), Luca Gießer (unbekannt), Jonas Simon (Gersthofen)

Trainer: Julian Feneberg

Zugänge: Samuel Esser (Lenzfried), Lukas Frasch (SG Niedersont.), Simon Frasch (SG Niedersont.), Luca Katzer (Germaringen)

Abgänge: Tobias Maier (SG Niedersont.), Maximilian Moll (SG Betzigau/Wildpoldsried), Tobias Steidle (Karriereende), Moritz Stadelmann (Auslandseinsatz)

Trainer: Oleg Weber

Zugänge: Fabian Kroh (FC Memmingen II), Lenni Tröber (SG Niedersont.), Mohammad Walizada (FC Kempten), Moritz Henkel (FC Memmingen II)

Abgänge: Andreas Hindelang (FC Kempten), Marko Jozic (TSV Kottern), Musa Youssef (TSV Kottern), Yunus Paca (FC Memmingen II), Felix Graßl (SG Niedersont.), Johnny Martin (FC Kempten), Tim Lorenz (TSV Kottern), Burak Yerlikaya (Karriereende)

Trainer: Christian Doll

Zugänge: Emilio Corrao (SV Waldeck), Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen)

Abgänge: Leonardo Kristic (Eintracht Karlsfeld), Kerim Özdemir (Kirchheimer SC), Emilio D'Avanzo (SC Oberweikertshofen)

Trainer: Markus Pöllner

Zugänge: Luca Broncel (VfL Ecknach), Dustin Kothmair (FC Pipinsried), Fabian Willibald (SC Oberweikertshofen), David Raabe (Allershausen), Leon Heinzlmair (SC Olching), Benedikt Wiegert (FC Pipinsried)

Abgänge: Maximilian Kreitmair (Gerolsbach), Wlad Beiz (Scheyern), Benedict Geuenich (Karriereende), Alexander Beiz (Petershausen), Benedikt Holzmeier (Kammerberg), Kevin Bromm (SV Weichs), Lukas Spielvogel (SV Weichs), Lorenz Kirmair (pausiert)

Trainer: Cüneyt Köz

Zugänge: Senih Fazlji (VfB Eichstätt), Vincent Amann (DJK Ingolstadt), Jannick Röber (DJK Ingolstadt), Dominik Juric (Neumarkt), Valentin Puhar (FC Hitzhofen)

Abgänge: Thomas Obermeier (Karriereende), Leon Bojaj (Neuburg), Jordi Muntada Knapp (ASV Dachau)

Trainer: Felix Thum und Manuel Wiedemann

Zugänge: Felix Thum (SG Niedersont.), Andreas Hindelang (FC Sonthofen), Luca Werner (Ottobeuren), Kevin Haug (FC Memmingen), Luis Göppel (FC Memmingen II), Ryushi Hirose (FC Memmingen U19), Johnny Martin (FC Sonthofen), Simon Kolb (Wiggensbach), Marcello Barbera (FC Memmingen), Daniel Medwed (Heimertingen)

Abgänge: Bahadir Yilmaz (TSV Pfronten), Mohammad Walizada (FC Sonthofen), Medhat Mekhimar (SV Nord), Raphael Gött (FC Thalhofen), Luca Scarvaglieri (TSV Kottern II), Kenta Watari (TSV Kottern), Ivan Buric (FV Weiler), Leon Rudenko (TSV Nördlingen)

Trainer: Ardian Morina

Zugänge: Paul Lutteri (TSV Langenau)

Abgänge: Valentin Rommel (FC Gundelfingen), Niveto Caciel (TSV Nördlingen)

Trainer: Miroljub Lopacanin

Zugänge: keine

Abgänge: Daniel Hadwiger (Karriereende), Moritz Richter (Rinnenthal), Maximilian Reitmaier (Ecknach), Koray Can (SC Oberweikertshofen), Alexander Seifert (FC Pipinsried)

Trainer: Thomas Hanselka

Zugänge: Serhat Fidan (TSG Augsburg), Maximilian Schmid (SV Mering), Johannes Hartinger (Gessertshausen), Iannis Gosa (FC Horgau), Ömer Sancak (Türkspor Königsbrunn), Magnus Wilhelm (Schwaben Augsburg U19), Marvin Czerwonka (Westheim), Marco Iovane (SV Hammerschmiede), Metehan Tozakoglu (Ehekirchen)

Abgänge: Maximilian Heckel (TSV Aindling), Dominik Isufi (TSV Aindling), Kevin Makowski (Schwaben Augsburg), Niklas Frank (FC Gundelfingen), Hardy Noack (Suryoye Assyrer Augsburg), Alessandro Kadura (SG Bonstetten)

Trainer: Felix Mayer

Zugänge: Joshua Cana Cedano (SC Waldeck), Collins Idukpaye (SC Waldeck), Dario Stanic (Kammerberg), Mario Stanic (Kammerberg), Jakob Brugger (SC Weßling)

Abgänge: Leon Heinzlmair (TSV Jetzendorf), Adnan Ribo (SC Maisach)

Trainer: Ajet Abazi

Zugänge: Mert Akkurt (Türkspor Augsburg), Markus Einsiedler (Grönenbach), Patrick Sander (Schwaben Augsburg), Jonas Simon (TSV Aindling), Yusha Venos (SV Mering), Valentin Blochum (FC Horgau)

Abgänge: Kaan Pasli (Hollenbach), Matthias Wengenmayr (Mühlhausen), Batuhan Güney (Hollenbach), Robin Widmann (Rinnenthal), Soubin Khongdy (SF Friedberg), Shaquille Rautenberg (FC Horgau)

Trainer: Moritz Bartoschek

Zugänge: Benedikt Bottenschein (Ehekirchen), Daniel Rampertshammer (Aichach), Luca Jurida (SG Münster/Holzheim), Nemanja Krivošija (DJK Ingolstadt), Efekan Eroglu (Türkenelf Schrobenhausen), Muhammed Tokmak (SV Manching), Flamur Idrizi (DJK Ingolstadt), Leon Bojaj (SV Manching), Leon Lauber (Ehekirchen), Marijan Maričić (Türkischer SV 1972 Ingolstadt)

Abgänge: Maximilian Christl (BSV Neuburg), Halil Samsa (Mevlana), Razvan Burla (Burgheim), Marco Bader (Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau), Loti Morina (Burgheim), Leonit Loshaj (SC Ried)

Trainer: Manuel Britsch

Zugänge: John Aßbeck (TSV Göggingen), Janne Hartmann (FC Stätzling)

Abgänge: Samuel Olejnik (TSV Pfersee)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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