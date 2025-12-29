Alle Transfers der Landesliga Südwest: SVM holt Eichstätt-Angreifer

Der Fußball pausiert im Winter. Im Hintergrund bereiten sich die Vereine auf die Rückserie vor. Hier sehen Sie alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der 18 Vereine der Landesliga Südwest.

Erst die Hinserie der Landesliga Südwest ist gespielt – und der Meister steht quasi bereits fest. Schwabmünchen dominierte die Liga nach Belieben und führt die Tabelle souverän an. Um Rang zwei gibt es dagegen ein spannendes Rennen, bei dem mit Durach, Pfaffenhofen, Sonthofen, Aindling und Illertissen II gleich fünf Teams mitmischen. In akuter Abstiegsnot befinden sich dagegen Hollenbach, Oberweikertshofen, Kempten und Memmingen II. Das Quartett steht auf den unteren vier Plätzen, doch auch die Vereine darüber sind noch nicht gerettet. Wer rüstet im Winter nochmal nach? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südwest. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 29. Dezember, 9:30 Uhr)

1. FC Sonthofen Trainer: Oleg Weber, Andreas Hindelang Zugänge: keine Abgänge: keine FC Ehekirchen Trainer: Maximilian Käser, Jonas Halbmeyer Zugänge: keine Abgänge: keine FC Kempten Trainer: Benjamin Müller, Manuel Wiedemann Zugänge: Zeynel Anil (FC Türksport Kempten) Abgänge: keine FC Memmingen II Trainer: Esad Kahric Zugänge: keine Abgänge: Luis Eurisch (FC Thalhofen), Micha Bareis (Ziel unbekannt), Mahfouz Boroh (Ziel unbekannt), Oktay Leyla (Ziel unbekannt), Felix Mayer (FC Stätzling) FC Stätzling Trainer: Loris Horn, Raffael Semke Zugänge: Felix Mayer (FC Memmingen II) Abgänge: Ali Qadiri (FC Tur Abdin Augsburg) FSV Pfaffenhofen/Ilm Trainer: Ludwig Dietrich, Daniel Zanker Zugänge: keine Abgänge: Noah Bezjak (ASV Dachau) FV Illertissen II Trainer: Herbert Sailer Zugänge: keine Abgänge: keine SC Oberweikertshofen Trainer: Zugänge: keine Abgänge: keine SG SG Niedersont./Martinsz. / Martinszell Trainer: Felix Thum Zugänge: keine Abgänge: keine SV Cosmos Aystetten Trainer: Thomas Hanselka Zugänge: Alessandro Kadura (SC Altenmünster II) Abgänge: Melih Kaya (FC Mertingen) SV Manching Trainer: Cüneyt Köz Zugänge: Timo Jung (VfB Eichstätt) Abgänge: keine TSV 1865 Dachau Trainer: Christian Doll Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Aindling Trainer: Florian Fischer Zugänge: keine Abgänge: Antonio Mlakic (Umzug nach Österreich) TSV Hollenbach Trainer: Christoph Burkhard, Daniel Zweckbronner, Fatih Cosar Zugänge: Robbin Högg (TSV Schwaben Augsburg), Alan Kolacki (TSV Schwaben Augsburg) Abgänge: keine TSV Jetzendorf Trainer: Markus Pöllner Zugänge: Benedikt Holzmeier (SV Pullach), Simon Grünberger (TSV Schwaben Augsburg) Abgänge: Hannes Frank (BC Uttenhofen) TSV Rain/Lech Trainer: Dominik Bobinger Zugänge: Laurin Bischofberger (TSV Schwaben Augsburg) Abgänge: Anes Zukanovic (TSV Zusmarshausen) TSV Schwabmünchen Trainer: Emanuel Baum Zugänge: keine Abgänge: keine VfB Durach Trainer: Julian Feneberg Zugänge: keine Abgänge: keine

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

