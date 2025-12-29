Alle Transfers der Landesliga Südwest: SVM holt Eichstätt-Angreifer

Der Fußball pausiert im Winter. Im Hintergrund bereiten sich die Vereine auf die Rückserie vor. Hier sehen Sie alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der 18 Vereine der Landesliga Südwest.
Erst die Hinserie der Landesliga Südwest ist gespielt – und der Meister steht quasi bereits fest. Schwabmünchen dominierte die Liga nach Belieben und führt die Tabelle souverän an. Um Rang zwei gibt es dagegen ein spannendes Rennen, bei dem mit Durach, Pfaffenhofen, Sonthofen, Aindling und Illertissen II gleich fünf Teams mitmischen. In akuter Abstiegsnot befinden sich dagegen Hollenbach, Oberweikertshofen, Kempten und Memmingen II. Das Quartett steht auf den unteren vier Plätzen, doch auch die Vereine darüber sind noch nicht gerettet. Wer rüstet im Winter nochmal nach? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südwest. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 29. Dezember, 9:30 Uhr)
1. FC Sonthofen
Trainer: Oleg Weber, Andreas Hindelang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Ehekirchen
Trainer: Maximilian Käser, Jonas Halbmeyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Kempten
Trainer: Benjamin Müller, Manuel Wiedemann
Zugänge: Zeynel Anil (FC Türksport Kempten)
Abgänge: keine
FC Memmingen II
Trainer: Esad Kahric
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Eurisch (FC Thalhofen), Micha Bareis (Ziel unbekannt), Mahfouz Boroh (Ziel unbekannt), Oktay Leyla (Ziel unbekannt), Felix Mayer (FC Stätzling)
FC Stätzling
Trainer: Loris Horn, Raffael Semke
Zugänge: Felix Mayer (FC Memmingen II)
Abgänge: Ali Qadiri (FC Tur Abdin Augsburg)
FSV Pfaffenhofen/Ilm
Trainer: Ludwig Dietrich, Daniel Zanker
Zugänge: keine
Abgänge: Noah Bezjak (ASV Dachau)
FV Illertissen II
Trainer: Herbert Sailer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Oberweikertshofen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Niedersont./Martinsz. / Martinszell
Trainer: Felix Thum
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Cosmos Aystetten
Trainer: Thomas Hanselka
Zugänge: Alessandro Kadura (SC Altenmünster II)
Abgänge: Melih Kaya (FC Mertingen)
SV Manching
Trainer: Cüneyt Köz
Zugänge: Timo Jung (VfB Eichstätt)
Abgänge: keine
TSV 1865 Dachau
Trainer: Christian Doll
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Aindling
Trainer: Florian Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: Antonio Mlakic (Umzug nach Österreich)
TSV Hollenbach
Trainer: Christoph Burkhard, Daniel Zweckbronner, Fatih Cosar
Zugänge: Robbin Högg (TSV Schwaben Augsburg), Alan Kolacki (TSV Schwaben Augsburg)
Abgänge: keine
TSV Jetzendorf
Trainer: Markus Pöllner
Zugänge: Benedikt Holzmeier (SV Pullach), Simon Grünberger (TSV Schwaben Augsburg)
Abgänge: Hannes Frank (BC Uttenhofen)
TSV Rain/Lech
Trainer: Dominik Bobinger
Zugänge: Laurin Bischofberger (TSV Schwaben Augsburg)
Abgänge: Anes Zukanovic (TSV Zusmarshausen)
TSV Schwabmünchen
Trainer: Emanuel Baum
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Durach
Trainer: Julian Feneberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!