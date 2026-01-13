Alle Transfers der Landesliga Südwest: SCO-Trainer geht in Kreisklasse

Der Fußball pausiert im Winter. Im Hintergrund bereiten sich die Vereine auf die Rückserie vor. Hier sehen Sie alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der 18 Vereine der Landesliga Südwest.

Erst die Hinserie der Landesliga Südwest ist gespielt – und der Meister steht quasi bereits fest. Schwabmünchen dominierte die Liga nach Belieben und führt die Tabelle souverän an. Um Rang zwei gibt es dagegen ein spannendes Rennen, bei dem mit Durach, Pfaffenhofen, Sonthofen, Aindling und Illertissen II gleich fünf Teams mitmischen. In akuter Abstiegsnot befinden sich dagegen Hollenbach, Oberweikertshofen, Kempten und Memmingen II. Das Quartett steht auf den unteren vier Plätzen, doch auch die Vereine darüber sind noch nicht gerettet. Wer rüstet im Winter nochmal nach? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südwest. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 13. Januar, 13:30 Uhr)

FC Ehekirchen

Trainer: Maximilian Käser, Jonas Halbmeyer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Kempten

Trainer: Thomas Rathgeber, Manuel Wiedemann

Zugänge: Zeynel Anil (FC Türksport Kempten), Yannis Güllüyan (Türkgücü München)

Abgänge: keine





Zu wenig Spielpraxis mit 19 beim VfB Eichstätt: Timo Jung kam in dieser Saison nur einmal in der Regionalliga zum Zug. – Foto: Johannes Traub

SV ManchingTrainer: Cüneyt KözZugänge: Timo Jung (VfB Eichstätt)Abgänge: keineTSV 1865 DachauTrainer: Christian DollZugänge: keineAbgänge: keineTSV AindlingTrainer: Florian FischerZugänge: keineAbgänge: Antonio Mlakic (Umzug nach Österreich)TSV HollenbachTrainer: Christoph Burkhard, Daniel Zweckbronner, Fatih CosarZugänge: Robbin Högg (TSV Schwaben Augsburg), Alan Kolacki (TSV Schwaben Augsburg)Abgänge: Simon Ruisinger (FC Affing), Jonas Ruisinger (FC Affing)TSV JetzendorfTrainer: Markus PöllnerZugänge: Benedikt Holzmeier (SV Pullach), Simon Grünberger (TSV Schwaben Augsburg)Abgänge: Hannes Frank (BC Uttenhofen), Dustin Kothmair (FC Pipinsried)TSV Rain/LechTrainer: Dominik BobingerZugänge: Laurin Bischofberger (TSV Schwaben Augsburg), Maximilian Schmidt (FC Pipinsried)Abgänge: Anes Zukanovic (TSV Zusmarshausen), Roman Große (Kissinger SC)TSV SchwabmünchenTrainer: Emanuel BaumZugänge: Konstantin Ott (TSV Murnau)Abgänge: keineVfB DurachTrainer: Julian FenebergZugänge: keineAbgänge: Dominik Portsidis (SpVgg Lagerlechfeld)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

