Alle Transfers der Landesliga Südost: Türkgücü rüstet auf

Albion Vrenezi lief zwei Jahre für den TSV 1860 München auf, ehe er zu Viktoria Köln wechselte. Jetzt geht es für ihn zu Türkgücü München. – Foto: Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Die Mannschaften der Landesliga Südost befinden sich in der Vorbereitung – bald startet die neue Saison. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Die Saison ist beendet, das Transferfenster offen. Die Mannschaften in der Landesliga Südost wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Landesliga Südost. (Stand: 6. Juli 2026)

SpVgg Unterhaching II

Trainer: Thomas Kasparetti

Zugänge: keine

Abgänge: Ben Erlmann (unbekannt), Gabriel Freimuth (Geretsried), Leonard Grob (Wacker München), Laris Stjepanovic (Grünwald)

VfB Hallbergmoos

Trainer: Andreas Giglberger

Zugänge: Sebastian Kolbe (Kirchheimers SC), Benedikt Orth (TSV Buchbach), Fabio di Salvo (Karlsfeld), Agon Morina (FC Ismaning), Felix Günzel (SF Schwaig), Martin Zentrich (TSV 1860 München II)

Abgänge: Ben Kimplinger (SC Grüne Heide), David Hundertmark (TSV Kottern), Florian Schmuckermeier (Langengeisling), Silvan Franze (Dietersheim), Muck Riedmüller (1860 Rosenheim), Julian Kristo (VfB Forstinning), Fabian Müske (FC Schwabing), Johannes Petschner (Kammerberg)

TSV Grünwald

Trainer: Florian De Prato

Zugänge: Leon Cuni (SV Dornach), Simon Hamdard (SV Dornach), Hendrik Geiler (Unterföhring), George Dumitru (TSV Wasserburg), Valentin Seebauer (ASV Cham), Lorenz Weber (München West), Laris Stjepanovic (Unterhaching II), Leonard Fuchs (Wacker München), Yomi Scintu (Pause), Christoph Schmidt (Garmisch-Partenkirchen)

Abgänge: Fabian Traub (Grünwald II), Lukas Brandl (Türkgücü München), Nikola Negic (SV Aubing)

Kirchheimer SC

Trainer: Maximilian Riedmüller

Zugänge: Maximilian Riedmüller (TuS Holzkirchen), Kerim Özdemir (Dachau 1865), Hannes Wimmer (FC Aschheim), Leonard Endisch (Waldtrudering)

Abgänge: Sebastian Kolbe (VfB Hallbergmoos)

FC Schwabing

Trainer: Steven Zepeda

Zugänge: Fabian Müske (Hallbergmoos), Jakub Stolarski (SVN München), Edward Johnson (SVN München), Felix Widmann (Böblingen), Julian Höllen (SBC Traunstein)

Abgänge: Ivan Mijatovic (SpVgg Kammerberg), Julian Disterer (Kirchanschöring), Philipp Pirch (pausiert), Louis Schmidt (Sülzbach), Vincent Halmbacher (pausiert)

SV Aubing

Trainer: Martin Buch

Zugänge: Christoph Sdzuy (SC Oberweikertshofen), Migjen Kabashi (Türkgücü München), Yassin Ayed (SVN München), Adonis Morina (SV Waldeck), David Zovko (FC Fürstenried), Marco Brand (Gilching-Argelsried), Nikola Negic (TSV Grünwald), Jakov Miskic (Karlsfeld)

Abgänge: Vendim Sinani (FC Penzberg), Alexander Rojek (Türkgücü München), Taha Bulut (FC Fürstenried), Artin Shamolli (FC Ismaning)

TSV Kastl

Trainer: Martin Göppinger

Zugänge: Manuel Schwaighofer (SSV Eggenfelden), Lukas Bürgel (SV Mehring), Jan Rieder (Haiming), Michael Koppermüller (Gangkofen), Lucas Oldenburger (Traunstein), Luan Ademaj (Neuötting), Alexander Fuchshuber (Simbach), Arjan Ademaj (Neuötting)

Abgänge: Sebastian Spinner (SV Erlbach), Daniel Bruckhuber (SSV Eggenfelden), Josef Spermann (FC Perach), Maximilian Damoser (Siegsdorf), Maksymilian Postrach (Ausland)

SBC Traunstein

Trainer: Gerald Straßhofer (neu)

Zugänge: Kevin Ploc (Hertha Wels), Malte Schorb (Hallwangen), Dennis Hrvoic (Hallwangen), Leon Windisch (Freilassing), Lucas Knauer (Bad Endorf), Rejan Kryezi (Freilassing), Nick Schreiber (Kirchanschöring), Samuel Huber (Waging)

Abgänge: Hannes Kraus (SV Kirchanschöring), Gentian Vokri (Kufstein), Sandro Discetti (Kufstein), Julian Höllen (Schwabing), Kenan Smajlovic (Kirchanschöring), Christoph Gruber (Kirchanschöring), Peter Horn (Siegsdorf), Lukas Hauser (Aschau/Inn)

ESV Freilassing

Trainer: Goran Roksandic

Zugänge: Arber Tafilaj (Reichenhall), Kaan Coskun (St. Johann), Eric Wille (Helpenstein)

Abgänge: Mark Kremer (SV Kirchanschöring), Christian Niederstraßer (unbekannt), Maximilian Streibl (pausiert), Felix Bischoff (Surheim), Leon Windisch (Traunstein), Rejan Kryezi (Traunstein), Daniel Aschauer (Oberteisendorf)

FC Unterföhring

Trainer: Andreas Faber

Zugänge: Erik Bär (SV Waldeck), Vitus Asam (SV Waldeck), Alexander Jobst (Penzberg), Valentin Gerstner (VfR Garching), Noah Khayyal (SE Freising), Viktor Vynnychuk (Ismaning), Christopher Kazadi Mulamba (Großhadern), Daniel Gaedke (SF Schwaig), Moritz Kern (Schwand)

Abgänge: Fabian Porr (Brunnthal), Jakob Klaß (Brunnthal), Luis Fischer (Brunnthal), Hendrik Geiler (Grünwald)

FC Wacker München

Trainer: Fabian Lamotte

Zugänge: Marko Filipovic (Waldperlach), Ivan Bagaric (Karlsfeld), Nasim Khemissi (SVN München), Timur Engl (Schwaben Augsburg), Lordan Handanovic (Alte Haide), David Weixler (Hundszell), Alessandro Di Rosa (Ismaning), Leonard Grob (Unterhaching II)

Abgänge: Mohamad Awata (Türkgücü München), Luca Gislimberti (Auslandssemester), Leon Aslanidis (pausiert), Glory Kitoko (unbekannt), Ian Rausch (unbekannt), Nathan Gebretensae (unbekannt), Leonard Fuchs (Grünwald)

SV Nord München-Lerchenau

Trainer: Peter Zeussel

Zugänge: Nico Karger (Pipinsried), Medhat Mekhimar (Kempten), Julius Leucht (Pause), Hüseyin Gümüs (Eintracht Müchen), Max Schuller (TSV Buch), Nils Schneider (TSV Moosach)

Abgänge: Amanuel Wodere (Waldperlach), Edin Smajlovic (Palzing), Sebastian Bittner (Günding), Ratko Ristic (Harthof)

FC Moosinning

Trainer: Christoph Ball

Zugänge: Luca Neske (Wartenberg), Yven Bölke (Heimstetten), Tom Hashem (Heimstetten), Noah Lwanyaga (FC Ismaning), Din Sabotic (VfB Forstinning), Can Bozoglu (Dornach), Antonijo Prgomet (Waldperlach), Nikolai Davydov (Wartenberg), Peter Zivkovic (TuS Geretsried), Mert Güzelarslan (Türkgücü München)

Abgänge: Christian Häusler (Dornach)

VfB Forstinning

Trainer: Gerhard Lösch

Zugänge: Karlo Milicevic (SV Waldeck), Antonio Saponaro (FC Aschheim), Yazar Taskin (TSV Zorneding), Blendart Bajraktari (FC Aschheim), Julian Kristo (Hallbergmoos), Michele Cosentino (SV Bruckmühl), Cem Cevizci (Hankhofen), Tom Klimek (Waldhof Mannheim U19), Kenan Numanovic (TuS Geretsried)

Abgänge: Victor Bezerra do Nascimento (Altenerding), Mike Opara (Töging), Felix Füchsl (pausiert), Emirhan Keklikci (Türk Garching), Din Sabotic (Moosinning), Philip Owczarek (FC Dreistern), Branko Smiljic (SK Srbija), Hauke Knobloch (Auslandsstudium), Daniele Ciarlesi (Auslandsstudium)

SV Planegg-Krailling

Trainer: Pero Vidak

Zugänge: Tolla Karim (VfR Garching), Vinzenz Wolf (Gilching), Ivano Krizan (Karlsfeld), Luka Karadža (SV Waldeck), Andre Gasteiger (Gilching), Brian Huang (SVN München)

Abgänge: Martin Bauer (Karriereende), Aldin Ahmetovic (München Ost), Fabijan Podunavac (FF Geretsried), Hamza Hassan (Moosach/Bruck), Mario Simic (Croatia München), Valentino Gavric (Croatia München), Thomas Grillenberger (TSG Pasing), Stefan Mikerevic (Allach), Andrej Skoro (Eching), Daniel Velickovski (Waldram)

Türkgücü München

Trainer: Slaven Skeledzic

Zugänge: Mohamed Awata (Wacker München), Simeon Aleksandrov (Westfalia Herne), Jannik Fippl (TSV Landsberg), Yazid Ouro-Akpo Adjai (FC Ismaning), Cengiz Basaran (FC Ismaning), Lukas Brandl (Grünwald), Ismael Rodrigues Campos (FS Jeglava / Lettland), Sepp-Renee Kollie (FC Kufstein), Marin Pudic (Wacker Burghausen), Alexander Rojek (SV Aubing), Albion Vrenezi (vereinslos), Mohamed Bekaj (Schalding-Heining)

Abgänge: Mhammed Sanawar (FC Pipinsried), Migjen Kabashi (SV Aubing), Osman Doman (Istiklal), Yasin Saglam (Bajuwaren), Christian Ehizibue (unbekannt), Rabbi Nsingi (unbekannt), Tunahan Reis (TSV Landsberg), Leon Walch (Aubstadt), Soufian Tauber (FC Memmingen), Mert Güzelarslan (FC Moosinning)

SSV Eggenfelden

Trainer: Daniel Blindhuber

Zugänge: Kevin Bergter (Wacker Burghausen), Daniel Bruckhuber (TSV Kastl), Christoph Damböck (Simbach), Benedikt Huber (Reischach), Erich Kirchgeßner (Töging), Sebastian Hager (SV Erlbach), Manasse Francisco (SV Erlbach), Ruslan Klimov (Töging)

Abgänge: Luca Hübner (Kirchanschöring), Martin Stoller (Landshut), Teodor Popa (unbekannt), Thomas König (unbekannt), Peter Berg (Gangkofen), Manuel Schwaighofer (Kastl), Philipp Schmidt (Amsham), Acer Kesiku (Wittibreut), Michel Schiedermair (Schalding-Heining), Ugljesa Stevanovic (Phönix München), Matis Pey (SV Aschau)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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