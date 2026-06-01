Alle Transfers der Landesliga Südost: Schrimpf von Garmisch zu Murnau Die Zu- und Abgänge zur Sommerpause von Luca Hayden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Jonas Schrimpf (blau) spielte in der abgelaufenen Saison noch gegen seinen neuen Verein. – Foto: Markus Nebl

Die Mannschaften der Landesliga Südost befinden sich in der Sommerpause. Während die Spieler sich ausruhen können, beginnt für die Verantwortlichen die heiße Phase der Kaderplanung. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Die Saison ist beendet, das Transferfenster offen. Die Mannschaften in der Landesliga Südost wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Landesliga Südost. (Stand: 1. Juni 2026) Die Ligen sind kurz nach dem Saisonende zwar noch nicht eingeteilt, erste Tendenzen stehen aber bereits.

TSV Murnau Trainer: Andreas Haidl (neu) Zugänge: Jonas Schrimpf (Garmisch-Partenkirchen), Konstantin Ott (TSV Schwabmünchen)