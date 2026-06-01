 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

Alle Transfers der Landesliga Südost: Schrimpf von Garmisch zu Murnau

Die Zu- und Abgänge zur Sommerpause

von Luca Hayden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Jonas Schrimpf (blau) spielte in der abgelaufenen Saison noch gegen seinen neuen Verein.
Jonas Schrimpf (blau) spielte in der abgelaufenen Saison noch gegen seinen neuen Verein. – Foto: Markus Nebl

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Die Mannschaften der Landesliga Südost befinden sich in der Sommerpause. Während die Spieler sich ausruhen können, beginnt für die Verantwortlichen die heiße Phase der Kaderplanung. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Die Saison ist beendet, das Transferfenster offen. Die Mannschaften in der Landesliga Südost wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Landesliga Südost. (Stand: 1. Juni 2026)

Die Ligen sind kurz nach dem Saisonende zwar noch nicht eingeteilt, erste Tendenzen stehen aber bereits.

TSV Murnau

Trainer: Andreas Haidl (neu)

Zugänge: Jonas Schrimpf (Garmisch-Partenkirchen), Konstantin Ott (TSV Schwabmünchen)

Abgänge: Nick Ostler (TSV Peiting), Samuel Spieß (TSV Peiting)

SpVgg Unterhaching II

Trainer: Thomas Kasparetti

Zugänge: keine

Abgänge: keine

VfB Hallbergmoos

Trainer: Andreas Giglberger

Zugänge: Sebastian Kolbe (Kirchheimers SC), Benedikt Orth (TSV Buchbach)

Abgänge: Ben Kimplinger (SC Grüne Heide), David Hundertmark (TSV Kottern)

TSV Grünwald

Trainer: Florian De Prato

Zugänge: keine

Abgänge: Fabian Traub (Grünwald II)

Kirchheimer SC

Trainer: Maximilian Riedmüller (neu)

Zugänge: Maximilian Riedmüller (TuS Holzkirchen)

Abgänge: Sebastian Kolbe (VfB Hallbergmoos)

FC Schwabing

Trainer: Steven Zepeda

Zugänge: keine

Abgänge: Ivan Mijatovic (SpVgg Kammerberg)

SV Aubing

Trainer: unbekannt

Zugänge: Christoph Sdzuy (SC Oberweikertshofen)

Abgänge: keine

TSV Kastl

Trainer: unbekannt

Zugänge: Manuel Schwaighofer (SSV Eggenfelden)

Abgänge: Sebastian Spinner (SV Erlbach), Daniel Bruckhuber (SSV Eggenfelden), Josef Spermann (FC Perach)

SBC Traunstein

Trainer: Gerald Straßhofer (neu)

Zugänge: keine

Abgänge: Hannes Kraus (SV Kirchanschöring), Gentian Vokri (unbekannt), Sandro Discetti (unbekannt), Julian Höllen (unbekannt), Kenan Smajlovic (unbekannt),

ESV Freilassing

Trainer: unbekannt

Zugänge: keine

Abgänge: Mark Kremer (SV Kirchanschöring), Christian Niederstraßer (unbekannt), Maximilian Streibl (unbekannt), Felix Bischoff (unbekannt)

FC Unterföhring

Trainer: Andreas Faber

Zugänge: Erik Bär (SV Waldeck), Vitus Asam (SV Waldeck)

Abgänge: keine

FC Wacker München

Trainer: Fabian Lamotte

Zugänge: keine

Abgänge: Mohamad Awata (Türkgücü München), Luca Gislimberti (Auslandssemester), Leon Aslanidis (pausiert), Glory Kitoko (unbekannt), Ian Rausch (unbekannt), Nathan Gebretensae (unbekannt), Leonard Fuchs (unbekannt)

Weitere Vereine folgen, wenn die Teilnehmer der neuen LL SO feststehen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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