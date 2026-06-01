Alle Transfers der Landesliga Südost: Schrimpf von Garmisch zu Murnau

Die Mannschaften der Landesliga Südost befinden sich in der Sommerpause. Während die Spieler sich ausruhen können, beginnt für die Verantwortlichen die heiße Phase der Kaderplanung. Die bisherigen Transfers im Überblick.
Die Saison ist beendet, das Transferfenster offen. Die Mannschaften in der Landesliga Südost wollen sich verstärken, müssen aber auch Abgänge verkraften. Der Überblick über die bisherigen Transfers in der Landesliga Südost. (Stand: 1. Juni 2026)
Die Ligen sind kurz nach dem Saisonende zwar noch nicht eingeteilt, erste Tendenzen stehen aber bereits.
Trainer: Andreas Haidl (neu)
Zugänge: Jonas Schrimpf (Garmisch-Partenkirchen), Konstantin Ott (TSV Schwabmünchen)
Abgänge: Nick Ostler (TSV Peiting), Samuel Spieß (TSV Peiting)
Trainer: Thomas Kasparetti
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Andreas Giglberger
Zugänge: Sebastian Kolbe (Kirchheimers SC), Benedikt Orth (TSV Buchbach)
Abgänge: Ben Kimplinger (SC Grüne Heide), David Hundertmark (TSV Kottern)
Trainer: Florian De Prato
Zugänge: keine
Abgänge: Fabian Traub (Grünwald II)
Trainer: Maximilian Riedmüller (neu)
Zugänge: Maximilian Riedmüller (TuS Holzkirchen)
Abgänge: Sebastian Kolbe (VfB Hallbergmoos)
Trainer: Steven Zepeda
Zugänge: keine
Abgänge: Ivan Mijatovic (SpVgg Kammerberg)
Trainer: unbekannt
Zugänge: Christoph Sdzuy (SC Oberweikertshofen)
Abgänge: keine
Trainer: unbekannt
Zugänge: Manuel Schwaighofer (SSV Eggenfelden)
Abgänge: Sebastian Spinner (SV Erlbach), Daniel Bruckhuber (SSV Eggenfelden), Josef Spermann (FC Perach)
Trainer: Gerald Straßhofer (neu)
Zugänge: keine
Abgänge: Hannes Kraus (SV Kirchanschöring), Gentian Vokri (unbekannt), Sandro Discetti (unbekannt), Julian Höllen (unbekannt), Kenan Smajlovic (unbekannt),
Trainer: unbekannt
Zugänge: keine
Abgänge: Mark Kremer (SV Kirchanschöring), Christian Niederstraßer (unbekannt), Maximilian Streibl (unbekannt), Felix Bischoff (unbekannt)
Trainer: Andreas Faber
Zugänge: Erik Bär (SV Waldeck), Vitus Asam (SV Waldeck)
Abgänge: keine
Trainer: Fabian Lamotte
Zugänge: keine
Abgänge: Mohamad Awata (Türkgücü München), Luca Gislimberti (Auslandssemester), Leon Aslanidis (pausiert), Glory Kitoko (unbekannt), Ian Rausch (unbekannt), Nathan Gebretensae (unbekannt), Leonard Fuchs (unbekannt)
Weitere Vereine folgen, wenn die Teilnehmer der neuen LL SO feststehen.
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
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