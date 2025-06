Alle Transfers der Landesliga Südost: Mitterhuber verlässt Grünwald

Der Traum von der Bayernliga – oder die Angst vor der Bezirksliga, treibt viele Teams an. Jetzt wird aufgerüstet. FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Mai bis zum 27. Juni, 17.00 Uhr)

18 Teams gehen zur Saison 2025/26 in der Landesliga Südost an den Start. Von oben kommen die SpVgg Unterhaching II und der TSV Grünwald zurück in der Landesliga Südost. Zudem gelang mit dem SVN München, dem SV Dornach, dem SV Aubing vier Teams der ersehnte Aufstieg.

ESV Freilassing

Trainer: Albert Deiter

Zugänge: Rejan Kryezi (VfR Garching), Felix Bischoff (SV Kirchanschöring), Luis Jovanovic (SV Bruckmühl), Timo Portenkirchner (USC Eugendorf), Niklas Bretzke (FC Hammerau)

Abgänge: Marco Schmitzberger (SV Kirchanschöring), Maurice Albers (SV Dornach), Julian Jung (FC Hammerau), Robert Schiller (Karriereende), Marcel Pistori (FC Hammerau), Luca Hasenöhrl (FC Hammerau), Stefan Schönberger (SB Chiemgau Traunstein)

FC Schwabing 56

Trainer: Steven Zepeda

Zugänge: Thomas Hentschel (FC Thalmassing), Maurice Koller (SV Bruckmühl), Julian Disterer (SV Kirchanschöring), Ivan Mijatovic (VfR Garching), Marvin Nawrath (FSV Harthof München), Niklas Tatzer (SC Eintracht Freising)

Abgänge: Sebastian Minich (pausiert ), Pascal Schneider (Unbekannt ), Khareem Zelmat (Unbekannt ), Emirhan Pala (TSV Dorfen)

FC Unterföhring

Trainer: Sebastian Fritz, Tayfun Arkadas

Zugänge: Fabian Porr (VfB Hallbergmoos-Goldach), Hendrik Geiler (SpVgg SV Weiden), Vincent Gmelch (SV Heimstetten), Razvan Marian (SV Heimstetten)

Abgänge: Gottfried Agbavon (), Gottfried Agbavon (Unbekannt), Emre Altunay (Unbekannt), Viktor Antonov (Unbekannt), Vincent Heller (Ausland (USA)), Zolta Szabo (Unbekannt), Daniel Strauch (Unbekannt), Atilla Arkadas (Unbekannt), Gottfried Agbavon (VfR Garching)

FC Wacker München

Trainer: Fabian Lamotte

Zugänge: Adrian Lahi (Waldeck Obermenzing), Leon Aslanidis (VfR Garching)

Abgänge: Marko Filipovic (SV Waldperlach), Manuel Capek (FC Croatia München), Julian Wulf (Ausland), Daniel Stark (Vorerst kein Fußball mehr), Maximilian Gerg (Karriereende)

Kirchheimer SC

Trainer: Steven Toy

Zugänge: Luca Mauerer (SV Heimstetten), Sami Benrabh (FC Deisenhofen II), Sebastian Kolbe (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Luis Sailer Fidalgo (TSV Neu-Ulm)

Abgänge: Fabian Czech (Karriereende ), Andrii Hert (Karriereende ), Philipp Maiberger (FC Langengeisling), Max Vitzthum (TSV Schwaben Augsburg II)

SB Chiemgau Traunstein

Trainer: Gentian Vokri

Zugänge: Genti Krasniqi (SV Bruckmühl), Lennard Schweder (SV Bruckmühl), Stefan Schönberger (ESV Freilassing), Jakob Trebesius (TSV Bad Endorf)

Abgänge: Moritz Hutt (SV Kirchanschöring), Samuel Huber (TSV Waging am See), Fabian Wirth (TSV Waging am See), Dennis Hrvoic (SV Kirchanschöring)

SpVgg Unterhaching II

Trainer: Marc Endres

Zugänge: keine

Abgänge: Simon Dorfner (SV Schalding-Heining), Linus Hesch (FC Sportfreunde Schwaig), Philipp Gau (FC Sportfreunde Schwaig), Fabian Scherger (SV Heimstetten), Dominik Köck (TSV 1880 Wasserburg), Dominique Girtler (SV Heimstetten)

SV Aubing München

Trainer: Patrick Ghigani

Zugänge: Kevin Nsimba (VfR Garching), Adin Avdić (Waldeck Obermenzing), Faris Hero (FC Schwabing 56)

Abgänge: Matthias Streun (SC Fürstenfeldbruck), Deniz Yilmaz (TSV Eintracht Karlsfeld)

SV Dornach

Trainer: Sebastian Wastl, Manuel Ring

Zugänge: Maurice Albers (ESV Freilassing), Maximilian Dörsch (Reaktiviert), Alexander Mrowczynski (SC Eintracht Freising), Dominik Beutler (SuS Langscheid/Enkhausen), Marko Todorovic (Unbekannt)

Abgänge: Lennard Schwarzmann (SV Waldperlach), Hugo Kaiser (SV Waldperlach)

SVN München

Trainer: Dennis Magro

Zugänge: Min-Kook Park (VfB Hallbergmoos-Goldach), Kelian Nzita (SV Pullach), Christos Ketikidis (FC Aschheim), Alexandros Takiris (FC Aschheim), Dino Hodžić (FC Ismaning II), Hayati Yilmaz (FC Ismaning II), Baldwin Wilson (FC Aschheim), Vanja Vranjes (SK Srbija München), Christ Emmanuel Makangilu (TSV Neuried), Altan Duman (TSV 1865 Dachau), Ismaila Coulibaly (VfR Garching), Florian Shalaj (TSV 1860 München III), Niklas Leitermann (FC Rot-Weiss Oberföhring), Edward Johnson (SK Srbija München), Youssuf Hassan (TSV Neuried)

Abgänge: Andreas Petermeier (FC Türk S. Garching), Tarak Boussarsar (), Ekrem Kardesoglu (), Valon Zeka (), Pascal Blass-Reljic (), Marko Mikač (), Didier Nguelefack (FC Aschheim), Vladyslav Dudar (TSV Großhadern), Valon Zeka (FC Türk S. Garching)

TSV 1860 Rosenheim

Trainer: Helmut Lucksch

Zugänge: Ahanna Francis Agbowo (zuletzt 1860 München II), Jaro Gleißenberger (SB DJK Rosenheim)

Abgänge: Tizian Rudolph (TSV 1880 Wasserburg), Matteo van de Wiel (SV Kirchanschöring), Maximilian Pichler (TSV 1880 Wasserburg), Andre Schäpe (TV Feldkirchen)

TSV 1880 Wasserburg

Trainer: Florian Heller

Zugänge: Maximilian Backa (TSV Steinhöring ), Vinzenz Egger (SV Bruckmühl), Tizian Rudolph (TSV 1860 Rosenheim), Maximilian Pichler (TSV 1860 Rosenheim), Benjamin Srenk (Viktoria Köln), Dominik Köck (SpVgg Unterhaching II), Philipp Arnold (SB Chiemgau Traunstein)

Abgänge: Luca Wagner (Pausiert), Daniel Yordanov (TSV Gilching-Argelsried), Armin Feckl (TSV 1880 Wasserburg II), Michael Kokocinski (TSV 1880 Wasserburg II), Fabian Drechsel (TSV 1880 Wasserburg II), Jaden Pezo (TSV 1880 Wasserburg II), Irfan Selimovic (TSV 1880 Wasserburg II), Jean-Philippe Stephan (TSV 1880 Wasserburg II), Daniel Vorderwestner (TSV Dorfen), Irfan Selimovic (SV Genc. Wasserburg), Lukas Starringer (SV Forsting-Pfaffing), Felix Breuer (VfB Forstinning)

TSV Eintracht Karlsfeld

Trainer: Florian Beutlhauser, Fabio Meikis, Christoph Traub

Zugänge: Jakov Miškić (Waldeck Obermenzing), Fitim Konjuhi (SV Nord München-Lerchenau), Ratko Ristic (VfB Hallbergmoos-Goldach), Fabio Meikis (Karlsfeld U19), Ivano Križan (TuS Geretsried), Dennis Tscharnke (SV Ampermoching), Deniz Yilmaz (SV Aubing München), Fabian Barth (SV Ampermoching), Luca Binswanger (SC Oberweikertshofen), Cedric Drath (FT München Gern), Kerubel Kuflu (FC Sportfreunde Schwaig), Ivan Bagaric (FC Croatia München), Lukas Paunert (SV Heimstetten), Alexander Figler (U19 Coach)

Abgänge: Lukas Paunert (SV Heimstetten), Simon Huber (FC Moosinning), Kevin Bromm (TSV Jetzendorf), Lorenzo Kehl (pausiert), Julian Kirr (unbekannt), Marco Schlittmeier (hängt die Schuhe an den Nagel), Martin Schön (Fuballschuhe in den Schrank, Gitarre in die Hand!), Dominik Pöhlmann (Familie auf die 1), Dominik Schäffer (Fußballrentner und Hobbygärtner), Vitus Vochatzer (SV Heimstetten)

TSV Grünwald

Trainer: Sebastian Koch

Zugänge: Dominik Stanić (Waldeck Obermenzing)

Abgänge: Josef Tohmaz (TSV 1860 München III), Markus Kreuzeder (SG Schäftlarn / SC Baierbrun), Sebastian Mitterhuber (TSV 1865 Dachau)

TSV Kastl

Trainer: Harald Mayer

Zugänge: Maximilian Damoser (SV Mehring), Daniel Bruckhuber (FC Töging), Samuel Stutz (SV Mehring), Maksymilian Postrach (JFG Ötting), Clemens Greifenstein (SC Regensburg)

Abgänge: Samuel Zwislsperger (SV Erlbach), Justin Pettinger (SV Wacker Burghausen II)

TSV Murnau

Trainer: Martin Wagner

Zugänge: Benedikt Multerer (SV Raisting), Joshua Eibl (SV Uffing)

Abgänge: Thomas Bauer (SV Heimstetten), Tadeus Henn (TSV Landsberg), Kevin Diemb (ASV Habach), Simon Kästele (ASV Habach), Felix Schürgers (ASV Habach), Manuel Diemb (ASV Habach), Georg Schwabl (ASV Habach), Raphael Zwerschke (VfL Denklingen), Lucas Pfefferle (1.FC Garmisch-Partenkirchen)

VfB Hallbergmoos-Goldach

Trainer: Andreas Giglberger

Zugänge: Johannes Petschner (TSV 1865 Dachau), Daniel Müller (SC Eintracht Freising), Valentin Thalmeier (Waldeck Obermenzing), Emil Kierdorf (Waldeck Obermenzing), Andreas Kostorz (FC SF Eitting), Christian Wimmer (SV Pullach), Duje Vukman (FC Ismaning), Simon Werner (SV Heimstetten), Andreas Giglberger (SG Tüßling - Teising), Valentin Bamberger (VfB Forstinning)

Abgänge: Min-Kook Park (SVN München), Naod Belachew (Unbekannt), Mateo Blažević (VfB Hallbergmoos-Goldach II), Yaro Büntig (VfB Hallbergmoos-Goldach II), David Codoi (VfB Hallbergmoos-Goldach II), Silvan Franze (VfB Hallbergmoos-Goldach II), Brandon Happi Monthé (BFC Dynamo), Benjamin Held (Karriereende), Nico Khatami (Ziel unbekannt), Fabian Porr (FC Unterföhring), Ratko Ristic (Ziel unbekannt), Marzuk Shaban (Ziel unbekannt), Fabian Veit (Head of International Business Development), Benjamin Held (Ziel unbekannt), Michael Weicker (Ziel unbekannt), Marzuk Shaban (SC Eintracht Freising), Ratko Ristic (TSV Eintracht Karlsfeld), Brandon Happi Monthé (BFC Dynamo)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. Mai in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?



Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!