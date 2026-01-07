 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Nach über 100 Spielen für Neuperlach ist Schluss: Baran Sagiroglu wechselt zur SpVgg 1906 Haidhausen.
Nach über 100 Spielen für Neuperlach ist Schluss: Baran Sagiroglu wechselt zur SpVgg 1906 Haidhausen. – Foto: Oliver Rabuser

Alle Transfers der Landesliga Südost: Abgangswelle beim SVN München

Die Zu- und Abgänge zur Winterpause 2025/26

Die Teams der Landesliga Südost genießen aktuell die Winterpause. Hinter den Kulissen werden die Kader verstärkt. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 18 Teams der Landesliga Südost.

Die Hinserie der Landesliga Südost ist rum. Oben setzt sich bislang niemand ab. Spitzenreiter Wasserburg und der Kirchheimer SC (Platz acht) trennen nur sechs Punkte. Dazwischen hat sich mit der SpVgg Unterhaching II, dem TSV Murnau, 1860 Rosenheim, Bayernliga-Absteiger Grünwald, Hallbergmoos und Schwabing ein Sextett gebildet.

Abgeschlagen in der Tabelle steht dagegen der SVN München auf Rang 18. Davor kämpfen Garmisch-Partenkirchen, Karlsfeld, Wacker München, Traunstein, der SV Dornach und Unterföhring um den Klassenerhalt. Wer verstärkt sich jetzt nochmal? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 7. Januar, 16.30 Uhr)

Die Transfers der Landesliga Südost: SVN München muss zahlreiche Abgänge verkraften

1.FC Garmisch-Partenkirchen
Trainer: Stefan Schwinghammer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ESV Freilassing
Trainer: Albert Deiter
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Jovanovic (SB DJK Rosenheim)

FC Schwabing 56
Trainer: Steven Zepeda
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Unterföhring
Trainer: Andreas Faber, Sebastian Fritz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Wacker München
Trainer: Fabian Lamotte
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick Ochsendorf (1. FC Penzberg), Benno Deeken (FC Wacker München II), Nils Börner (FC Wacker München II)

Kirchheimer SC
Trainer: Steven Toy
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Dean Sipura in Aktion: Der Keeper stand beim SB Chiemgau Traunstein im Pokal gegen Burghausen im Kasten (0:9).
Dean Sipura in Aktion: Der Keeper stand beim SB Chiemgau Traunstein im Pokal gegen Burghausen im Kasten (0:9). – Foto: mb.presse / Butzhammer


SB Chiemgau Traunstein
Trainer: Gentian Vokri
Zugänge: keine
Abgänge: Dean Sipura (TSV 1860 Rosenheim)

SpVgg Unterhaching II
Trainer: Robert Rakaric
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Aubing München
Trainer: Patrick Ghigani
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Dornach
Trainer: Sebastian Wastl, Manuel Ring
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SVN München
Trainer: Gökhan San
Zugänge: keine
Abgänge: Baran Sagiroglu (SpVgg 1906 Haidhausen), Kerem Tokdemir (FC Türk S. Garching), Miguel Fantl (FC Türk S. Garching), Rany Mohamed Hassan Elbelouny (FC Dreistern-Neutrudering), Enes Kiran (FC Dreistern-Neutrudering), Julien Santana (FC Dreistern-Neutrudering), Mehmet Köse (Vereinslos), Ismaila Coulibaly (VfR Garching)

Zwei neue Torhüter für 1860 Rosenheim

TSV 1860 Rosenheim
Trainer: Wolfgang Schellenberg
Zugänge: Dean Sipura (SB Chiemgau Traunstein), Simon Hamburger (DJK-SV Griesstätt)
Abgänge: keine

TSV 1880 Wasserburg
Trainer: Florian Heller
Zugänge: Eduard Dressler (TV Kraiburg)
Abgänge: keine

TSV Eintracht Karlsfeld
Trainer: Florian Beutlhauser, Fabio Meikis, Florian Hönisch, Christoph Traub
Zugänge: Florian Hönisch ()
Abgänge: Ratko Ristic (pausiert), Fabio Meikis (), Christoph Traub ()

TSV Grünwald
Trainer: Sebastian Koch, Florian De Prato
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Kastl
Trainer: Harald Mayer
Zugänge: keine
Abgänge: Raphael Kamhuber (SV Unterneukirchen), Patrick Alramseder (SSV Eggenfelden), Hannes Sommer (Studium)

TSV Murnau
Trainer: Martin Wagner
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Popp (1. FC Penzberg), Konstantin Ott (TSV Schwabmünchen), Benedikt Multerer (TSV Peiting)

VfB Hallbergmoos-Goldach
Trainer: Andreas Giglberger
Zugänge: Luke Nauen (SV Heimstetten)
Abgänge: keine

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die ab dem 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?

Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!

