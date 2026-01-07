Alle Transfers der Landesliga Südost: Abgangswelle beim SVN München

Die Teams der Landesliga Südost genießen aktuell die Winterpause. Hinter den Kulissen werden die Kader verstärkt. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 18 Teams der Landesliga Südost.
Die Hinserie der Landesliga Südost ist rum. Oben setzt sich bislang niemand ab. Spitzenreiter Wasserburg und der Kirchheimer SC (Platz acht) trennen nur sechs Punkte. Dazwischen hat sich mit der SpVgg Unterhaching II, dem TSV Murnau, 1860 Rosenheim, Bayernliga-Absteiger Grünwald, Hallbergmoos und Schwabing ein Sextett gebildet.
Abgeschlagen in der Tabelle steht dagegen der SVN München auf Rang 18. Davor kämpfen Garmisch-Partenkirchen, Karlsfeld, Wacker München, Traunstein, der SV Dornach und Unterföhring um den Klassenerhalt. Wer verstärkt sich jetzt nochmal? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 7. Januar, 16.30 Uhr)
1.FC Garmisch-Partenkirchen
Trainer: Stefan Schwinghammer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ESV Freilassing
Trainer: Albert Deiter
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Jovanovic (SB DJK Rosenheim)
FC Schwabing 56
Trainer: Steven Zepeda
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Unterföhring
Trainer: Andreas Faber, Sebastian Fritz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Wacker München
Trainer: Fabian Lamotte
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick Ochsendorf (1. FC Penzberg), Benno Deeken (FC Wacker München II), Nils Börner (FC Wacker München II)
Kirchheimer SC
Trainer: Steven Toy
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV 1860 Rosenheim
Trainer: Wolfgang Schellenberg
Zugänge: Dean Sipura (SB Chiemgau Traunstein), Simon Hamburger (DJK-SV Griesstätt)
Abgänge: keine
TSV 1880 Wasserburg
Trainer: Florian Heller
Zugänge: Eduard Dressler (TV Kraiburg)
Abgänge: keine
TSV Eintracht Karlsfeld
Trainer: Florian Beutlhauser, Fabio Meikis, Florian Hönisch, Christoph Traub
Zugänge: Florian Hönisch ()
Abgänge: Ratko Ristic (pausiert), Fabio Meikis (), Christoph Traub ()
TSV Grünwald
Trainer: Sebastian Koch, Florian De Prato
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Kastl
Trainer: Harald Mayer
Zugänge: keine
Abgänge: Raphael Kamhuber (SV Unterneukirchen), Patrick Alramseder (SSV Eggenfelden), Hannes Sommer (Studium)
TSV Murnau
Trainer: Martin Wagner
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Popp (1. FC Penzberg), Konstantin Ott (TSV Schwabmünchen), Benedikt Multerer (TSV Peiting)
VfB Hallbergmoos-Goldach
Trainer: Andreas Giglberger
Zugänge: Luke Nauen (SV Heimstetten)
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die ab dem 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!