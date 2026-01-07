Alle Transfers der Landesliga Südost: Abgangswelle beim SVN München

Nach über 100 Spielen für Neuperlach ist Schluss: Baran Sagiroglu wechselt zur SpVgg 1906 Haidhausen. – Foto: Oliver Rabuser

Die Teams der Landesliga Südost genießen aktuell die Winterpause. Hinter den Kulissen werden die Kader verstärkt. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 18 Teams der Landesliga Südost.

Die Hinserie der Landesliga Südost ist rum. Oben setzt sich bislang niemand ab. Spitzenreiter Wasserburg und der Kirchheimer SC (Platz acht) trennen nur sechs Punkte. Dazwischen hat sich mit der SpVgg Unterhaching II, dem TSV Murnau, 1860 Rosenheim, Bayernliga-Absteiger Grünwald, Hallbergmoos und Schwabing ein Sextett gebildet. Abgeschlagen in der Tabelle steht dagegen der SVN München auf Rang 18. Davor kämpfen Garmisch-Partenkirchen, Karlsfeld, Wacker München, Traunstein, der SV Dornach und Unterföhring um den Klassenerhalt. Wer verstärkt sich jetzt nochmal? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 7. Januar, 16.30 Uhr)

Die Transfers der Landesliga Südost: SVN München muss zahlreiche Abgänge verkraften 1.FC Garmisch-Partenkirchen

Trainer: Stefan Schwinghammer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



ESV Freilassing

Trainer: Albert Deiter

Zugänge: keine

Abgänge: Luis Jovanovic (SB DJK Rosenheim)



FC Schwabing 56

Trainer: Steven Zepeda

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Unterföhring

Trainer: Andreas Faber, Sebastian Fritz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Wacker München

Trainer: Fabian Lamotte

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Ochsendorf (1. FC Penzberg), Benno Deeken (FC Wacker München II), Nils Börner (FC Wacker München II)



Kirchheimer SC

Trainer: Steven Toy

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Dean Sipura in Aktion: Der Keeper stand beim SB Chiemgau Traunstein im Pokal gegen Burghausen im Kasten (0:9). – Foto: mb.presse / Butzhammer