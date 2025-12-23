Alle Transfers der Landesliga Südost: 1860 Rosenheim holt zwei Neue

Die Teams der Landesliga Südost genießen aktuell die Winterpause. Hinter den Kulissen werden die Kader verstärkt. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 18 Teams der Landesliga Südost.
Die Hinserie der Landesliga Südost ist rum. Oben setzt sich bislang niemand ab. Spitzenreiter Wasserburg und der Kirchheimer SC (Platz acht) trennen nur sechs Punkte. Dazwischen hat sich mit der SpVgg Unterhaching II, dem TSV Murnau, 1860 Rosenheim, Bayernliga-Absteiger Grünwald, Hallbergmoos und Schwabing ein Sextett gebildet.
Abgeschlagen in der Tabelle steht dagegen der SVN München auf Rang 18. Davor kämpfen Garmisch-Partenkirchen, Karlsfeld, Wacker München, Traunstein, der SV Dornach und Unterföhring um den Klassenerhalt. Wer verstärkt sich jetzt nochmal? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 13.00 Uhr)
1.FC Garmisch-Partenkirchen
Trainer: Stefan Schwinghammer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ESV Freilassing
Trainer: Albert Deiter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Schwabing 56
Trainer: Steven Zepeda
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Unterföhring
Trainer: Andreas Faber, Sebastian Fritz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Wacker München
Trainer: Fabian Lamotte
Zugänge: keine
Abgänge: Patrick Ochsendorf (1. FC Penzberg), Benno Deeken (FC Wacker München II)
Kirchheimer SC
Trainer: Steven Toy
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SB Chiemgau Traunstein
Trainer: Gentian Vokri
Zugänge: keine
Abgänge: Dean Sipura (TSV 1860 Rosenheim)
SpVgg Unterhaching II
Trainer: Robert Rakaric
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Aubing München
Trainer: Patrick Ghigani
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Dornach
Trainer: Sebastian Wastl, Manuel Ring
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SVN München
Trainer: Gökhan San
Zugänge: keine
Abgänge: Baran Sagiroglu (Unbekannt)
TSV 1860 Rosenheim
Trainer: Wolfgang Schellenberg
Zugänge: Dean Sipura (SB Chiemgau Traunstein), Simon Hamburger (DJK-SV Griesstätt)
Abgänge: keine
TSV 1880 Wasserburg
Trainer: Florian Heller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Eintracht Karlsfeld
Trainer: Florian Beutlhauser, Fabio Meikis, Christoph Traub
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Grünwald
Trainer: Sebastian Koch, Florian De Prato
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Kastl
Trainer: Harald Mayer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Murnau
Trainer: Martin Wagner
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Popp (1. FC Penzberg)
VfB Hallbergmoos-Goldach
Trainer: Andreas Giglberger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
