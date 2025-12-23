Dean Sipura in Aktion: Der Keeper stand beim SB Chiemgau Traunstein im Pokal gegen Burghausen im Kasten (0:9). – Foto: mb.presse / Butzhammer

Alle Transfers der Landesliga Südost: 1860 Rosenheim holt zwei Neue Die Zu- und Abgänge zur Winterpause 2025/26 Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Haching II Grünwald 1860 Rosenh. Unterföhring + 14 weitere

Die Teams der Landesliga Südost genießen aktuell die Winterpause. Hinter den Kulissen werden die Kader verstärkt. Hier gibt es alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 18 Teams der Landesliga Südost.

Die Hinserie der Landesliga Südost ist rum. Oben setzt sich bislang niemand ab. Spitzenreiter Wasserburg und der Kirchheimer SC (Platz acht) trennen nur sechs Punkte. Dazwischen hat sich mit der SpVgg Unterhaching II, dem TSV Murnau, 1860 Rosenheim, Bayernliga-Absteiger Grünwald, Hallbergmoos und Schwabing ein Sextett gebildet. Abgeschlagen in der Tabelle steht dagegen der SVN München auf Rang 18. Davor kämpfen Garmisch-Partenkirchen, Karlsfeld, Wacker München, Traunstein, der SV Dornach und Unterföhring um den Klassenerhalt. Wer verstärkt sich jetzt nochmal? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Landesliga Südost in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 23. Dezember, 13.00 Uhr)

Die Transfers der Landesliga Südost: 1860 Rosenheim holt zwei Keeper 1.FC Garmisch-Partenkirchen

Trainer: Stefan Schwinghammer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



ESV Freilassing

Trainer: Albert Deiter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Schwabing 56

Trainer: Steven Zepeda

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Unterföhring

Trainer: Andreas Faber, Sebastian Fritz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Wacker München

Trainer: Fabian Lamotte

Zugänge: keine

Abgänge: Patrick Ochsendorf (1. FC Penzberg), Benno Deeken (FC Wacker München II)



Kirchheimer SC

Trainer: Steven Toy

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SB Chiemgau Traunstein

Trainer: Gentian Vokri

Zugänge: keine

Abgänge: Dean Sipura (TSV 1860 Rosenheim)



SpVgg Unterhaching II

Trainer: Robert Rakaric

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Aubing München

Trainer: Patrick Ghigani

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Dornach

Trainer: Sebastian Wastl, Manuel Ring

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SVN München

Trainer: Gökhan San

Zugänge: keine

Abgänge: Baran Sagiroglu (Unbekannt)



TSV 1860 Rosenheim

Trainer: Wolfgang Schellenberg

Zugänge: Dean Sipura (SB Chiemgau Traunstein), Simon Hamburger (DJK-SV Griesstätt)

Abgänge: keine



TSV 1880 Wasserburg

Trainer: Florian Heller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Eintracht Karlsfeld

Trainer: Florian Beutlhauser, Fabio Meikis, Christoph Traub

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Grünwald

Trainer: Sebastian Koch, Florian De Prato

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Kastl

Trainer: Harald Mayer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Murnau

Trainer: Martin Wagner

Zugänge: keine

Abgänge: Julian Popp (1. FC Penzberg)



VfB Hallbergmoos-Goldach

Trainer: Andreas Giglberger

Zugänge: keine

Abgänge: keine