 2026-07-09T13:54:06.091Z

Transfers

Alle Transfers der Landesliga St. 1 im Überblick

Wechselfenster geöffnet

von ser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Gernhardt

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Landesliga Berlin - 1
Altglienicke II
SSC Südwest
Friedenau
BFC Preussen II

In der Landesliga St. 1 stehen erste Vereinswechsel zur kommenden Spielzeit 2026/27 fest.

1. FC Schöneberg 1913
Trainer: Marco Passeckel
Zugänge: Marco Passeckel (SSC Südwest 1947), Niklas Rother (SC Union 06)
Abgänge: Daniel Müller (Sportfreunde Seligenstadt), Cüneyt Gündogdu (VfB Sperber Neukölln 1912)

Berliner SV 92
Trainer: Deniz Özkaya
Zugänge: Deniz Özkaya (Türkiyemspor Berlin), Yunus Tonbul (Sport-Union Berlin)
Abgänge: Miron Aloydov (Unbekannt), Mateusz Smolarkiewicz (FSV Spandauer Kickers), Jens Rehnisch (FC Viktoria 1889 Berlin II), Frederik Lübke (FC Viktoria 1889 Berlin II), Miron Aloydov (SG Großziethen), Alexander Lahner (SG Großziethen)

BFC Preussen II
Trainer:
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Georgios Mikelatze (Ziel unbekannt), Reda Ouakil (Delay Sports Berlin)

BSV Dersim 1993
Trainer: Hassan Oumari
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Milos Savkovic (BSV Dersim 1993 II)

FC Internationale Berlin II
Trainer: Yannik Lüdtke
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Kaan Ucbaglar (FC Viktoria 1889 Berlin II)

FC Stern Marienfelde 1912
Trainer: Maximilian Bunde
Zugänge: Florian Gruse (SV Adler Berlin 1950)
Abgänge: Luca Lowack (Lichtenrader BC 1925)

Friedenauer TSC
Trainer: Thomas Plohmann
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Dominik Plohmann (SC Staaken)

SC Berliner Amateure
Trainer: Fabian Pahl
Zugänge: Fabian Pahl (SC Berliner Amateure), Ali Hasan Arkadas (SC Berliner Amateure), Victor Stenz (Reaktiviert), Adam Renger (Reaktiviert (AMA Jugend)), Bruno Dahmen (Reaktiviert (AMA Jugend)), Pascal Hoetzel (SC Berliner Amateure)
Abgänge: Edgar Döring (Verein unbekannt), Nerzihoua Moussa Kone (Berliner SC), Alec Lennard Schoneveld (SC Berliner Amateure II), Felix Mehring (Pausiert/Karriereende), Mohamed Nuri Majid (NFC Rot-Weiß 1932 II)

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
Trainer: Dominik Puhst
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

SF Kladow
Trainer: Furkan Sensoy
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Nomeniavo Randriamananjara (SSC Teutonia)

SFC Veritas 96
Trainer: Marco Jahn
Zugänge: Marco Jahn (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Mohamed Abdallah (BSC Rehberge 1945), Mirac Arslan (BFC Meteor 06 II), Selman Hasan Ozyer (Spandauer BC 06), Blenart Zeqiri (Sport-Union Berlin), Hassan Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Aras Gharib Hussein Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Pascal Schönemann (SC Gatow)
Abgänge: Lorian Berbati (unbekannt), Gürkan Özkan (unbekannt), Onur Kalkan (unbekannt), Laurin Berisha (unbekannt), Mert Karagöz (unbekannt), Ramy Raychouni (pausiert)

SSC Südwest 1947
Trainer: Abdüssamed Demirel
Zugänge: Abdüssamed Demirel (SV Tasmania Berlin)
Abgänge: Jeremy Kaatz (SFC Stern 1900), Toni Stroehlke (SFC Stern 1900), Philipp Olsowski (SFC Stern 1900), Til Schramm (SFC Stern 1900), Marco Passeckel (1. FC Schöneberg 1913), Manuel Hahn (FC Viktoria 1889 Berlin II), James-Patrick Weiß (BSC Fortuna Glienicke)

Türkiyemspor Berlin
Trainer: Ümit Toraman
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Deniz Özkaya (Berliner SV 92), Leon Ahr (BSV Hürtürkel), Erkut Ergiligür (BSV Hürtürkel), Benedikt Sulemana (BSV Hürtürkel), Prince Aboagye (BSV Hürtürkel)

VfB Hermsdorf Berlin
Trainer: Tobias Röttgen
Zugänge: Marcel Kuhn (SSC Teutonia), Steffen Steudte (SSC Teutonia)
Abgänge: Markus Jach (VfB Hermsdorf Berlin II), Norick Bürger (Karriereende), Daniel Zelei (VfB Hermsdorf Berlin II), Ali Türkeli (Nordberliner SC)

VSG Altglienicke II
Trainer: Abu Njie
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Moritz Tomczak (BSV Eintracht Mahlsdorf), Alexander Kutrieb (SG Großziethen), Linus Oppenborn (SG Großziethen)

Weißenseer FC
Trainer: Simon Schatta
Zugänge: Vincent Schleiermacher (SV Gartenstadt 71)
Abgänge: Robert Adler (Karriereende)

Stand: 11.072026