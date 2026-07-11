Alle Transfers der Landesliga St. 1 im Überblick

FC Internationale Berlin IITrainer:
Yannik LüdtkeZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Kaan Ucbaglar (FC Viktoria 1889 Berlin II) FC Stern Marienfelde 1912Trainer:
Maximilian BundeZugänge:
Florian Gruse (SV Adler Berlin 1950) Abgänge:
Luca Lowack (Lichtenrader BC 1925) Friedenauer TSCTrainer:
Thomas PlohmannZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Dominik Plohmann (SC Staaken) SC Berliner AmateureTrainer:
Fabian PahlZugänge:
Fabian Pahl (SC Berliner Amateure), Ali Hasan Arkadas (SC Berliner Amateure), Victor Stenz (Reaktiviert), Adam Renger (Reaktiviert (AMA Jugend)), Bruno Dahmen (Reaktiviert (AMA Jugend)), Pascal Hoetzel (SC Berliner Amateure) Abgänge:
Edgar Döring (Verein unbekannt), Nerzihoua Moussa Kone (Berliner SC), Alec Lennard Schoneveld (SC Berliner Amateure II), Felix Mehring (Pausiert/Karriereende), Mohamed Nuri Majid (NFC Rot-Weiß 1932 II) SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Trainer:
Dominik PuhstZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntSF KladowTrainer:
Furkan SensoyZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Nomeniavo Randriamananjara (SSC Teutonia) SFC Veritas 96Trainer:
Marco JahnZugänge:
Marco Jahn (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Mohamed Abdallah (BSC Rehberge 1945), Mirac Arslan (BFC Meteor 06 II), Selman Hasan Ozyer (Spandauer BC 06), Blenart Zeqiri (Sport-Union Berlin), Hassan Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Aras Gharib Hussein Hussein (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Pascal Schönemann (SC Gatow) Abgänge:
Lorian Berbati (unbekannt), Gürkan Özkan (unbekannt), Onur Kalkan (unbekannt), Laurin Berisha (unbekannt), Mert Karagöz (unbekannt), Ramy Raychouni (pausiert)SSC Südwest 1947Trainer:
Abdüssamed DemirelZugänge:
Abdüssamed Demirel (SV Tasmania Berlin) Abgänge:
Jeremy Kaatz (SFC Stern 1900), Toni Stroehlke (SFC Stern 1900), Philipp Olsowski (SFC Stern 1900), Til Schramm (SFC Stern 1900), Marco Passeckel (1. FC Schöneberg 1913), Manuel Hahn (FC Viktoria 1889 Berlin II), James-Patrick Weiß (BSC Fortuna Glienicke) Türkiyemspor BerlinTrainer:
Ümit ToramanZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Deniz Özkaya (Berliner SV 92), Leon Ahr (BSV Hürtürkel), Erkut Ergiligür (BSV Hürtürkel), Benedikt Sulemana (BSV Hürtürkel), Prince Aboagye (BSV Hürtürkel) VfB Hermsdorf BerlinTrainer:
Tobias RöttgenZugänge:
Marcel Kuhn (SSC Teutonia), Steffen Steudte (SSC Teutonia) Abgänge:
Markus Jach (VfB Hermsdorf Berlin II), Norick Bürger (Karriereende), Daniel Zelei (VfB Hermsdorf Berlin II), Ali Türkeli (Nordberliner SC) VSG Altglienicke IITrainer:
Abu NjieZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Moritz Tomczak (BSV Eintracht Mahlsdorf), Alexander Kutrieb (SG Großziethen), Linus Oppenborn (SG Großziethen) Weißenseer FCTrainer:
Simon SchattaZugänge:
Vincent Schleiermacher (SV Gartenstadt 71) Abgänge:
Robert Adler (Karriereende)
Stand: 11.072026