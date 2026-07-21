Alle Transfers der Landesliga Nordwest: Die Zu- und Abgänge

FC 06 Bad KissingenTrainer:
Tim HerterichZugänge:
Christian Herrlein (), David Büchner (), Valentin Rödl (), Mike Adrow (), Deniz Kirchner (), Johannes Meier (), Jan Krettek (FC Deisenhofen)Abgänge:
Tim Weimann (DJK Schondra), Ali Erfani (DJK Dampfach)FC CoburgTrainer:
Carl-Philipp SchiebelZugänge:
Kevin Hartmann (SG Rödental II / Mönchröden III II), Fabio Hoydem (TSV Sonnefeld), Noa Schott (FC Eintracht Bamberg 2010), Christian Schliebitz (TSV Schammelsdorf), Florian Biemann (TSV Mönchröden)Abgänge:
Lucas Jacob (DJK Don Bosco Bamberg), Jonas Kirchner (SpVgg Geratal)FT SchweinfurtTrainer:
Benjamin FreundZugänge:
Remo Bauer (FC Würzburger Kickers), Danyil Solomakha (Würzburger FV), Tim Schnarr (SG Bronnzell), Julian Pabst (FT Schweinfurt), Leonardo Then (FT Schweinfurt II), Tim Stühler (TSV 1866/FT Schonungen), Leon Miller (FT Schweinfurt II)Abgänge:
Pascal Rinbergas (Sömmersd/Obbach/Geldersh.), Simon Mai (FC Gerolzhofen), Kevin Schäfer (TSV Gochsheim), Ben Stegmann (FC Gerolzhofen), Ercan Öztürk (Karriereende), Luca Reck (Pausiert)SC Sylvia EbersdorfTrainer:
Jakob EngelmannZugänge:
Felix Lausch (1. FC Lichtenfels), Tobias Biemann (TSV Mönchröden), Loris Simone (FC Coburg II)Abgänge:
Niels Baum (SG 1951 Sonneberg)SpVgg Hösbach/BahnhofTrainer:
Max GrünewaldZugänge:
Christopher Nerl (SG Rottenberg / Feldkahl), Yassin Idrissou (FC Safakspor Hanau), Luca Brückner (FC Bayern Alzenau)Abgänge:
Daniil Ternavskyi (DJK Hain)SV Alemannia HaibachTrainer:
Daniel DiaconuZugänge:
Ege Noyan (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Alpay Sevim (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Emre Uyanik (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Eren Uyanik (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Aaron Sprung (Viktoria Aschaffenburg), Meris Zahirović (Viktoria Aschaffenburg), Jan Balmert (TSV Ringheim)Abgänge:
Kai Philipp (FC Hösbach), Felix Bergmann (Würzburger FV), Jan Bartunek (Viktoria Aschaffenburg), Berkay Sepik (Viktoria Aschaffenburg), Nesta Mai (DJK Hain)SV Vatan Spor AschaffenburgTrainer:
Artug OezbakirZugänge:
Arda Nadaroglu (Viktoria Aschaffenburg), Marcus Alexander (FC Kickers Viktoria Mühlheim), Luca Denk (Bayern Alzenau), Eray Öztürk (BFV Hassia Bingen), Florian Völker (TS Ober-Roden), Tugay Gündogdu (SV Waldhof Mannheim), Tolga Memet (FC Germania Okriftel), Sören Wensauer (TS Ober-Roden), Saba Piranashvili (Georgien (2. Liga))Abgänge:
Lukas Imgrund (Viktoria Aschaffenburg), Daniele Bruno (TSV Großheubach), Peter Sprung (SV Gencler Birligi Aschaffenburg), Eren Adigüzel (1. FC Südring AB), Sandro Kerber (FC Würzburger Kickers II), Ege Noyan (SV Alemannia Haibach), Alpay Sevim (SV Alemannia Haibach), Oktay Sevim (DJK Hain), Emre Uyanik (SV Alemannia Haibach), Eren Uyanik (SV Alemannia Haibach), Anthony Smith (FC Laufach), Larell Smith (FC Laufach)TSV AbtswindTrainer:
Adam JabiriZugänge:
Adam Jabiri (Karrierende als Spieler), Moritz Ziegler (TSV Abtswind II), Rico Hofmann (FSV Hollenbach), Levin Gringel (FC Carl Zeiss Jena)Abgänge:
Constantin Kleuker (TSV Aubstadt), Jayden Janda (SpVgg Giebelstadt), Muhammed Kapukiran (Hanauer SC 1960), Franz Arens (TSV Aubstadt II), Bartu Dikmen (Verein offen), Tizian Hümmer (Pausiert), Justus Ronge (TSV Abtswind II)TSV Aubstadt IITrainer:
Julian GrellZugänge:
Franz Arens (TSV Abtswind), Joe Etzel (TSV Großbardorf)Abgänge:
Gabriel Ebert (DJK Schondra), Yannik Amthor (TSV Großbardorf), Michael Damm (FC Grabfeld)TSV EisingenTrainer:
Markus KöhlerZugänge:
Vladyslav Dolinskyi (FC Würzburger Kickers), Jan Bauer (TSV Karlburg), Bennet Knaus (FC Würzburger Kickers), Finn Gentner (JFG Kreis Würzburg Süd-West), Hannes Ebert (SV Mistelgau)Abgänge:
Hannes Glas (Würzburger FV), Florian Erlenbach (TSV Lohr am Main)TSV KarlburgTrainer:
Christopher BieberZugänge:
Marco Kunzmann (SV Eintracht Nassig), Benedikt König (Würzburger FV), Antonio Sicaja (ASV Rimpar), Maximilian Franz (TuS Frammersbach), Luca Röder (FV Karlstadt), Fabio Breitenbach (Würzburger FV)Abgänge:
Jan Bauer (TSV Eisingen)TSV MönchrödenTrainer:
Marcel Pavel, Achim EngelZugänge:
Luis Geißel (TSV Großbardorf), Sergen Dinc (VfR Johannisthal), Lenny Brückner (FC Coburg II), Nikolaos Zagoridis (SV Bosporus Coburg), Ricardo Schuster (FC Coburg)Abgänge:
Tim Holzheid (DJK Don Bosco Bamberg), Florian Biemann (FC Coburg), Tobias Biemann (SC Sylvia Ebersdorf), Timo Salaske (1. FC Oberwohlsbach), Pascal Lauer (SV Großgarnstadt), Fridolin Engel (TSV Gestungshausen)TSV Windeck 1861 BurgebrachTrainer:
Tobias BurgerZugänge:
Jonas Lindner (SC Reichmannsdorf), Andreas Pfahlmann (FC Eintracht Bamberg 2010), Dominik Sperlein (1. FC Strullendorf), Johannes Gebhart (SV Eintracht Ober- Unterharnsbach), Jürgen Endres (SV Eintracht Ober- Unterharnsbach), Lucas Rebhan (SV Memmelsdorf), Maximilian Drozd (1. FC Strullendorf), Pascal Martin (SG Stappenbach / DJK/SC Vorra), Julian Strobler (JFG Steigerwald)Abgänge:
Nico Plätzer (SpVgg Jahn Forchheim), Daniel Baier (SG Stappenbach / DJK/SC Vorra), Marcel Kutzelmann (SG Stappenbach / DJK/SC Vorra)TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTrainer:
Steffen BolzeZugänge:
Simon Hock (TSV Pflaumheim), Philipp Aksöz (TSV Pflaumheim), Till Link (TuS Röllbach), Robert Bracklow (aus eigener Jugend)Abgänge:
Jens Philipp (FC Hösbach), David Kast (TSV Pflaumheim), Daniel Kuzmanovski (BSC Asch.-Schweinheim), Niclas Pfaff (SG Mensengesäß / Vikt Brücken II)TuS FrammersbachTrainer:
Patrick AmrheinZugänge:
Philipp Sinsel (SV Pfaffenhausen), Benjamin Grimm (TSV Lohr am Main), Max Mergler (Würzburger FV)Abgänge:
Maximilian Franz (TSV Karlburg)TuS RöllbachTrainer:
Florian ChristZugänge:
Luis Niesner (TV Echterdingen)Abgänge:
Noel Kuther (SG Mosbach/Radheim), Till Link (TuS 1893 Aschaffenburg-Leider), Robin Naun (SV Faulbach), Daniel Kappes (SV Erlenbach)
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Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. (Die Liste zeigt alle Transfers vom 1. Mai bis zum 13. Juli.)
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