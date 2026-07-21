 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Alle Transfers der Landesliga Nordwest: Die Zu- und Abgänge

Nach dem Saisonauftakt +++ Wer hat sich zur Saison 2026/27 verstärkt?

von red · Heute, 12:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Landesliga Nordwest
FC Coburg
Burgebrach
Haibach
FT Schweinf.

Der Ball rollt wieder in der Landesliga Nordwest. Zum Auftakt gab es am Wochenende direkt die ersten Überraschungen. Der Überblick über alle Transfers in der Landesliga Nordwest. (Stand: 14. Juli, 11:00 Uhr).

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DJK Hain
Trainer: Alexander Waimert
Zugänge: Nico Bieber (Viktoria Aschaffenburg), Noah Schneider (Viktoria Aschaffenburg), Oktay Sevim (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Luca Kühnl (FC 1928 Oberbessenbach), Daniil Ternavskyi (SpVgg Hösbach/Bahnhof), Nesta Mai (SV Alemannia Haibach), Tom Bauer (Viktoria Aschaffenburg), Arda Yilmaz (TSV Pflaumheim)
Abgänge: keine

DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
Trainer: Mario Schindler
Zugänge: Iwan Karahodin (TSV Großbardorf II), Oliver Makulik (ASV Rimpar), Linus Pretscher (1. FC Schweinfurt 05), Luca Geiger (1. FC Schweinfurt 05), Kevin Ziegler (1. FC Schweinfurt 05), Tim Starrach (Werntal Kicker)
Abgänge: keine

FC 06 Bad Kissingen
Trainer: Tim Herterich
Zugänge: Christian Herrlein (), David Büchner (), Valentin Rödl (), Mike Adrow (), Deniz Kirchner (), Johannes Meier (), Jan Krettek (FC Deisenhofen)
Abgänge: Tim Weimann (DJK Schondra), Ali Erfani (DJK Dampfach)

FC Coburg
Trainer: Carl-Philipp Schiebel
Zugänge: Kevin Hartmann (SG Rödental II / Mönchröden III II), Fabio Hoydem (TSV Sonnefeld), Noa Schott (FC Eintracht Bamberg 2010), Christian Schliebitz (TSV Schammelsdorf), Florian Biemann (TSV Mönchröden)
Abgänge: Lucas Jacob (DJK Don Bosco Bamberg), Jonas Kirchner (SpVgg Geratal)

FT Schweinfurt
Trainer: Benjamin Freund
Zugänge: Remo Bauer (FC Würzburger Kickers), Danyil Solomakha (Würzburger FV), Tim Schnarr (SG Bronnzell), Julian Pabst (FT Schweinfurt), Leonardo Then (FT Schweinfurt II), Tim Stühler (TSV 1866/FT Schonungen), Leon Miller (FT Schweinfurt II)
Abgänge: Pascal Rinbergas (Sömmersd/Obbach/Geldersh.), Simon Mai (FC Gerolzhofen), Kevin Schäfer (TSV Gochsheim), Ben Stegmann (FC Gerolzhofen), Ercan Öztürk (Karriereende), Luca Reck (Pausiert)

SC Sylvia Ebersdorf
Trainer: Jakob Engelmann
Zugänge: Felix Lausch (1. FC Lichtenfels), Tobias Biemann (TSV Mönchröden), Loris Simone (FC Coburg II)
Abgänge: Niels Baum (SG 1951 Sonneberg)

SpVgg Hösbach/Bahnhof
Trainer: Max Grünewald
Zugänge: Christopher Nerl (SG Rottenberg / Feldkahl), Yassin Idrissou (FC Safakspor Hanau), Luca Brückner (FC Bayern Alzenau)
Abgänge: Daniil Ternavskyi (DJK Hain)

SV Alemannia Haibach
Trainer: Daniel Diaconu
Zugänge: Ege Noyan (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Alpay Sevim (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Emre Uyanik (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Eren Uyanik (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Aaron Sprung (Viktoria Aschaffenburg), Meris Zahirović (Viktoria Aschaffenburg), Jan Balmert (TSV Ringheim)
Abgänge: Kai Philipp (FC Hösbach), Felix Bergmann (Würzburger FV), Jan Bartunek (Viktoria Aschaffenburg), Berkay Sepik (Viktoria Aschaffenburg), Nesta Mai (DJK Hain)

SV Vatan Spor Aschaffenburg
Trainer: Artug Oezbakir
Zugänge: Arda Nadaroglu (Viktoria Aschaffenburg), Marcus Alexander (FC Kickers Viktoria Mühlheim), Luca Denk (Bayern Alzenau), Eray Öztürk (BFV Hassia Bingen), Florian Völker (TS Ober-Roden), Tugay Gündogdu (SV Waldhof Mannheim), Tolga Memet (FC Germania Okriftel), Sören Wensauer (TS Ober-Roden), Saba Piranashvili (Georgien (2. Liga))
Abgänge: Lukas Imgrund (Viktoria Aschaffenburg), Daniele Bruno (TSV Großheubach), Peter Sprung (SV Gencler Birligi Aschaffenburg), Eren Adigüzel (1. FC Südring AB), Sandro Kerber (FC Würzburger Kickers II), Ege Noyan (SV Alemannia Haibach), Alpay Sevim (SV Alemannia Haibach), Oktay Sevim (DJK Hain), Emre Uyanik (SV Alemannia Haibach), Eren Uyanik (SV Alemannia Haibach), Anthony Smith (FC Laufach), Larell Smith (FC Laufach)

TSV Abtswind
Trainer: Adam Jabiri
Zugänge: Adam Jabiri (Karrierende als Spieler), Moritz Ziegler (TSV Abtswind II), Rico Hofmann (FSV Hollenbach), Levin Gringel (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: Constantin Kleuker (TSV Aubstadt), Jayden Janda (SpVgg Giebelstadt), Muhammed Kapukiran (Hanauer SC 1960), Franz Arens (TSV Aubstadt II), Bartu Dikmen (Verein offen), Tizian Hümmer (Pausiert), Justus Ronge (TSV Abtswind II)

TSV Aubstadt II
Trainer: Julian Grell
Zugänge: Franz Arens (TSV Abtswind), Joe Etzel (TSV Großbardorf)
Abgänge: Gabriel Ebert (DJK Schondra), Yannik Amthor (TSV Großbardorf), Michael Damm (FC Grabfeld)

TSV Eisingen
Trainer: Markus Köhler
Zugänge: Vladyslav Dolinskyi (FC Würzburger Kickers), Jan Bauer (TSV Karlburg), Bennet Knaus (FC Würzburger Kickers), Finn Gentner (JFG Kreis Würzburg Süd-West), Hannes Ebert (SV Mistelgau)
Abgänge: Hannes Glas (Würzburger FV), Florian Erlenbach (TSV Lohr am Main)

TSV Karlburg
Trainer: Christopher Bieber
Zugänge: Marco Kunzmann (SV Eintracht Nassig), Benedikt König (Würzburger FV), Antonio Sicaja (ASV Rimpar), Maximilian Franz (TuS Frammersbach), Luca Röder (FV Karlstadt), Fabio Breitenbach (Würzburger FV)
Abgänge: Jan Bauer (TSV Eisingen)

TSV Mönchröden
Trainer: Marcel Pavel, Achim Engel
Zugänge: Luis Geißel (TSV Großbardorf), Sergen Dinc (VfR Johannisthal), Lenny Brückner (FC Coburg II), Nikolaos Zagoridis (SV Bosporus Coburg), Ricardo Schuster (FC Coburg)
Abgänge: Tim Holzheid (DJK Don Bosco Bamberg), Florian Biemann (FC Coburg), Tobias Biemann (SC Sylvia Ebersdorf), Timo Salaske (1. FC Oberwohlsbach), Pascal Lauer (SV Großgarnstadt), Fridolin Engel (TSV Gestungshausen)

TSV Windeck 1861 Burgebrach
Trainer: Tobias Burger
Zugänge: Jonas Lindner (SC Reichmannsdorf), Andreas Pfahlmann (FC Eintracht Bamberg 2010), Dominik Sperlein (1. FC Strullendorf), Johannes Gebhart (SV Eintracht Ober- Unterharnsbach), Jürgen Endres (SV Eintracht Ober- Unterharnsbach), Lucas Rebhan (SV Memmelsdorf), Maximilian Drozd (1. FC Strullendorf), Pascal Martin (SG Stappenbach / DJK/SC Vorra), Julian Strobler (JFG Steigerwald)
Abgänge: Nico Plätzer (SpVgg Jahn Forchheim), Daniel Baier (SG Stappenbach / DJK/SC Vorra), Marcel Kutzelmann (SG Stappenbach / DJK/SC Vorra)

TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
Trainer: Steffen Bolze
Zugänge: Simon Hock (TSV Pflaumheim), Philipp Aksöz (TSV Pflaumheim), Till Link (TuS Röllbach), Robert Bracklow (aus eigener Jugend)
Abgänge: Jens Philipp (FC Hösbach), David Kast (TSV Pflaumheim), Daniel Kuzmanovski (BSC Asch.-Schweinheim), Niclas Pfaff (SG Mensengesäß / Vikt Brücken II)

TuS Frammersbach
Trainer: Patrick Amrhein
Zugänge: Philipp Sinsel (SV Pfaffenhausen), Benjamin Grimm (TSV Lohr am Main), Max Mergler (Würzburger FV)
Abgänge: Maximilian Franz (TSV Karlburg)

TuS Röllbach
Trainer: Florian Christ
Zugänge: Luis Niesner (TV Echterdingen)
Abgänge: Noel Kuther (SG Mosbach/Radheim), Till Link (TuS 1893 Aschaffenburg-Leider), Robin Naun (SV Faulbach), Daniel Kappes (SV Erlenbach)

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Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. (Die Liste zeigt alle Transfers vom 1. Mai bis zum 13. Juli.)

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