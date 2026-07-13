 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Alle Transfers der Landesliga Nordost: Die Zu- und Abgänge

Umbrüche, Verstärkung und Abgänge +++ Wer rüstet zur Saison 2026/27 auf?

von red · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Schmid

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Landesliga Nordost
ATSV Erlang.
Groß`lohe
FSV Bruck
Quelle Fürth

Am Donnerstag, dem 16. Juli, startet die neue Saison in der Landesliga Nordost. Zum Start empfängt der umgebaute TSV Nürnberg-Buch den Aufsteiger Kalchreuth. Hier sehen Sie alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der Landesliga Nordost. (Stand: 13. Juli, 17:00 Uhr).

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1. FC Herzogenaurach
Trainer: Jan Gräßel
Zugänge: Andreas Christelsohn (DJK-SC Oesdorf), Patrick Schmidt (SpVgg Jahn Forchheim)
Abgänge: Kevin Schmid (ASV Weisendorf), Niklas Bergner (ASV Weisendorf)

1. SC Feucht
Trainer: Christian Ulhaas, Felix Spielbühler
Zugänge: Arda Bozkurt (FSV Erlangen-Bruck), Anoirdin Amidou (TSV 1860 Weißenburg), Kamalou Tchagouni (TSV 1860 Weißenburg), Dragan Lazarevic (TSV 1860 Weißenburg), Blagovest Chaushev (Vatan Spor Nürnberg), Marcel Sonnleithner (ASV Fürth), Amir Bekjiri (SV Eyüp Sultan), Simon Lang (ASV Neumarkt), Emanuel Brandl (ASV Neumarkt), Leandro D'Arrigo (ASV Neumarkt), Dan Palamarciuc (ASV Neumarkt), Tim Müller (SpVgg Ansbach), Elijah Kempe (FC Ezelsdorf), Marcel Fürsattel (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Nils Henke (SV Lauterhofen), Niklas Schmied (TSV 1860 Weißenburg)
Abgänge: Dominik Boldogh (DJK Ammerthal), Darko Lukic (TSV Nürnberg-Buch), Roman Amirpoor (TSV Behringersdorf), Ajdin Aliskovic (SC Germania Nürnberg), Cedric Drewanz (Pausiert), Florian Dietz (Pausiert), Arnes Faljic (FSV Erlangen-Bruck), Valentin Feldmeier (Unbekannt), Mike Grimm (FSV Erlangen-Bruck), Louis Hilbert (TSV Behringersdorf), Ioannis Karasavvas (TSV Johannis 83), Joel Teukam Noumessi (FSV Erlangen-Bruck), Nico Schlund (TSV Windsbach)

ASV Weisendorf
Trainer: Bernd Fuchsbauer
Zugänge: Ajdin Kahrimanovic (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Dustin Lunz (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Gero Kölz (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Kevin Schmid (1. FC Herzogenaurach), Niklas Bergner (1. FC Herzogenaurach), Noah Prechtel (SpVgg Uehlfeld)
Abgänge: Karim Oldenburg (TSV 1894 Langenzenn)

ATSV Erlangen
Trainer: Jochen Strobel, Normann Wagner
Zugänge: Jens Wartenfelser (TSV Nürnberg-Buch), Moritz Kowalski (TSV Nürnberg-Buch), Can Özsoy (TSV Ziemetshausen), Anton Gnerlich (FSV Erlangen-Bruck), Alexander Piller (FSV Erlangen-Bruck), Burak Ölcer (Vatan Spor Nürnberg), Sandro Weber (TSV Ettleben), Simon Drießlein (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Brandon Lala (FSV Erlangen-Bruck)
Abgänge: Lucas Markert (DJK Ammerthal), Tanyel Deliboyraz (DJK Ammerthal), Dior Zabërgja (DJK-SC Oesdorf), Oliver Harandt (DJK Ammerthal), Nico Ott (ASV Neumarkt), Jonas Valentin (TSV Neudrossenfeld), Burak Ayvaz (FSV Stadeln), Jamal Adamou (TSV 1860 Weißenburg), Emil Rizai (FC Eintracht Bamberg 2010)

FC Eintracht Münchberg
Trainer: Dieter Krantz
Zugänge: Aldin Tac (SpVgg Selbitz), Hannes Knüpfer (TuS Schauenstein), Adrian Ortmann (1. FC Trogen), Luca Konrad (SG1/ FC Gefrees / TSV Streitau)
Abgänge: Mike Hofmann (SpVgg Oberkotzau)

FC Kalchreuth
Trainer: Christian Held
Zugänge: Nikolaos Xygas (), Anton Bayer (SpVgg Jahn Forchheim), Giuliano Nyary (FSV Erlangen-Bruck), Tobias Schaffors (SC Eltersdorf)
Abgänge: Tobias Geishöfer (TSV Nürnberg-Buch), Kilian Schunter ()

FC Wendelstein 2017
Trainer: Dirk Wagler
Zugänge: Stipe Juric (SV Unterreichenbach), Tim Winkler (SV Raitersaich), Nico Petzold (FC Bayern Kickers Nürnberg), Erion Asllani (SpVgg Ansbach), Benjamin Kinkingninhoun (SC Germania Nürnberg)
Abgänge: Niklas Arzt (Henger SV), Sven Kreiser (TSV Nürnberg-Buch), Tobias Thalmann (TV 21 Büchenbach), Tobias Philipp (TSG 08 Roth)

FSV Erlangen-Bruck
Trainer: Kim Daschner
Zugänge: Simon Kreisel (TSV Nürnberg-Buch), Sebastian Lindner (SpVgg Jahn Forchheim), Arnes Faljic (1. SC Feucht), Mike Grimm (1. SC Feucht), Joel Teukam Noumessi (1. SC Feucht), Steven Lange (ASV Zirndorf), Nic Ossenbach (ASV Zirndorf), Maurice Zippenfenig (ASV Zirndorf), Redon Gashi (FSV Erlangen-Bruck)
Abgänge: Tobias Hummel (SpVgg Jahn Forchheim), Luca Schindler (SpVgg Jahn Forchheim), Samuel Arles (SC Eltersdorf), Nikolas Boukouvalas (SC Großschwarzenlohe), Daniel Lustig (SV Buckenhofen), Arda Bozkurt (1. SC Feucht), Giuliano Nyary (FC Kalchreuth), Philip Messingschlager (TSV Brand 66), Umut Doğan (FSV Stadeln), Enis Izbudak (Unbekannt), Arnes Faljic (TSV Kornburg), Anton Gnerlich (ATSV Erlangen), Alexander Piller (ATSV Erlangen), Brandon Lala (ATSV Erlangen)


SC 04 Schwabach
Trainer: Christopher Hofbauer
Zugänge: Bastian Ossig (), Besmir Duraku (SC 04 Schwabach), Laurin Klaus (TSV Kornburg), Justin Kussmann (TSV Kornburg), Christian Kestel (TSV Kornburg), Fabio Bologna (SpVgg Ansbach), Jannis Sauer (TSV Kornburg), Felix Junghan (), Mohamed Mboup (TSV Nürnberg-Buch), Ciro Maglione (VfL Nürnberg)
Abgänge: Jonas Winkler (VfB Eichstätt), Wallace Omoregbee (TSV Kornburg), Aasem Abu-Baji (TSV Nürnberg-Buch), Tim Ruhrseitz (TSV Johannis 83), Lionel Ramon Jardon (TSC Neuendettelsau)

SC Großschwarzenlohe
Trainer: Marco Ried, Fabian Schäll
Zugänge: Jonas Fries (VfB Eichstätt), Nikolas Boukouvalas (FSV Erlangen-Bruck), Marco Ried (pausiert), Michael Stöber (SpVgg Ansbach), Luke Leipold (SpVgg Ansbach), Leland Ulhaas (FSV Erlangen-Bruck), Leonard Hüttl (SC Eltersdorf), Robin Renner (TSV 1860 Weißenburg), Sven Landshuter (SpVgg Ansbach)
Abgänge: Markus Müller (VfB Eichstätt), Carlo Schwarzer (ASV Neumarkt), Christoph Stahl (SC Großschwarzenlohe II), Florian Bauer (TSV Kornburg), Fabian Klose (TSV Kornburg), Dominik Egerer (ESV Flügelrad), Marius Gerlach (pausiert), Simon Schallmayer (pausiert Studiumsbedingt), Sebastian Vogel (pausiert), Sebastian Kräftner (SV Unterreichenbach), Nico Wessner (SV Unterreichenbach), Maximilian Laub (TSV 1860 Weißenburg)

SG Quelle Fürth
Trainer: Taner Koc
Zugänge: keine
Abgänge: Xhemail Jahiu (Vatan Spor Nürnberg)

SpVgg Bayreuth II
Trainer: Perparim Gashi
Zugänge: keine
Abgänge: Luca Dressel (SV Mistelgau), Claudio Bargenda (ASV Hollfeld), Maximilian Weimer (SpVgg Bayern Hof), Yannik Motschenbacher (SV Mistelgau)

SpVgg Jahn Forchheim
Trainer: René Ebert
Zugänge: Yasin Kaya (FC Bayern Kickers Nürnberg), Tobias Lösel (SV Buckenhofen), Yannik Bodem (ASV Möhrendorf), Nico Plätzer (TSV Windeck 1861 Burgebrach), Tobias Hummel (FSV Erlangen-Bruck), Luca Schindler (FSV Erlangen-Bruck), Ben Olschewski (FC Eintracht Bamberg 2010), Jonah Popp (SC Reichmannsdorf), Matteo Halmer (FC Eintracht Bamberg 2010), Timur Zenginer (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Gabriel Jessen (TSV Nürnberg-Buch)
Abgänge: Nico Geyer (TSV Kirchehrenbach), Christian Städtler (TSV Kirchehrenbach), Tim Basener (DJK Wimmelbach), Sebastian Lindner (FSV Erlangen-Bruck), Felix Hutzler (SV Buckenhofen), Anton Bayer (FC Kalchreuth), Tom Bezold (TSV Ebermannstadt), Tim Hofmann (SpVgg/DJK Heroldsbach-Thurn), Patrick Schmidt (1. FC Herzogenaurach), Niklas Held (TSV Kornburg), Moritz Prenzler (SC Eltersdorf), Tom Bezold (TSV Ebermannstadt)

SpVgg Mögeldorf 2000
Trainer: Manuel Bergmüller
Zugänge: Manuel Mrkonjic (SpVgg Mögeldorf 2000), Philipp Thommen (SpVgg Mögeldorf 2000), Marco Winkler (SpVgg Mögeldorf 2000), Lukas Heinrich (FC Wernberg), Mauritz Zink (SV Buckenhofen), Markus Baer (VfR Bad Lobenstein)
Abgänge: Lukas Kronawitter (beruflich nach München), Eron Sejdijaj (DJK Ammerthal), Melih Gecim (SV Schwaig b. Nbg.), Keanu Graf (pausiert), Arthur Rein (SV Schwaig b. Nbg.), Leo Kettlitz (ASV Forth), Jan Kiehle (SV Schwaig b. Nbg.), Daniel Graef (SC 04 Schwabach II)

SV Buckenhofen
Trainer: Markus Fischer
Zugänge: Furkan Atim (DJK-SC Oesdorf), Felix Hutzler (SpVgg Jahn Forchheim), Daniel Lustig (FSV Erlangen-Bruck), Simon Nanke (FC Eintracht Bamberg 2010), Metin Leon Perst (ASV Vach), Moritz Radl (DJK Don Bosco Bamberg II), Danylo Steshakov (SpVgg Erlangen), Lukas Schwalb (1. FC Stockheim)
Abgänge: Tobias Lösel (SpVgg Jahn Forchheim), Timo Strohmer (TSV Nürnberg-Buch), Mauritz Zink (Studium), Andreas Eichenmüller (TSV Kirchehrenbach), Dennis Ludwig (SpVgg Effeltrich), Christian Rösch (SpVgg Effeltrich), Lukas Schmittschmitt (FSV Stadeln), Mauritz Zink (SpVgg Mögeldorf 2000)

SV Unterreichenbach
Trainer: Michael Scherbel
Zugänge: Justin Kapp (FV Fortuna Neuses), Sebastian Kräftner (SC Großschwarzenlohe), Nico Wessner (SC Großschwarzenlohe), Max Heckel (TV 21 Büchenbach), Leo Krusche (SpVgg Ansbach), Sebastian Schwarz (DJK Eibach), Noah Gevich (SF Hofstetten), Julian Ott (SpVgg Ansbach)
Abgänge: Johannes Malek (TSV 1913 Georgensgmünd), Joshua Kurz (ASV Neumarkt), Stipe Juric (FC Wendelstein 2017), Philipp Ludwig (TSG 08 Roth)

TSC Neuendettelsau
Trainer: Dieter Kreiselmeier
Zugänge: Luis Weißmann (SG Petersaurach / Großhaslach), Luca Glanz (SpVgg Ansbach), Fabio Mehringer (SpVgg Ansbach), Michael Strempfl (SV Ornbau), Lionel Ramon Jardon (SC 04 Schwabach)
Abgänge: keine

TSV Nürnberg-Buch
Trainer: Patrick Pollak
Zugänge: Timo Strohmer (SV Buckenhofen), Sebastian Schulik (DJK Ammerthal), Marco Wiedmann (DJK Ammerthal), Maximilian Dobra (ASV Neumarkt), Aasem Abu-Baji (SC 04 Schwabach), Daniel Roth (FSV Stadeln), Darko Lukic (1. SC Feucht), Jan-Luis Knisch (DJK Ammerthal), Tobias Geishöfer (FC Kalchreuth), Koray Dönek (Laufer SV), Paul Polster (Baiersdorfer SV), Linus Goldschmidt (SpVgg Mögeldorf 2000), Nicholas Richardson (SC Eltersdorf), Andre Tietze (TSV 1860 Weißenburg), Sven Kreiser (FC Wendelstein 2017)
Abgänge: Simon Kreisel (FSV Erlangen-Bruck), Jens Wartenfelser (ATSV Erlangen), Stefan Schwarzkopf (pausiert), Daniel Braun (SpVgg Erlangen), Christoph Ell (2. Mannschaft), Moritz Kowalski (ATSV Erlangen), Petru Nadrag (Post SV Nürnberg), Endemute Oduaran (Heimkehr USA), Nicholas Richardson (Heimkehr USA), Laurent Ibrahimovic (DJK-SC Oesdorf), Gabriel Jessen (SpVgg Jahn Forchheim), Max Schuller (SV Nord München-Lerchenau), Mohamed Mboup (SC 04 Schwabach), Sebastian Schulik (), Marco Wiedmann ()

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Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. (Die Liste zeigt alle Transfers vom 1. Mai bis zum 13. Juli.)

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