Alle Transfers der Landesliga Nordost: Die Zu- und Abgänge

ASV WeisendorfTrainer:
Bernd FuchsbauerZugänge:
Ajdin Kahrimanovic (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Dustin Lunz (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Gero Kölz (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Kevin Schmid (1. FC Herzogenaurach), Niklas Bergner (1. FC Herzogenaurach), Noah Prechtel (SpVgg Uehlfeld)Abgänge:
Karim Oldenburg (TSV 1894 Langenzenn)ATSV ErlangenTrainer:
Jochen Strobel, Normann WagnerZugänge: Jens Wartenfelser (TSV Nürnberg-Buch), Moritz Kowalski (TSV Nürnberg-Buch), Can Özsoy (TSV Ziemetshausen), Anton Gnerlich (FSV Erlangen-Bruck), Alexander Piller (FSV Erlangen-Bruck), Burak Ölcer (Vatan Spor Nürnberg), Sandro Weber (TSV Ettleben), Simon Drießlein (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Brandon Lala (FSV Erlangen-Bruck)Abgänge:
Lucas Markert (DJK Ammerthal), Tanyel Deliboyraz (DJK Ammerthal), Dior Zabërgja (DJK-SC Oesdorf), Oliver Harandt (DJK Ammerthal), Nico Ott (ASV Neumarkt), Jonas Valentin (TSV Neudrossenfeld), Burak Ayvaz (FSV Stadeln), Jamal Adamou (TSV 1860 Weißenburg), Emil Rizai (FC Eintracht Bamberg 2010)FC Eintracht MünchbergTrainer:
Dieter KrantzZugänge: Aldin Tac (SpVgg Selbitz), Hannes Knüpfer (TuS Schauenstein), Adrian Ortmann (1. FC Trogen), Luca Konrad (SG1/ FC Gefrees / TSV Streitau)Abgänge:
Mike Hofmann (SpVgg Oberkotzau)FC KalchreuthTrainer:
Christian HeldZugänge: Nikolaos Xygas (), Anton Bayer (SpVgg Jahn Forchheim), Giuliano Nyary (FSV Erlangen-Bruck), Tobias Schaffors (SC Eltersdorf)Abgänge:
Tobias Geishöfer (TSV Nürnberg-Buch), Kilian Schunter ()FC Wendelstein 2017Trainer:
Dirk WaglerZugänge:
Stipe Juric (SV Unterreichenbach), Tim Winkler (SV Raitersaich), Nico Petzold (FC Bayern Kickers Nürnberg), Erion Asllani (SpVgg Ansbach), Benjamin Kinkingninhoun (SC Germania Nürnberg)Abgänge:
Niklas Arzt (Henger SV), Sven Kreiser (TSV Nürnberg-Buch), Tobias Thalmann (TV 21 Büchenbach), Tobias Philipp (TSG 08 Roth)FSV Erlangen-BruckTrainer:
Kim DaschnerZugänge:
Simon Kreisel (TSV Nürnberg-Buch), Sebastian Lindner (SpVgg Jahn Forchheim), Arnes Faljic (1. SC Feucht), Mike Grimm (1. SC Feucht), Joel Teukam Noumessi (1. SC Feucht), Steven Lange (ASV Zirndorf), Nic Ossenbach (ASV Zirndorf), Maurice Zippenfenig (ASV Zirndorf), Redon Gashi (FSV Erlangen-Bruck)Abgänge:
Tobias Hummel (SpVgg Jahn Forchheim), Luca Schindler (SpVgg Jahn Forchheim), Samuel Arles (SC Eltersdorf), Nikolas Boukouvalas (SC Großschwarzenlohe), Daniel Lustig (SV Buckenhofen), Arda Bozkurt (1. SC Feucht), Giuliano Nyary (FC Kalchreuth), Philip Messingschlager (TSV Brand 66), Umut Doğan (FSV Stadeln), Enis Izbudak (Unbekannt), Arnes Faljic (TSV Kornburg), Anton Gnerlich (ATSV Erlangen), Alexander Piller (ATSV Erlangen), Brandon Lala (ATSV Erlangen)SC 04 SchwabachTrainer:
Christopher HofbauerZugänge:
Bastian Ossig (), Besmir Duraku (SC 04 Schwabach), Laurin Klaus (TSV Kornburg), Justin Kussmann (TSV Kornburg), Christian Kestel (TSV Kornburg), Fabio Bologna (SpVgg Ansbach), Jannis Sauer (TSV Kornburg), Felix Junghan (), Mohamed Mboup (TSV Nürnberg-Buch), Ciro Maglione (VfL Nürnberg)Abgänge:
Jonas Winkler (VfB Eichstätt), Wallace Omoregbee (TSV Kornburg), Aasem Abu-Baji (TSV Nürnberg-Buch), Tim Ruhrseitz (TSV Johannis 83), Lionel Ramon Jardon (TSC Neuendettelsau)SC GroßschwarzenloheTrainer: Marco Ried
, Fabian SchällZugänge:
Jonas Fries (VfB Eichstätt), Nikolas Boukouvalas (FSV Erlangen-Bruck), Marco Ried (pausiert), Michael Stöber (SpVgg Ansbach), Luke Leipold (SpVgg Ansbach), Leland Ulhaas (FSV Erlangen-Bruck), Leonard Hüttl (SC Eltersdorf), Robin Renner (TSV 1860 Weißenburg), Sven Landshuter (SpVgg Ansbach)Abgänge:
Markus Müller (VfB Eichstätt), Carlo Schwarzer (ASV Neumarkt), Christoph Stahl (SC Großschwarzenlohe II), Florian Bauer (TSV Kornburg), Fabian Klose (TSV Kornburg), Dominik Egerer (ESV Flügelrad), Marius Gerlach (pausiert), Simon Schallmayer (pausiert Studiumsbedingt), Sebastian Vogel (pausiert), Sebastian Kräftner (SV Unterreichenbach), Nico Wessner (SV Unterreichenbach), Maximilian Laub (TSV 1860 Weißenburg)SG Quelle FürthTrainer:
Taner KocZugänge:
keineAbgänge:
Xhemail Jahiu (Vatan Spor Nürnberg)SpVgg Bayreuth IITrainer:
Perparim GashiZugänge:
keineAbgänge:
Luca Dressel (SV Mistelgau), Claudio Bargenda (ASV Hollfeld), Maximilian Weimer (SpVgg Bayern Hof), Yannik Motschenbacher (SV Mistelgau)SpVgg Jahn ForchheimTrainer:
René EbertZugänge: Yasin Kaya (FC Bayern Kickers Nürnberg), Tobias Lösel (SV Buckenhofen), Yannik Bodem (ASV Möhrendorf), Nico Plätzer (TSV Windeck 1861 Burgebrach), Tobias Hummel (FSV Erlangen-Bruck), Luca Schindler (FSV Erlangen-Bruck), Ben Olschewski (FC Eintracht Bamberg 2010), Jonah Popp (SC Reichmannsdorf), Matteo Halmer (FC Eintracht Bamberg 2010), Timur Zenginer (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Gabriel Jessen (TSV Nürnberg-Buch)Abgänge: Nico Geyer (TSV Kirchehrenbach)
, Christian Städtler (TSV Kirchehrenbach), Tim Basener (DJK Wimmelbach), Sebastian Lindner (FSV Erlangen-Bruck), Felix Hutzler (SV Buckenhofen), Anton Bayer (FC Kalchreuth), Tom Bezold (TSV Ebermannstadt), Tim Hofmann (SpVgg/DJK Heroldsbach-Thurn), Patrick Schmidt (1. FC Herzogenaurach), Niklas Held (TSV Kornburg), Moritz Prenzler (SC Eltersdorf), Tom Bezold (TSV Ebermannstadt)SpVgg Mögeldorf 2000Trainer:
Manuel BergmüllerZugänge: Manuel Mrkonjic (SpVgg Mögeldorf 2000), Philipp Thommen (SpVgg Mögeldorf 2000), Marco Winkler (SpVgg Mögeldorf 2000), Lukas Heinrich (FC Wernberg), Mauritz Zink (SV Buckenhofen), Markus Baer (VfR Bad Lobenstein)Abgänge:
Lukas Kronawitter (beruflich nach München), Eron Sejdijaj (DJK Ammerthal), Melih Gecim (SV Schwaig b. Nbg.), Keanu Graf (pausiert), Arthur Rein (SV Schwaig b. Nbg.)
, Leo Kettlitz (ASV Forth), Jan Kiehle (SV Schwaig b. Nbg.), Daniel Graef (SC 04 Schwabach II)SV BuckenhofenTrainer:
Markus FischerZugänge:
Furkan Atim (DJK-SC Oesdorf), Felix Hutzler (SpVgg Jahn Forchheim), Daniel Lustig (FSV Erlangen-Bruck), Simon Nanke (FC Eintracht Bamberg 2010), Metin Leon Perst (ASV Vach), Moritz Radl (DJK Don Bosco Bamberg II), Danylo Steshakov (SpVgg Erlangen), Lukas Schwalb (1. FC Stockheim)Abgänge:
Tobias Lösel (SpVgg Jahn Forchheim), Timo Strohmer (TSV Nürnberg-Buch), Mauritz Zink (Studium), Andreas Eichenmüller (TSV Kirchehrenbach), Dennis Ludwig (SpVgg Effeltrich), Christian Rösch (SpVgg Effeltrich), Lukas Schmittschmitt (FSV Stadeln), Mauritz Zink (SpVgg Mögeldorf 2000)SV UnterreichenbachTrainer:
Michael ScherbelZugänge: Justin Kapp (FV Fortuna Neuses), Sebastian Kräftner (SC Großschwarzenlohe), Nico Wessner (SC Großschwarzenlohe), Max Heckel (TV 21 Büchenbach), Leo Krusche (SpVgg Ansbach), Sebastian Schwarz (DJK Eibach), Noah Gevich (SF Hofstetten), Julian Ott (SpVgg Ansbach)Abgänge:
Johannes Malek (TSV 1913 Georgensgmünd), Joshua Kurz (ASV Neumarkt), Stipe Juric (FC Wendelstein 2017), Philipp Ludwig (TSG 08 Roth)TSC NeuendettelsauTrainer:
Dieter KreiselmeierZugänge:
Luis Weißmann (SG Petersaurach / Großhaslach), Luca Glanz (SpVgg Ansbach)
, Fabio Mehringer (SpVgg Ansbach)
, Michael Strempfl (SV Ornbau), Lionel Ramon Jardon (SC 04 Schwabach)Abgänge:
keineTSV Nürnberg-BuchTrainer: Patrick PollakZugänge: Timo Strohmer (SV Buckenhofen), Sebastian Schulik (DJK Ammerthal), Marco Wiedmann (DJK Ammerthal), Maximilian Dobra (ASV Neumarkt), Aasem Abu-Baji (SC 04 Schwabach), Daniel Roth (FSV Stadeln), Darko Lukic (1. SC Feucht), Jan-Luis Knisch (DJK Ammerthal), Tobias Geishöfer (FC Kalchreuth), Koray Dönek (Laufer SV), Paul Polster (Baiersdorfer SV), Linus Goldschmidt (SpVgg Mögeldorf 2000), Nicholas Richardson (SC Eltersdorf), Andre Tietze (TSV 1860 Weißenburg), Sven Kreiser (FC Wendelstein 2017)Abgänge:
Simon Kreisel (FSV Erlangen-Bruck), Jens Wartenfelser (ATSV Erlangen), Stefan Schwarzkopf (pausiert), Daniel Braun (SpVgg Erlangen), Christoph Ell (2. Mannschaft), Moritz Kowalski (ATSV Erlangen), Petru Nadrag (Post SV Nürnberg), Endemute Oduaran (Heimkehr USA), Nicholas Richardson (Heimkehr USA), Laurent Ibrahimovic (DJK-SC Oesdorf), Gabriel Jessen (SpVgg Jahn Forchheim), Max Schuller (SV Nord München-Lerchenau), Mohamed Mboup (SC 04 Schwabach), Sebastian Schulik (), Marco Wiedmann ()
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Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. (Die Liste zeigt alle Transfers vom 1. Mai bis zum 13. Juli.)
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