Alle Transfers der Landesliga Nordost: Die Zu- und Abgänge

– Foto: Daniel Schmid

Am Donnerstag, dem 16. Juli, startet die neue Saison in der Landesliga Nordost. Zum Start empfängt der umgebaute TSV Nürnberg-Buch den Aufsteiger Kalchreuth. Hier sehen Sie alle bereits bei FuPa eingetragenen Transfers der Landesliga Nordost. (Stand: 13. Juli, 17:00 Uhr).

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Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung. (Die Liste zeigt alle Transfers vom 1. Mai bis zum 13. Juli.)

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