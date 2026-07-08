Alle Transfers der Kreisoberliga Main-Taunus im Überblick Viele ambitionierte Teams versprechen Spannung +++ Ein Aufsteiger wird bereits als Favorit gehandelt +++ Alle Transfers, Ziele und Favoriten der Teams im Überblick von Johanna Rath · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Bremthal und der BSC Schwalbach stehen sich auch in der kommenden Saison der Kreisoberliga Main-Taunus gegenüber. – Foto: Shams Amini (Archiv)

Main-Taunus. Die Vorzeichen für die neue Saison versprechen Hochspannung. Mit den Aufsteigern SG Hoechst und SG Kelkheim stoßen zwei ambitionierte Teams neu zur Liga, wobei insbesondere Hoechst als Meisterkandidat gehandelt wird, während etablierte Kräfte wie die SG Oberliederbach, Türk Hattersheim, der SV 07 Kriftel oder der FC Marxheim ebenfalls den Blick nach oben richten. Auch auf dem Transfermarkt war in der Kreisoberliga Main-Taunus einiges los.