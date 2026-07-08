Alle Transfers der Kreisoberliga Main-Taunus im Überblick

Main-Taunus. Die Vorzeichen für die neue Saison versprechen Hochspannung. Mit den Aufsteigern SG Hoechst und SG Kelkheim stoßen zwei ambitionierte Teams neu zur Liga, wobei insbesondere Hoechst als Meisterkandidat gehandelt wird, während etablierte Kräfte wie die SG Oberliederbach, Türk Hattersheim, der SV 07 Kriftel oder der FC Marxheim ebenfalls den Blick nach oben richten. Auch auf dem Transfermarkt war in der Kreisoberliga Main-Taunus einiges los.
Wer kommt, wer geht, welche Ziele sich die Vereine gesetzt haben und wen die Verantwortlichen als Meisterfavoriten sehen: Die große Transferübersicht zur Kreisoberliga Main-Taunus gibt es beim Wiesbadener Kurier.