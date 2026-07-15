Alle Transfers der BZL Süd: Erste Neuzugänge beim SVN

Nach der Saison ist vor der Saison. Die Mannschaften verstärken sich auf dem Transfermarkt. Die bisher bekannten Transfers der Mannschaften im Überblick:
Ein paar echte Knaller-Transfers gibt es bereits zu melden. Besonders viele Personalwechsel gibt es beim 1. FC Penzberg, die insbesondere mit Regionalliga-Aufsteiger Maximilian Berwein aus Landsberg eine Transferbombe platzen ließ. Doch auch der TSV Gilching kennt sich mit Furore aus. Den TSV holte Ex-Regionalliga-Kicker Hendrik Hofgärtner. (Stand: 15. Juli 2026)
Trainer: Stefan Schwinghammer
Zugänge: Fabian Rotter (FC Mittenwal), Felix Maurus (FC Mittenwal), Mohamed Karim (BCF Wolfratshausen), Gabriel Taffertshofer (Garmisch-Partenkirchen)
Abgänge: David Salcher (SG ASV Antdorf), Jonas Schrimpf (TSV Murnau), Nicolai Bierling (TSV Murnau), Patrik Cerovečki (TSV Murnau), Moritz Schwarz (FC Penzberg), Christoph Schmidt (Grünwald)
Trainer: unbekannt
Zugänge: Kaya Yasar (Sportbund München Ost), Cesur Yasar (Sportbund München Ost)
Abgänge: Veljko Vulic (SK Srbija), Stanislav Stankic (unbekannt), Melih Köse (SV Türkspor Allach), Yassin Ayed (SV Aubing), Juri Falch (SV Dornach), Hayati Yilmaz (SV Dornach), Dylan Tougan (SV Dornach), Baldwin Wilson (Türkspor Garching), Jakub Stolarski (FC Schwabing), Nasim Khemissi (FC Wacker München), Edward Johnson (Schwabing), Brian Huang (SV Planegg), Dino Hodzic (Feldmoching), Oleksandr Kolomiiets (Forstenried)
Trainer: Paolo Maiolo
Zugänge: Koray Can (FC Stätzling), Markus Willibald (TSV Arnbach), Teeo Pejazic (FC Aschheim), Thomas Mitsakos (SV Lohhof), Gianmauro Masella (Gilching-Argelsried), Emilio D'Avanzo (Dachau 1865), Doader Mala (SC Fürstenfeldbruck), Namory Sylla (SV Laim)
Abgänge: Fabian Willibald (TSV Jetzendorf), Dominik Widemann (TSV Moorenweis), Kilian Lachmayr (TSV Moorenweis), Moritz Leibelt (FSV Pfaffenhofen), Nabil Tcha-Zodi (Aindling), Andreas Volk (USA), Christoph Sdzuy (SV Aubing), Yenal Strauß (FC Königsbrunn), Marco Dzwonik (TSV Landsberg II), Bryan Stubhan (Türkspor Garching)
Trainer: Michael Westermair
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Florian Hahn
Zugänge: Korab Rusiti (München 54), Murad Aliyev (Feldmoching), Vincenzo Petrucci (Deisenhofen), Clint Schmidt (Türk Garching)
Abgänge: Lorenz Weber (Grünwald), Ivan Petrovic (SV Planegg), Mattheo Fuhs (FSG Ehrang), Miran Ahmad (pausiert)
Trainer: Lukas Haustein
Zugänge: Metehan Altay (BCF Wolfratshausen)
Abgänge: Nikolas Hornacek (Bad Heilbrunn)
Trainer: Sebastian Baumert
Zugänge: Dominik Widemann (SC Oberweikertshofen), Kilian Lachmayr (SC Oberweikertshofen), Dominik Zimmermann (FC Aich), Kilian Knöferl (ASV Dachau)
Abgänge: keine
Trainer: Johannes Franz
Zugänge: Maximilian Berwein (TSV Landsberg), Vendin Sinani (SV Aubing), Moritz Schwarz (1. FC Garmisch-Partenkirchen), Tino Reich (TSV Landsberg), Maksym Kalinichenko (FC Penzberg), Johannes Franz (SV Raisting)
Abgänge: Tahir Dalgin (unbekannt), Maximilian Bauer (unbekannt), Alexander Jobst (FC Unterföhring), Emil Mergenhagen (unbekannt), Tobias Weng (unbekannt), Francois Ngwen (Fürstenfeldbruck), Ardian Geci (RW Bad Tölz), Tobias Weng (Ascholding)
Trainer: Christian Rodenwald
Zugänge: Hendrik Hofgärtner (FC Augsburg), Michael Loroff (Türkspor Augsburg), Marvin Vidal Chacón (FC Memmingen), Moritz Niedworok (Unterpfaffenhofen), Mats Ballier (ESV Rosenheim), Owen Osagie (SV Waldeck)
Abgänge: Sebastian Hollenzer (FC Bad Wörlshofen), Marco Brand (SV Aubing), Vinzenz Wolf (SV Planegg-Krailing), Gianmauro Masella (Oberweikertshofen), Eric Buckl (Pentenried), Andre Gasteiger (SV Planegg), Michael Freinecker (Alling)
Trainer: Florian Koecheler
Zugänge: keine
Abgänge: Adonis Morina (SV Aubing), Joel Arthur (ASV Dachau), Abbas Syed Hassan (ASV Dachau), Owen Osagie (Gilching-Argelsried), Tizian Rabl (Günding)
Trainer: Nico Formella
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Fabian Beigl
Zugänge: Nikolaos Rizzo (SV Waldperlach), Jonas Gall (Bad Heilbrunn), Donik Demolli (nach Pause), Pedro Sumbo (BCF Wolfratshausen), Paul Illinger (ESV München), Tobias Weileder (ESV München), Milan Valentic (Unterpfaffenhofen), Zoran Dimitrijevic (SV Waldperlach)
Abgänge: Janosch Barho (FC Ismaning), Camillo von Rombs (SV Akgüney Spor München), Dominic Joel Cavazos (SV Akgüney Spor München), Philip Sommer (unbekannt), Evaldy Tunga (unbekannt), Michael Wich (Karriereende), Kaan Ugras (Fürstenried)
Trainer: Alexander Kaltner
Zugänge: Ingo Evertz (DJK Pasing), Julian Dolenga (Wacker München)
Abgänge: Noail Kado (FC Alte Haide), Philipp Skodic (FC ALte Haide), Elias Beckenbauer (FC Alte Haide)
Trainer: Walter Lang
Zugänge: Henri Werneburg (SV Münsing), Max Feirer (Höhenrain),
Abgänge: Sebastian Ammer (Eberfing), Franz Maurer (Eibsee), Nikolas Hornacek (Geretsried II), Jonas Gall (SV Pullach)
Trainer: Andreas Budell
Zugänge: Yunis Abou-El-Ela (Rückkehr nach Studium)
Abgänge: keine
Trainer: Unbekannt
Zugänge: Elias Oulachguer (TSV Landsberg U19), Elias Ahl (TSV Landsberg U19), Johannes Mayr (TSV Landsberg U19)
Abgänge: Johannes Franz (1. FC Penzberg), Andreas Heichele (SG Wielenbach/TSV Pähl), Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren), Maximilian Neufing (SpVgg Kaufbeuren), Joshua Mecklenburg (Tutzing)
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
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