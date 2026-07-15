 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Alle Transfers der BZL Süd: Erste Neuzugänge beim SVN

Die Zu- und Abgänge zur Sommerpause

von Marcel Huse · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der SVN steht noch ohne Neuzugang da.
Der SVN steht noch ohne Neuzugang da. – Foto: Sven Leifer

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BZL Oberbayern Süd 25/26
BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München

Nach der Saison ist vor der Saison. Die Mannschaften verstärken sich auf dem Transfermarkt. Die bisher bekannten Transfers der Mannschaften im Überblick:

Ein paar echte Knaller-Transfers gibt es bereits zu melden. Besonders viele Personalwechsel gibt es beim 1. FC Penzberg, die insbesondere mit Regionalliga-Aufsteiger Maximilian Berwein aus Landsberg eine Transferbombe platzen ließ. Doch auch der TSV Gilching kennt sich mit Furore aus. Den TSV holte Ex-Regionalliga-Kicker Hendrik Hofgärtner. (Stand: 15. Juli 2026)

1. FC Garmisch-Partenkirchen

Trainer: Stefan Schwinghammer

Zugänge: Fabian Rotter (FC Mittenwal), Felix Maurus (FC Mittenwal), Mohamed Karim (BCF Wolfratshausen), Gabriel Taffertshofer (Garmisch-Partenkirchen)

Abgänge: David Salcher (SG ASV Antdorf), Jonas Schrimpf (TSV Murnau), Nicolai Bierling (TSV Murnau), Patrik Cerovečki (TSV Murnau), Moritz Schwarz (FC Penzberg), Christoph Schmidt (Grünwald)

SVN München

Trainer: unbekannt

Zugänge: Kaya Yasar (Sportbund München Ost), Cesur Yasar (Sportbund München Ost)

Abgänge: Veljko Vulic (SK Srbija), Stanislav Stankic (unbekannt), Melih Köse (SV Türkspor Allach), Yassin Ayed (SV Aubing), Juri Falch (SV Dornach), Hayati Yilmaz (SV Dornach), Dylan Tougan (SV Dornach), Baldwin Wilson (Türkspor Garching), Jakub Stolarski (FC Schwabing), Nasim Khemissi (FC Wacker München), Edward Johnson (Schwabing), Brian Huang (SV Planegg), Dino Hodzic (Feldmoching), Oleksandr Kolomiiets (Forstenried)

SC Oberweikertshofen

Trainer: Paolo Maiolo

Zugänge: Koray Can (FC Stätzling), Markus Willibald (TSV Arnbach), Teeo Pejazic (FC Aschheim), Thomas Mitsakos (SV Lohhof), Gianmauro Masella (Gilching-Argelsried), Emilio D'Avanzo (Dachau 1865), Doader Mala (SC Fürstenfeldbruck), Namory Sylla (SV Laim)

Abgänge: Fabian Willibald (TSV Jetzendorf), Dominik Widemann (TSV Moorenweis), Kilian Lachmayr (TSV Moorenweis), Moritz Leibelt (FSV Pfaffenhofen), Nabil Tcha-Zodi (Aindling), Andreas Volk (USA), Christoph Sdzuy (SV Aubing), Yenal Strauß (FC Königsbrunn), Marco Dzwonik (TSV Landsberg II), Bryan Stubhan (Türkspor Garching)

FC Kosova

Trainer: Michael Westermair

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV München West

Trainer: Florian Hahn

Zugänge: Korab Rusiti (München 54), Murad Aliyev (Feldmoching), Vincenzo Petrucci (Deisenhofen), Clint Schmidt (Türk Garching)

Abgänge: Lorenz Weber (Grünwald), Ivan Petrovic (SV Planegg), Mattheo Fuhs (FSG Ehrang), Miran Ahmad (pausiert)

TuS Geretsried II

Trainer: Lukas Haustein

Zugänge: Metehan Altay (BCF Wolfratshausen)

Abgänge: Nikolas Hornacek (Bad Heilbrunn)

TSV Moorenweis

Trainer: Sebastian Baumert

Zugänge: Dominik Widemann (SC Oberweikertshofen), Kilian Lachmayr (SC Oberweikertshofen), Dominik Zimmermann (FC Aich), Kilian Knöferl (ASV Dachau)

Abgänge: keine

1. FC Penzberg

Trainer: Johannes Franz

Zugänge: Maximilian Berwein (TSV Landsberg), Vendin Sinani (SV Aubing), Moritz Schwarz (1. FC Garmisch-Partenkirchen), Tino Reich (TSV Landsberg), Maksym Kalinichenko (FC Penzberg), Johannes Franz (SV Raisting)

Abgänge: Tahir Dalgin (unbekannt), Maximilian Bauer (unbekannt), Alexander Jobst (FC Unterföhring), Emil Mergenhagen (unbekannt), Tobias Weng (unbekannt), Francois Ngwen (Fürstenfeldbruck), Ardian Geci (RW Bad Tölz), Tobias Weng (Ascholding)

TSV Gilching-Argelsried

Trainer: Christian Rodenwald

Zugänge: Hendrik Hofgärtner (FC Augsburg), Michael Loroff (Türkspor Augsburg), Marvin Vidal Chacón (FC Memmingen), Moritz Niedworok (Unterpfaffenhofen), Mats Ballier (ESV Rosenheim), Owen Osagie (SV Waldeck)

Abgänge: Sebastian Hollenzer (FC Bad Wörlshofen), Marco Brand (SV Aubing), Vinzenz Wolf (SV Planegg-Krailing), Gianmauro Masella (Oberweikertshofen), Eric Buckl (Pentenried), Andre Gasteiger (SV Planegg), Michael Freinecker (Alling)

SV Waldeck Obermenzing

Trainer: Florian Koecheler

Zugänge: keine

Abgänge: Adonis Morina (SV Aubing), Joel Arthur (ASV Dachau), Abbas Syed Hassan (ASV Dachau), Owen Osagie (Gilching-Argelsried), Tizian Rabl (Günding)

SV Untermenzing

Trainer: Nico Formella

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV Pullach

Trainer: Fabian Beigl

Zugänge: Nikolaos Rizzo (SV Waldperlach), Jonas Gall (Bad Heilbrunn), Donik Demolli (nach Pause), Pedro Sumbo (BCF Wolfratshausen), Paul Illinger (ESV München), Tobias Weileder (ESV München), Milan Valentic (Unterpfaffenhofen), Zoran Dimitrijevic (SV Waldperlach)

Abgänge: Janosch Barho (FC Ismaning), Camillo von Rombs (SV Akgüney Spor München), Dominic Joel Cavazos (SV Akgüney Spor München), Philip Sommer (unbekannt), Evaldy Tunga (unbekannt), Michael Wich (Karriereende), Kaan Ugras (Fürstenried)

MTV 1879 München

Trainer: Alexander Kaltner

Zugänge: Ingo Evertz (DJK Pasing), Julian Dolenga (Wacker München)

Abgänge: Noail Kado (FC Alte Haide), Philipp Skodic (FC ALte Haide), Elias Beckenbauer (FC Alte Haide)

SV Bad Heilbrunn

Trainer: Walter Lang

Zugänge: Henri Werneburg (SV Münsing), Max Feirer (Höhenrain),

Abgänge: Sebastian Ammer (Eberfing), Franz Maurer (Eibsee), Nikolas Hornacek (Geretsried II), Jonas Gall (SV Pullach)

FC Deisenhofen II

Trainer: Andreas Budell

Zugänge: Yunis Abou-El-Ela (Rückkehr nach Studium)

Abgänge: keine

SV Raisting

Trainer: Unbekannt

Zugänge: Elias Oulachguer (TSV Landsberg U19), Elias Ahl (TSV Landsberg U19), Johannes Mayr (TSV Landsberg U19)

Abgänge: Johannes Franz (1. FC Penzberg), Andreas Heichele (SG Wielenbach/TSV Pähl), Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren), Maximilian Neufing (SpVgg Kaufbeuren), Joshua Mecklenburg (Tutzing)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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