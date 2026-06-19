Alle Transfers der BZL Süd: Berwein und Co. – Penzberg greift an

Nach der Saison ist vor der Saison. Bald steht die endgültige Teilnehmerliste der Bezirksliga Süd fest. Doch schon jetzt gibt es viel Trubel im Transferfenster. Die bisher bekannten Transfers der Mannschaften im Überblick:
Ein paar echte Knaller-Transfers gibt es bereits zu melden. Besonders viele Personalwechsel gibt es beim 1. FC Penzberg, die insbesondere mit Bayernliga-Aufsteiger Maximilian Berwein aus Landsberg eine Transferbombe platzen ließ. Doch auch der TSV Gilching kennt sich mit Furore aus. Den TSV unterstützt in der kommenden Spielzeit Ex-Regionalliga-Kicker Hendrik Hofgärtner. (Stand: 19. Juni 2026)
Trainer: Stefan Schwinghammer
Zugänge: Fabian Rotter (FC Mittenwal), Felix Maurus (FC Mittenwal)
Abgänge: David Salcher (SG ASV Antdorf), Jonas Schrimpf (TSV Murnau), Nicolai Bierling (TSV Murnau), Patrik Cerovečki (TSV Murnau), Moritz Schwarz (FC Penzberg)
Trainer: Gökhan San
Zugänge: keine
Abgänge: Veljko Vulic (SK Srbija), Stanislav Stankic (unbekannt), Melih Köse (SV Türkspor Allach), Yassin Ayed (SV Aubing), Juri Falch (SV Dornach), Hayati Yilmaz (SV Dornach), Dylan Tougan (SV Dornach), Baldwin Wilson (Türkspor Garching)
Trainer: Paolo Maiolo
Zugänge: Koray Can (FC Stätzling), Markus Willibald (TSV Arnbach)
Abgänge: Fabian Willibald (TSV Jetzendorf), Dominik Widemann (TSV Moorenweis), Kilian Lachmayr (TSV Moorenweis), Moritz Leibelt (FSV Pfaffenhofen), Nabil Tcha-Zodi (Aindling), Andreas Volk (USA), Christoph Sdzuy (SV Aubing), Yenal Strauß (FC Königsbrunn), Marco Dzwonik (TSV Landsberg II), Bryan Stubhan (Türkspor Garching)
Trainer: Michael Westermair
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Florian Hahn
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Lukas Haustein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Sebastian Baumert
Zugänge: Dominik Widemann (SC Oberweikertshofen), Kilian Lachmayr (SC Oberweikertshofen), Dominik Zimmermann (FC Aich), Kilian Knöferl (ASV Dachau)
Abgänge: keine
Trainer: Johannes Franz
Zugänge: Maximilian Berwein (TSV Landsberg), Vendin Sinani (SV Aubing), Moritz Schwarz (1. FC Garmisch-Partenkirchen), Tino Reich (TSV Landsberg), Maksym Kalinichenko (FC Penzberg), Johannes Franz (SV Raisting)
Abgänge: Tahir Dalgin (unbekannt), Maximilian Bauer (unbekannt), Alexander Jobst (FC Unterföhring), Emil Mergenhagen (unbekannt), Tobias Weng (unbekannt)
Trainer: Christian Rodenwald
Zugänge: Hendrik Hofgärtner (FC Augsburg), Michael Loroff (Türkspor Augsburg)
Abgänge: Sebastian Hollenzer (FC Bad Wörlshofen), Marco Brand (SV Aubing), Vinzenz Wolf (SV Planegg-Krailing)
Trainer: Florian Koecheler
Zugänge: keine
Abgänge: Adonis Morina (SV Aubing)
Trainer: Nico Formella
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Fabian Beigl
Zugänge: Nikolaos Rizzo (SV Waldperlach)
Abgänge: Janosch Barho (FC Ismaning)
Trainer: Alexander Kaltner
Zugänge: keine
Abgänge: Noail Kado (FC Alte Haide), Philipp Skodic (FC ALte Haide), Elias Beckenbauer (FC Alte Haide)
Trainer: Walter Lang
Zugänge: Henri Werneburg (SV Münsing)
Abgänge: keine
Trainer: Andreas Budell
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Unbekannt
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Franz (1. FC Penzberg), Andreas Heichele (SG Wielenbach/TSV Pähl), Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren), Maximilian Neufing (SpVgg Kaufbeuren)
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!