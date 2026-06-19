Alle Transfers der BZL Süd: Berwein und Co. – Penzberg greift an

Maximilian Berwein kehrt zurück nach Penzberg. – Foto: Andreas Mayr

Nach der Saison ist vor der Saison. Bald steht die endgültige Teilnehmerliste der Bezirksliga Süd fest. Doch schon jetzt gibt es viel Trubel im Transferfenster. Die bisher bekannten Transfers der Mannschaften im Überblick:

Ein paar echte Knaller-Transfers gibt es bereits zu melden. Besonders viele Personalwechsel gibt es beim 1. FC Penzberg, die insbesondere mit Bayernliga-Aufsteiger Maximilian Berwein aus Landsberg eine Transferbombe platzen ließ. Doch auch der TSV Gilching kennt sich mit Furore aus. Den TSV unterstützt in der kommenden Spielzeit Ex-Regionalliga-Kicker Hendrik Hofgärtner. (Stand: 19. Juni 2026) 1. FC Garmisch-Partenkirchen Trainer: Stefan Schwinghammer

Zugänge: Fabian Rotter (FC Mittenwal), Felix Maurus (FC Mittenwal) Abgänge: David Salcher (SG ASV Antdorf), Jonas Schrimpf (TSV Murnau), Nicolai Bierling (TSV Murnau), Patrik Cerovečki (TSV Murnau), Moritz Schwarz (FC Penzberg)

SVN München Trainer: Gökhan San Zugänge: keine Abgänge: Veljko Vulic (SK Srbija), Stanislav Stankic (unbekannt), Melih Köse (SV Türkspor Allach), Yassin Ayed (SV Aubing), Juri Falch (SV Dornach), Hayati Yilmaz (SV Dornach), Dylan Tougan (SV Dornach), Baldwin Wilson (Türkspor Garching) SC Oberweikertshofen Trainer: Paolo Maiolo Zugänge: Koray Can (FC Stätzling), Markus Willibald (TSV Arnbach) Abgänge: Fabian Willibald (TSV Jetzendorf), Dominik Widemann (TSV Moorenweis), Kilian Lachmayr (TSV Moorenweis), Moritz Leibelt (FSV Pfaffenhofen), Nabil Tcha-Zodi (Aindling), Andreas Volk (USA), Christoph Sdzuy (SV Aubing), Yenal Strauß (FC Königsbrunn), Marco Dzwonik (TSV Landsberg II), Bryan Stubhan (Türkspor Garching) FC Kosova Trainer: Michael Westermair Zugänge: keine Abgänge: keine SV München West Trainer: Florian Hahn Zugänge: keine Abgänge: keine TuS Geretsried II Trainer: Lukas Haustein Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Moorenweis Trainer: Sebastian Baumert Zugänge: Dominik Widemann (SC Oberweikertshofen), Kilian Lachmayr (SC Oberweikertshofen), Dominik Zimmermann (FC Aich), Kilian Knöferl (ASV Dachau) Abgänge: keine 1. FC Penzberg Trainer: Johannes Franz Zugänge: Maximilian Berwein (TSV Landsberg), Vendin Sinani (SV Aubing), Moritz Schwarz (1. FC Garmisch-Partenkirchen), Tino Reich (TSV Landsberg), Maksym Kalinichenko (FC Penzberg), Johannes Franz (SV Raisting) Abgänge: Tahir Dalgin (unbekannt), Maximilian Bauer (unbekannt), Alexander Jobst (FC Unterföhring), Emil Mergenhagen (unbekannt), Tobias Weng (unbekannt) TSV Gilching-Argelsried Trainer: Christian Rodenwald Zugänge: Hendrik Hofgärtner (FC Augsburg), Michael Loroff (Türkspor Augsburg) Abgänge: Sebastian Hollenzer (FC Bad Wörlshofen), Marco Brand (SV Aubing), Vinzenz Wolf (SV Planegg-Krailing) SV Waldeck Obermenzing Trainer: Florian Koecheler Zugänge: keine Abgänge: Adonis Morina (SV Aubing) SV Untermenzing Trainer: Nico Formella

Zugänge: keine Abgänge: keine SV Pullach Trainer: Fabian Beigl Zugänge: Nikolaos Rizzo (SV Waldperlach) Abgänge: Janosch Barho (FC Ismaning) MTV 1879 München Trainer: Alexander Kaltner Zugänge: keine Abgänge: Noail Kado (FC Alte Haide), Philipp Skodic (FC ALte Haide), Elias Beckenbauer (FC Alte Haide) SV Bad Heilbrunn Trainer: Walter Lang Zugänge: Henri Werneburg (SV Münsing) Abgänge: keine FC Deisenhofen II Trainer: Andreas Budell Zugänge: keine Abgänge: keine SV Raisting Trainer: Unbekannt Zugänge: keine Abgänge: Johannes Franz (1. FC Penzberg), Andreas Heichele (SG Wielenbach/TSV Pähl), Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren), Maximilian Neufing (SpVgg Kaufbeuren)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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