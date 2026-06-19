 2026-06-19T07:31:48.632Z

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Alle Transfers der BZL Süd: Berwein und Co. – Penzberg greift an

Die Zu- und Abgänge zur Sommerpause

von Marcel Huse · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Maximilian Berwein kehrt zurück nach Penzberg.
Maximilian Berwein kehrt zurück nach Penzberg. – Foto: Andreas Mayr

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BZL Oberbayern Süd 25/26
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Nach der Saison ist vor der Saison. Bald steht die endgültige Teilnehmerliste der Bezirksliga Süd fest. Doch schon jetzt gibt es viel Trubel im Transferfenster. Die bisher bekannten Transfers der Mannschaften im Überblick:

Ein paar echte Knaller-Transfers gibt es bereits zu melden. Besonders viele Personalwechsel gibt es beim 1. FC Penzberg, die insbesondere mit Bayernliga-Aufsteiger Maximilian Berwein aus Landsberg eine Transferbombe platzen ließ. Doch auch der TSV Gilching kennt sich mit Furore aus. Den TSV unterstützt in der kommenden Spielzeit Ex-Regionalliga-Kicker Hendrik Hofgärtner. (Stand: 19. Juni 2026)

1. FC Garmisch-Partenkirchen

Trainer: Stefan Schwinghammer

Zugänge: Fabian Rotter (FC Mittenwal), Felix Maurus (FC Mittenwal)

Abgänge: David Salcher (SG ASV Antdorf), Jonas Schrimpf (TSV Murnau), Nicolai Bierling (TSV Murnau), Patrik Cerovečki (TSV Murnau), Moritz Schwarz (FC Penzberg)

SVN München

Trainer: Gökhan San

Zugänge: keine

Abgänge: Veljko Vulic (SK Srbija), Stanislav Stankic (unbekannt), Melih Köse (SV Türkspor Allach), Yassin Ayed (SV Aubing), Juri Falch (SV Dornach), Hayati Yilmaz (SV Dornach), Dylan Tougan (SV Dornach), Baldwin Wilson (Türkspor Garching)

SC Oberweikertshofen

Trainer: Paolo Maiolo

Zugänge: Koray Can (FC Stätzling), Markus Willibald (TSV Arnbach)

Abgänge: Fabian Willibald (TSV Jetzendorf), Dominik Widemann (TSV Moorenweis), Kilian Lachmayr (TSV Moorenweis), Moritz Leibelt (FSV Pfaffenhofen), Nabil Tcha-Zodi (Aindling), Andreas Volk (USA), Christoph Sdzuy (SV Aubing), Yenal Strauß (FC Königsbrunn), Marco Dzwonik (TSV Landsberg II), Bryan Stubhan (Türkspor Garching)

FC Kosova

Trainer: Michael Westermair

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV München West

Trainer: Florian Hahn

Zugänge: keine

Abgänge: keine

TuS Geretsried II

Trainer: Lukas Haustein

Zugänge: keine

Abgänge: keine

TSV Moorenweis

Trainer: Sebastian Baumert

Zugänge: Dominik Widemann (SC Oberweikertshofen), Kilian Lachmayr (SC Oberweikertshofen), Dominik Zimmermann (FC Aich), Kilian Knöferl (ASV Dachau)

Abgänge: keine

1. FC Penzberg

Trainer: Johannes Franz

Zugänge: Maximilian Berwein (TSV Landsberg), Vendin Sinani (SV Aubing), Moritz Schwarz (1. FC Garmisch-Partenkirchen), Tino Reich (TSV Landsberg), Maksym Kalinichenko (FC Penzberg), Johannes Franz (SV Raisting)

Abgänge: Tahir Dalgin (unbekannt), Maximilian Bauer (unbekannt), Alexander Jobst (FC Unterföhring), Emil Mergenhagen (unbekannt), Tobias Weng (unbekannt)

TSV Gilching-Argelsried

Trainer: Christian Rodenwald

Zugänge: Hendrik Hofgärtner (FC Augsburg), Michael Loroff (Türkspor Augsburg)

Abgänge: Sebastian Hollenzer (FC Bad Wörlshofen), Marco Brand (SV Aubing), Vinzenz Wolf (SV Planegg-Krailing)

SV Waldeck Obermenzing

Trainer: Florian Koecheler

Zugänge: keine

Abgänge: Adonis Morina (SV Aubing)

SV Untermenzing

Trainer: Nico Formella

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV Pullach

Trainer: Fabian Beigl

Zugänge: Nikolaos Rizzo (SV Waldperlach)

Abgänge: Janosch Barho (FC Ismaning)

MTV 1879 München

Trainer: Alexander Kaltner

Zugänge: keine

Abgänge: Noail Kado (FC Alte Haide), Philipp Skodic (FC ALte Haide), Elias Beckenbauer (FC Alte Haide)

SV Bad Heilbrunn

Trainer: Walter Lang

Zugänge: Henri Werneburg (SV Münsing)

Abgänge: keine

FC Deisenhofen II

Trainer: Andreas Budell

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV Raisting

Trainer: Unbekannt

Zugänge: keine

Abgänge: Johannes Franz (1. FC Penzberg), Andreas Heichele (SG Wielenbach/TSV Pähl), Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren), Maximilian Neufing (SpVgg Kaufbeuren)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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