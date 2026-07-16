Alle Transfers der BZL Ost: Zahlreiche Neuzugänge beim TuS Holzkirchen

Die neue Saison steht vor der Tür, das Transferfenster läuft noch heiß. Zahlreiche Wechsel wurden schon bekannt gegeben. Die bisherigen Transfers im Überblick.
Neue Mischung der Nord- und Ost-Staffel - nun sind auch die entsprechenden Vereine in der richtigen Transferliste. Bei den Vereinen in der Liga bewegt sich weiter was. Neuzugänge werden heiß gehandelt (Stand: 16. Juli 2026)
Trainer: Orhan Akkurt
Zugänge: Felix Jahn (TSV 1860 Rosenheim), Moritz Heigl (SV Heimstetten), Noah Praczek (BCF Wolfratshausen), Benjamin Hautmann (SG Walhalla), Alex Lafolger (AFC St. Pauls), Drilon Shukaj (SV Miesbach)
Abgänge: Maximilian Kroha (SV Miesbach), Maximilian Riedmüller (Kirchheimer SC), Nikhil Balachander (Haidhausen), Gabriel Kozina (Lenggrieser SC)
Trainer: Slaven Jokic
Zugänge: Jubril Oseni (TSV Neuötting), Ivo Petrovic (VfL Waldkraiburg), Moritz Stanner (SG Kraiburg), Fred Tukeba (SV Aschau)
Abgänge: Julian Rabenseifner (Ende Leihe, TSV Buchbach), Thomas Weichselgartner (TSV Buchbach II), Lukas Brandl (TV Kraiburg), Kevin Kuffel (TSV 1860 Rosenheim), Oguzhan Kök (Aspis Taufkirchen), Alexandr Hannak (Jettenbach), Daniel Toma (Weidenbach), Moritz Löffl (SV Reichertsheim)
Trainer: Andreas Hartl
Zugänge: Philipp Strunk (SF Schwaig), Julian Kreuzpaintner (FC Ismaning), Pedro Flores (SpVgg Altenerding)
Abgänge: Yavuz Tenha (pausiert), Marvin Bräuniger (unbekannt)
Trainer: Daniel Winklmaier
Zugänge: Felix Häusser (TSV Traunwalchen), Bastian Gmaindl, Marius Gmaindl (beide eigene Jugend)
Abgänge: Dominik Toller (TuS Engelsberg)
Trainer: Patrick Zimpfer
Zugänge: Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (TS Rosenheim), Manuel Kerschbaum (TSV Wasserburg), Christian Stuffer (TuS Raubling), Leon Pfunt (TSV Wasserburg)
Abgänge: Chima Ihenacho (unbekannt), Silvio Havic (unbekannt)
Trainer: Thomas Deißenböck
Zugänge: Yannick Schober (SV Mehring), Felix Weber (TV Kraiburg), Luca Reiner (JFG FC Holzland), Lukas Hauser (SBC Traunstein), Matis Pey (SSV Eggenfelden)
Abgänge: Mathias Berghammer, Maximilian Wintersteiger (beide Karriereende), Fred Tukeba (SV Ampfing)
Trainer: Hans-Werner Grünwald
Zugänge: Maximilian Kroha (TuS Holzkirchen), Jakob Hinterseher (Wörnsmühl), Basti Ebeling (Sauerlach)
Abgänge: Sean Erten, Florian Stoib (beide Karriereende), Dominik Schumacher (SC Wall), Maroje Mitrovic (SV Gartenstadt Trudering), Drilon Shukaj (TuS Holzkirchen), Niklas Kottmair (SG SV RW Bad Tölz)
Trainer: Mike Probst
Zugänge: Julian Parisi (Paraguay), Veysel Kilic (Türkspor Rosenheim), Yannick Molitor (TSV Weyarn), Leo Pritzl (TSV 1860 Rosenheim U19), Felix Mark (SV DJK Heufeld)
Abgänge: Paul Mitterhuber (SV DJK Kolbermoor), Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SB Rosenheim), Michele Cosentino (VfB Forstinning), Johannes Wagener (TV Feldkirchen), Philipp Keller (pausiert), Maximilian Gürtler (pausiert), Gerhard Stannek (pausiert), Luca Piga (pausiert), Lars Hänisch (pausiert), Markus Stiglmeir (Höhenrain), Eryk Dziduch (BiH Rosenheim)
Trainer: Robert Berg
Zugänge: Onyedikachi Russell Ekeh (TSV Neuötting), Mike Opara (VfB Forstinning), Pascal Schön (SV Aschau)
Abgänge: Erich Kirchgessner (SSV Eggenfelden), Maksim Moor (SG Tüßling/Teising), Alexander Huber (TSV Neumarkt St. Veit), Ruslan Klimov (SSV Eggenfelden), Berat Uzun (VfL Waldkraiburg)
Trainer: Sascha Bergmann, Florian Heppert
Zugänge: Nick Gibson (Steinhöring), Sebastian Lang (pausiert), Luis Leger (Kirchheimer SC U19)
Abgänge: Yazar Taskin (VfB Forstinning), Florian Höger (pausiert), Niklas Eberhardt (pausiert)
Trainer: Hannes Jenewein
Zugänge: keine
Abgänge: Christian Stuffer (SB Rosenheim)
Trainer: Maximilian Hintermaier
Zugänge: Florian Schmuckermeier (VfB Hallbergmoos-Goldach), Samuel Ofori (FC Schwabing)
Abgänge: keine
Trainer: Josef Heilmeier
Zugänge: Marvin Thormann (TSV Buchbach), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Yannik Schmidt (TSV Wartenberg), Quirin Lerch (FC Markt Schwaben), Dimitrije Cvetkovic (TSV Milbertshofen), Michael Schrödl (FC SF Etting)
Abgänge: Florian Leininger (Karriereende)
Trainer: Manuel Neubauer
Zugänge: Moritz Löffl (TSV Ampfing)
Abgänge: keine
Trainer: unbekannt
Zugänge: Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing), Louis Peters (SV Schloßberg), Timo Tausendfreund (SV Höslwang)
Abgänge: Valton Avdullahi (SBC Traunstein)
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
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