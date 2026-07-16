Alle Transfers der BZL Ost: Zahlreiche Neuzugänge beim TuS Holzkirchen

Orhan Akkurt kann beim TuS Holzkirchen auf zahlreiche Neuzugänge bauen. – Foto: Oliver Rabuser

Die neue Saison steht vor der Tür, das Transferfenster läuft noch heiß. Zahlreiche Wechsel wurden schon bekannt gegeben. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Neue Mischung der Nord- und Ost-Staffel - nun sind auch die entsprechenden Vereine in der richtigen Transferliste. Bei den Vereinen in der Liga bewegt sich weiter was. Neuzugänge werden heiß gehandelt (Stand: 16. Juli 2026)

TSV Ampfing

Trainer: Slaven Jokic

Zugänge: Jubril Oseni (TSV Neuötting), Ivo Petrovic (VfL Waldkraiburg), Moritz Stanner (SG Kraiburg), Fred Tukeba (SV Aschau)

Abgänge: Julian Rabenseifner (Ende Leihe, TSV Buchbach), Thomas Weichselgartner (TSV Buchbach II), Lukas Brandl (TV Kraiburg), Kevin Kuffel (TSV 1860 Rosenheim), Oguzhan Kök (Aspis Taufkirchen), Alexandr Hannak (Jettenbach), Daniel Toma (Weidenbach), Moritz Löffl (SV Reichertsheim)

TSV Dorfen

Trainer: Andreas Hartl

Zugänge: Philipp Strunk (SF Schwaig), Julian Kreuzpaintner (FC Ismaning), Pedro Flores (SpVgg Altenerding)

Abgänge: Yavuz Tenha (pausiert), Marvin Bräuniger (unbekannt)

TSV Peterskirchen

Trainer: Daniel Winklmaier

Zugänge: Felix Häusser (TSV Traunwalchen), Bastian Gmaindl, Marius Gmaindl (beide eigene Jugend)

Abgänge: Dominik Toller (TuS Engelsberg)

SB Rosenheim

Trainer: Patrick Zimpfer

Zugänge: Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (TS Rosenheim), Manuel Kerschbaum (TSV Wasserburg), Christian Stuffer (TuS Raubling), Leon Pfunt (TSV Wasserburg)

Abgänge: Chima Ihenacho (unbekannt), Silvio Havic (unbekannt)

SV Aschau/Inn

Trainer: Thomas Deißenböck

Zugänge: Yannick Schober (SV Mehring), Felix Weber (TV Kraiburg), Luca Reiner (JFG FC Holzland), Lukas Hauser (SBC Traunstein), Matis Pey (SSV Eggenfelden)

Abgänge: Mathias Berghammer, Maximilian Wintersteiger (beide Karriereende), Fred Tukeba (SV Ampfing)

SV Miesbach

Trainer: Hans-Werner Grünwald

Zugänge: Maximilian Kroha (TuS Holzkirchen), Jakob Hinterseher (Wörnsmühl), Basti Ebeling (Sauerlach)

Abgänge: Sean Erten, Florian Stoib (beide Karriereende), Dominik Schumacher (SC Wall), Maroje Mitrovic (SV Gartenstadt Trudering), Drilon Shukaj (TuS Holzkirchen), Niklas Kottmair (SG SV RW Bad Tölz)

SV Bruckmühl

Trainer: Mike Probst

Zugänge: Julian Parisi (Paraguay), Veysel Kilic (Türkspor Rosenheim), Yannick Molitor (TSV Weyarn), Leo Pritzl (TSV 1860 Rosenheim U19), Felix Mark (SV DJK Heufeld)

Abgänge: Paul Mitterhuber (SV DJK Kolbermoor), Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SB Rosenheim), Michele Cosentino (VfB Forstinning), Johannes Wagener (TV Feldkirchen), Philipp Keller (pausiert), Maximilian Gürtler (pausiert), Gerhard Stannek (pausiert), Luca Piga (pausiert), Lars Hänisch (pausiert), Markus Stiglmeir (Höhenrain), Eryk Dziduch (BiH Rosenheim)

FC Töging

Trainer: Robert Berg

Zugänge: Onyedikachi Russell Ekeh (TSV Neuötting), Mike Opara (VfB Forstinning), Pascal Schön (SV Aschau)

Abgänge: Erich Kirchgessner (SSV Eggenfelden), Maksim Moor (SG Tüßling/Teising), Alexander Huber (TSV Neumarkt St. Veit), Ruslan Klimov (SSV Eggenfelden), Berat Uzun (VfL Waldkraiburg)

TSV Zorneding

Trainer: Sascha Bergmann, Florian Heppert

Zugänge: Nick Gibson (Steinhöring), Sebastian Lang (pausiert), Luis Leger (Kirchheimer SC U19)

Abgänge: Yazar Taskin (VfB Forstinning), Florian Höger (pausiert), Niklas Eberhardt (pausiert)

TuS Raubling

Trainer: Hannes Jenewein

Zugänge: keine

Abgänge: Christian Stuffer (SB Rosenheim)

FC Langengeisling

Trainer: Maximilian Hintermaier

Zugänge: Florian Schmuckermeier (VfB Hallbergmoos-Goldach), Samuel Ofori (FC Schwabing) Abgänge: keine

SV Walpertskirchen

Trainer: Josef Heilmeier

Zugänge: Marvin Thormann (TSV Buchbach), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Yannik Schmidt (TSV Wartenberg), Quirin Lerch (FC Markt Schwaben), Dimitrije Cvetkovic (TSV Milbertshofen), Michael Schrödl (FC SF Etting) Abgänge: Florian Leininger (Karriereende)

SV Reichertsheim

Trainer: Manuel Neubauer

Zugänge: Moritz Löffl (TSV Ampfing)

Abgänge: keine

TuS Prien

Trainer: unbekannt

Zugänge: Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing), Louis Peters (SV Schloßberg), Timo Tausendfreund (SV Höslwang)

Abgänge: Valton Avdullahi (SBC Traunstein)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?



Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!