Alle Transfers der BZL Ost: Erste Neuzugänge für den FC Aschheim

Das Team des FC Aschheim befindet sich im Umbruch. Jetzt gibt es die ersten Neuzugänge. – Foto: Jenni Maul

Die Saison ist vorbei, nun läuft wieder das Transferfenster heiß. Zahlreiche Wechsel wurden schon bekannt gegeben. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Kurz nach dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost wurden die Sparmaßnahmen beim FC Aschheim bekannt. Neben den Contentos gehen etliche weitere Spieler – jetzt gibt es die ersten Neuzugänge beim FCA. Doch auch bei den anderen Vereinen in der Liga bewegt sich was. (Stand: 06. Juli 2026)

TuS Holzkirchen

Trainer: Orhan Akkurt

Zugänge: Felix Jahn (TSV 1860 Rosenheim), Moritz Heigl (SV Heimstetten), Noah Praczek (BCF Wolfratshausen), Benjamin Hautmann (SG Walhalla), Alex Lafolger (AFC St. Pauls), Drilon Shukaj

Abgänge: Maximilian Kroha (SV Miesbach), Maximilian Riedmüller (Kirchheimer SC), Nikhil Balachander (Haidhausen), Gabriel Kozina (Lenggrieser SC)

TSV Ampfing

Trainer: Slaven Jokic

Zugänge: Jubril Oseni (Neuötting), Ivo Petrovic (Waldkraiburg), Moritz Stanner (SG Kraiburg)

Abgänge: Julian Rabenseifner (Ende Leihe, TSV Buchbach), Thomas Weichselgartner (TSV Buchbach II), Lukas Brandl (TV Kraiburg), Kevin Kuffel (TSV 1860 Rosenheim), Oguzhan Kök (Aspis Taufkirchen), Alexandr Hannak (Jettenbach), Daniel Toma (Weidenbach)

TSV Dorfen

Trainer: Andreas Hartl

Zugänge: Philipp Strunk (SF Schwaig), Julian Kreuzpaintner (FC Ismaning)

Abgänge: Yavuz Tenha (pausiert), Marvin Bräuniger (unbekannt)

TSV Peterskirchen

Trainer: Daniel Winklmaier

Zugänge: Felix Häuser (Traunwalchen)

Abgänge: Dominik Toller (Engelsberg)

SB Rosenheim

Trainer: Patrick Zimpfer

Zugänge: Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (TS Rosenheim), Manuel Kerschbaum (TSV Wasserburg), Christian Stuffer (TuS Raubling), Leon Pfunt (TSV Wasserburg)

Abgänge: Chima Ihenacho (unbekannt), Silvio Havic (unbekannt)

SV Aschau/Inn

Trainer: Thomas Deißenböck

Zugänge: Yannick Schober (SV Mehring), Felix Weber (TV Kraiburg), Luca Reiner (Holzland), Lukas Hauser (SBC Traunstein), Matis Pey (Eggenfelden)

Abgänge: Mathias Berghammer (Karriereende), Maximilian Wintersteiger (Karriereende)

SV Miesbach

Trainer: Hans-Werner Grünwald

Zugänge: Maximilian Kroha (TuS Holzkirchen), Jakob Hinterseher (Wörnsmühl), Basti Ebeling (Sauerlach)

Abgänge: Sean Erten, Florian Stoib (beide Karriereende), Dominik Schumacher (SC Wall), Maroje Mitrovic (Gartenstadt Trudering), Drilon Shukaj (Holzkirchen)

SV Bruckmühl

Trainer: Mike Probst

Zugänge: Julian Parisi (Paraguay), Veysel Kilic (Türkspor Rosenheim), Yannick Molitor (TSV Weyarn), Leo Pritzl (TSV 1860 Rosenheim U19), Felix Mark (SV DJK Heufeld)

Abgänge: Paul Mitterhuber (SV DJK Kolbermoor), Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SB Rosenheim), Michele Coesentino (VfB Forstinning), Johannes Wagener (TV Feldkirchen), Philipp Keller (pausiert), Maximilian Gürtler (pausiert), Gerhard Stannek (pausiert), Luca Piga (pausiert), Lars Hänisch (pausiert), Markus Stiglmeir (Höhenrain), Eryk Dziduch (BiH Rosenheim)

FC Töging

Trainer: Robert Berg

Zugänge: Onyedikachi Russell Ekeh (TSV Neuötting), Mike Opara (VfB Forstinning), Pascal Schön (SV Aschau)

Abgänge: Erich Kirchgessner (SSV Eggenfelden), Maksim Moor (SG Tüßling/Teising), Alexander Huber (TSV Neumarkt St. Veit), Ruslan Klimov (SSV Eggenfelden)

TSV Zorneding

Trainer: Sascha Bergmann, Florian Heppert

Zugänge: Nick Gibson (Steinhöring), Sebastian Lang (pausiert), Luis Leger (Kirchheimer SC U19)

Abgänge: Yazar Taskin (VfB Forstinning), Florian Höger (pausiert), Niklas Eberhardt (pausiert)

SV Waldperlach

Trainer: Tobias Wittmann

Zugänge: Sayfulla Khutsurov (FC Aschheim), Marko Todorovic (SV Dornach), Alexander Mrowczynski (SV Dornach), Alessandro Contento (Aschheim), Amanuel Wodere (Nord Lerchenau), Hicham Bouraima (Kirchheimer SC), Jamshid Mohammadi (Kirchheimer SC), Velson Nishori (Kirchheimer SC), Jakob Krütten (SV Dornach), Joel Fertich (Milbertshofen)

Abgänge: Hugo Kaiser (SV Dornach), Francesco Pardi (pausiert), Franclen Kalenga-Mutombo (Sportartenwechsel), Nikolaos Rizzo (SV Pullach), Marko Filipovic (FC Wacker München), Luciano Dimitrijevic (Aying), Antonijo Prgomet (Moosinning), Fabian Wittmann (Ottobrunn), Zoran Dimitrijevic (Pullach), Felix Hees (Brunnthal)

TuS Raubling

Trainer: Hannes Jenewein

Zugänge: keine

Abgänge: Christian Stuffer (SB Rosenheim)

SV Dornach

Trainer: Robert Rakaric

Zugänge: Hugo Kaiser (SV Waldperlach), Luca Geiling (SV Akgüney Spor München), Christian Häusler (FC Moosinning), David Blagojevic (SC Baldham), Domenico De Marco (SV Akgüney Spor München), Juri Falch (SVN München), Hayati Yilmaz (SVN München), Dylan Tougan (SVN München), Kian Loy (FC Ismaning U19), Myroslav Mitin (FC Ismaning)

Abgänge: Leon Cuni (TSV Grünwald), Simon Hamdard (TSV Grünwald), Markus Buck (Karriereende), Simon Kampmann (Studium), Dominik Beutler (pausiert), Marko Todorovic (SV Waldperlach), Alexander Mrowczynski (SV Waldperlach), Melih Oktay (SV Akgüney Spor München), Leon Rexhaj (FC Ismaning), Noel Pfeiffer (Karriereende), Can Bozoglu (Moosinning), Jakob Krütten (Waldperlach)

SV Reichertsheim

Trainer: Manuel Neubauer

Zugänge: keine

Abgänge: keine

TuS Prien

Trainer: unbekannt

Zugänge: Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing), Louis Peters (SV Schloßberg)

Abgänge: keine

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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