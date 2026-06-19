Alle Transfers der BZL Ost: Aderlass bei Aschheim geht weiter

Die Saison ist vorbei, nun läuft wieder das Transferfenster heiß. Zahlreiche Wechsel wurden schon bekannt gegeben. Die bisherigen Transfers im Überblick.
Kurz nach dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost wurden die Sparmaßnahmen beim FC Aschheim bekannt. Neben den Contentos gehen etliche weitere Spieler. Doch auch bei den anderen Vereinen in der Liga bewegt sich was. (Stand: 19. Juni 2026)
Trainer: unbekannt
Zugänge: keine
Abgänge: Suheyp Trabelsi, Alexander Gschwend (beide SpVgg Altenerding), Diego Contento (unbekannt), Domenico Contento (unbekannt), Alessandro Contento (unbekannt), Mehmet Ekici (unbekannt), Mirza Idrizovic (unbekannt), Burhan Mustafov (unbekannt), Jose Vicente Monzonis Montilla (unbekannt), Didier Nguelefack (unbekannt), Pascal Jakob (FC Alte Haide), Hannes Wimmer (Kirchheimer SC), Teeo Pejazic (unbekannt), Sinisa Antonic (FC Croatia München), Sayfulla Khutsurov (SV Waldperlach), Antonio Saponaro (VfB Forstinning), Blendart Bajraktari (VfB Forstinning)
Trainer: Orhan Akkurt
Trainer: Orhan Akkurt
Zugänge: Felix Jahn (TSV 1860 Rosenheim)
Abgänge: Maximilian Kroha (SV Miesbach)
Trainer: Slaven Jokic
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Rabenseifner (Ende Leihe, TSV Buchbach), Thomas Weichselgartner (TSV Buchbach II), Lukas Brandl (TV Kraiburg), Kevin Kuffel (TSV 1860 Rosenheim), Oguzhan Kök (Aspis Taufkirchen), Alexandr Hannak (Jettenbach)
Trainer: Andreas Hartl
Zugänge: Philipp Strunk (SF Schwaig), Julian Kreuzpaintner (FC Ismaning)
Abgänge: Yavuz Tenha (pausiert), Marvin Bräuniger (unbekannt)
Trainer: Daniel Winklmaier
Zugänge: Felix Häuser (Traunwalchen)
Abgänge: Dominik Toller (Engelsberg)
Trainer: Patrick Zimpfer
Zugänge: Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (TS Rosenheim), Manuel Kerschbaum (TSV Wasserburg), Christian Stuffer (TuS Raubling), Leon Pfunt (TSV Wasserburg)
Abgänge: Chima Ihenacho (unbekannt), Silvio Havic (unbekannt)
Trainer: Thomas Deißenböck
Zugänge: Yannick Schober (SV Mehring)
Abgänge: keine
Trainer: Hans-Werner Grünwald
Zugänge: Maximilian Kroha (TuS Holzkirchen)
Abgänge: Sean Erten, Florian Stoib (beide Karriereende), Dominik Schumacher (SC Wall)
Trainer: Mike Probst
Zugänge: Julian Parisi (Ausland), Veysel Kilic (Türkspor Rosenheim), Yannick Molitor (TSV Weyarn), Leo Pritzl (TSV 1860 Rosenheim U19)
Abgänge: Paul Mitterhuber (SV DJK Kolbermoor), Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SB Rosenheim), Michele Coesentino (VfB Forstinning), Johannes Wagener (TV Feldkirchen), Lukas Huber (Phönix München)
Trainer: Robert Berg
Zugänge: Onyedikachi Russell Ekeh (TSV Neuötting), Mike Opara (VfB Forstinning)
Abgänge: Erich Kirchgessner (SSV Eggenfelden), Maksim Moor (SG Tüßling/Teising), Alexander Huber (TSV Neumarkt St. Veit)
Trainer: Sascha Bergmann, Florian Heppert
Zugänge: keine
Abgänge: Yazar Taskin (VfB Forstinning)
Trainer: Tobias Wittmann
Zugänge: Sayfulla Khutsurov (FC Aschheim), Marko Todorovic (SV Dornach), Alexander Mrowczynski (SV Dornach),
Abgänge: Hugo Kaiser (SV Dornach), Francesco Pardi (pausiert), Franclen Kalenga-Mutombo (Sportartenwechsel), Nikolaos Rizzo (SV Pullach), Marko Filipovic (FC Wacker München), Luciano Dimitrijevic (Aying)
Trainer: Hannes Jenewein
Zugänge: keine
Abgänge: Christian Stuffer (SB Rosenheim)
Trainer: Robert Rakaric
Zugänge: Hugo Kaiser (SV Waldperlach), Luca Geiling (SV Akgüney Spor München), Christian Häusler (FC Moosinning), David Blagojevic (SC Baldham), Domenico De Marco (SV Akgüney Spor München), Juri Falch (SVN München), Hayati Yilmaz (SVN München), Dylan Tougan (SVN München), Kian Loy (FC Ismaning U19), Myroslav Mitin (FC Ismaning)
Abgänge: Leon Cuni (TSV Grünwald), Simon Hamdard (TSV Grünwald), Markus Buck (Karriereende), Simon Kampmann (Studium), Dominik Beutler (pausiert), Marko Todorovic (SV Waldperlach), Alexander Mrowczynski (SV Waldperlach), Melih Oktay (SV Akgüney Spor München), Leon Rexhaj (FC Ismaning), Noel Pfeiffer (Karriereende)
Trainer: Manuel Neubauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: unbekannt
Zugänge: Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing), Louis Peters (SV Schloßberg)
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!