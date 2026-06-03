Alle Transfers der BZL Ost: Aderlass bei Aschheim

Die Saison ist vorbei, nun läuft wieder das Transferfenster heiß. Zahlreiche Wechsel wurden schon bekannt gegeben. Die bisherigen Transfers im Überblick.
Kurz nach dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost wurden die Sparmaßnahmen beim FC Aschheim bekannt. Neben den Contentos gehen etliche weitere Spieler. Doch auch bei den anderen Vereinen in der Liga bewegt sich was. (Stand: 01. Juni 2026)
Trainer: unbekannt
Zugänge: keine
Abgänge: Suheyp Trabelsi, Alexander Gschwend (beide SpVgg Altenerding), Diego Contento (unbekannt), Domenico Contento (unbekannt), Alessandro Contento (unbekannt), Mehmet Ekici (unbekannt), Mirza Idrizovic (unbekannt), Burhan Mustafov (unbekannt), Jose Vicente Monzonis Montilla (unbekannt), Didier Nguelefack (unbekannt), Pascal Jakob (FC Alte Haide), Hannes Wimmer (unbekannt), Teeo Pejazic (unbekannt), Sinisa Antonic (unbekannt)
Trainer: Orhan Akkurt
Trainer: Orhan Akkurt
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Kroha (SV Miesbach)
Trainer: Slaven Jokic
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Rabenseifner (Ende Leihe, TSV Buchbach), Thomas Weichselgartner (TSV Buchbach II)
Trainer: Andreas Hartl
Zugänge: Philipp Strunk (SF Schwaig), Julian Kreuzpaintner (FC Ismaning)
Abgänge: Yavuz Tenha (pausiert), Marvin Bräuniger (unbekannt)
Trainer: Daniel Winklmaier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Patrick Zimpfer
Zugänge: Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (TS Rosenheim)
Abgänge: Chima Ihenacho (unbekannt), Silvio Havic (unbekannt)
Trainer: Thomas Deißenböck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Hans-Werner Grünwald
Zugänge: Maximilian Kroha (TuS Holzkirchen)
Abgänge: Sean Erten, Florian Stoib (beide Karriereende), Dominik Schumacher (SC Wall)
Trainer: Mike Probst
Zugänge: Julian Parisi (Ausland)
Abgänge: Paul Mitterhuber (SV DJK Kolbermoor)
Trainer: Robert Berg
Zugänge: keine
Abgänge: Erich Kirchgessner (SSV Eggenfelden), Maksim Moor (SG Tüßling/Teising), Alexander Huber (TSV Neumarkt St. Veit)
Trainer: Sascha Bergmann, Florian Heppert
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Trainer: Tobias Wittmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Weitere Vereine folgen, wenn die Teilnehmer der neuen BZL feststehen.
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
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