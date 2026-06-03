Alle Transfers der BZL Ost: Aderlass bei Aschheim

Beim FC Aschheim wird es nach den eingeleiteten Spar-Maßnahmen mit Sicherheit noch mehr Bewegung geben. – Foto: Sven Leifer

Die Saison ist vorbei, nun läuft wieder das Transferfenster heiß. Zahlreiche Wechsel wurden schon bekannt gegeben. Die bisherigen Transfers im Überblick.

Kurz nach dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost wurden die Sparmaßnahmen beim FC Aschheim bekannt. Neben den Contentos gehen etliche weitere Spieler. Doch auch bei den anderen Vereinen in der Liga bewegt sich was. (Stand: 01. Juni 2026)

Trainer: Orhan Akkurt

TuS Holzkirchen

Trainer: Orhan Akkurt

Zugänge: keine

Abgänge: Maximilian Kroha (SV Miesbach)

TSV Ampfing

Trainer: Slaven Jokic

Zugänge: keine

Abgänge: Julian Rabenseifner (Ende Leihe, TSV Buchbach), Thomas Weichselgartner (TSV Buchbach II)

TSV Dorfen

Trainer: Andreas Hartl

Zugänge: Philipp Strunk (SF Schwaig), Julian Kreuzpaintner (FC Ismaning)

Abgänge: Yavuz Tenha (pausiert), Marvin Bräuniger (unbekannt)

TSV Peterskirchen

Trainer: Daniel Winklmaier

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SB Rosenheim

Trainer: Patrick Zimpfer

Zugänge: Ajdin Mehinovic, Lukas Steidl (beide SV Bruckmühl), Emirhan Caner (TS Rosenheim)

Abgänge: Chima Ihenacho (unbekannt), Silvio Havic (unbekannt)

SV Aschau

Trainer: Thomas Deißenböck

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV Miesbach

Trainer: Hans-Werner Grünwald

Zugänge: Maximilian Kroha (TuS Holzkirchen)

Abgänge: Sean Erten, Florian Stoib (beide Karriereende), Dominik Schumacher (SC Wall)

SV Bruckmühl

Trainer: Mike Probst

Zugänge: Julian Parisi (Ausland)

Abgänge: Paul Mitterhuber (SV DJK Kolbermoor)

FC Töging

Trainer: Robert Berg

Zugänge: keine

Abgänge: Erich Kirchgessner (SSV Eggenfelden), Maksim Moor (SG Tüßling/Teising), Alexander Huber (TSV Neumarkt St. Veit)

TSV Zorneding

Trainer: Sascha Bergmann, Florian Heppert

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV Waldperlach

Trainer: Tobias Wittmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Weitere Vereine folgen, wenn die Teilnehmer der neuen BZL feststehen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die in die Wechselbörse eingetragen wurden.

Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.

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