Alle Transfers der BZL Nord: VfR holt Ex-Spieler aus Regionalliga-Zeit

Winterpause in der Bezirksliga Nord. Hinter den Kulissen denkt der ein oder andere Verein über Verstärkungen nach. Alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 16 Teams.

Die Bezirksliga Nord ist die Überraschungsliga Oberbayerns. Ganz oben thront Aufsteiger Walpertskirchen. Dahinter stehen mit dem ASV Dachau und VfR Garching zwei Teams, die wieder in die Landesliga wollen. Doch auch der SV Nord München-Lerchenau mischt oben mit.

Im Abstiegskampf ist Fatih Spor Ingolstadt mit null Zählern klar Letzter. Davor befinden sich Ober- Unterhaunstadt, Langengeisling, Ampertal Palzing und München 54 auf den Relegationsplätzen. Brenzlig könnte die Situation in der Rückrunde aber noch für fast alle Teams, außer das Führungsquartett werden. Wer legt nochmal nach in der Pause? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Liga in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 5. Januar, 14.30 Uhr)