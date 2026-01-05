Alle Transfers der BZL Nord: VfR holt Ex-Spieler aus Regionalliga-Zeit

Winterpause in der Bezirksliga Nord. Hinter den Kulissen denkt der ein oder andere Verein über Verstärkungen nach. Alle bereits bei FuPa eingetragenen Zu- und Abgänge der 16 Teams.
Die Bezirksliga Nord ist die Überraschungsliga Oberbayerns. Ganz oben thront Aufsteiger Walpertskirchen. Dahinter stehen mit dem ASV Dachau und VfR Garching zwei Teams, die wieder in die Landesliga wollen. Doch auch der SV Nord München-Lerchenau mischt oben mit.
Im Abstiegskampf ist Fatih Spor Ingolstadt mit null Zählern klar Letzter. Davor befinden sich Ober- Unterhaunstadt, Langengeisling, Ampertal Palzing und München 54 auf den Relegationsplätzen. Brenzlig könnte die Situation in der Rückrunde aber noch für fast alle Teams, außer das Führungsquartett werden. Wer legt nochmal nach in der Pause? FuPa Oberbayern hat für euch alle Transfers der Liga in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. November bis zum 5. Januar, 14.30 Uhr)
ASV Dachau
Trainer: Matthias Koston
Zugänge: Noah Bezjak (FSV Pfaffenhofen/Ilm)
Abgänge: Onur Cetin (), Furkan Ocaktan (FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried)
FC Fatih Spor Ingolstadt
Trainer: Ugur Genc, Atilla Demir
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Gerolfing
Trainer: Den Lovric, Christian Träsch
Zugänge: Anastasios Porfyriadis (), Nils Stöver (TSV Ober- Unterhaunstadt)
Abgänge: Leonardo Lucic (SV Klingsmoos)
FC Langengeisling
Trainer: Maximilian Hintermaier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Moosinning
Trainer: Christoph Ball
Zugänge: Lucas Hones (FC Aschheim)
Abgänge: Tim Schmolmann (TSV Wartenberg), Simon Huber ()
SC Eintracht Freising
Trainer: Mijo Stijepic
Zugänge: Mijo Stijepic (), Heiko Baumgärtner (), Florian Wagner (FC Aschheim)
Abgänge: Niclas Karremann (FC Neufahrn), Marzuk Shaban (SV Ampertal Palzing )
SpVgg Altenerding
Trainer: Pedro Flores Locke
Zugänge: keine
Abgänge: Pavlos Chantavaridis (FSV Harthof München)
SpVgg Kammerberg
Trainer: Victor Medeleanu
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Ampertal Palzing
Trainer: Enes Mehmedovic
Zugänge: Marzuk Shaban (SC Eintracht Freising), Philipp Götz (SC Eintracht Freising)
Abgänge: keine
SV Nord München-Lerchenau
Trainer: Peter Zeussel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Walpertskirchen
Trainer: Josef Heilmeier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Transfers, die vom 1. November in die Wechselbörse eingetragen wurden.
Info: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Die Vereine halten ihre Kader dementsprechend selbst aktuell. Einige Wechsel sind bereits offiziell, allerdings noch nicht in der FuPa-Datenbank eingetragen und fehlen entsprechend in der Auflistung.
Zu- oder Abgänge fehlen bei deinem Verein?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!